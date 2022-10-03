Розмова окупанта з матір’ю: "Там Европа-то вообще, п#здец, страдает. У них подсолнечное масло, бл#дь, стоит как полавтомобиля", - перехоплення ГУР. АУДIО

Розмова окупанта, що воює на Херсонщині, з матір’ю. Він їй розповідає про "успіхи" на війні, вона йому - про Європу, яка страждає без електроенергії і російської олії.

Відповідне перехоплення опублікувало Головне управління розвідки Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"Там Европа-то вообще, п#здец, страдает. У них хлеб, блин, в 10-20 раз подорожал. Им запрещают, бл#дь, свет везде включать. Электроэнергии нет. У них то жрать нечего. У них считай подсолнечное масло, бл#дь, стоит как полавтомобиля. Потому что подсолнечное масло в основном с России шло.

Самое интересное, бл#дь, на Украине война, нах#й, а у нас сдесь такой ценник, бл#дь, как будто у нас тут... Масло, бл#дь, подсолнечное, нах#й, как будто, бл#дь, мы на Западе живем", - розповіла мати сину-окупанту.

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