Київ, Лондон, Оттава і Стокгольм вимагають від Ірану виконати свої міжнародно-правові зобов’язання у справі авіакатастрофи українського літака в Тегерані
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глави МЗС України, Канади, Швеції та Великобританії у зв’язку з роковинами аварії літака рейсу 752 (PS752) авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вимагають від Ірану виконати свої міжнародно-правові зобов’язання
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йдеться у Спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу.
У повідомленні зазначається: "4 жовтня 2022 року виповнюється 1000 днів з моменту протизаконного збиття Іраном рейсу 752 (PS752) авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", в результаті якого загинули 176 невинних цивільних осіб.
Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, стоїмо разом із родинами у скорботі у зв’язку з цією трагічною подією та вшановуємо пам’ять жертв, загиблих на борту рейсу PS752. Ми вкотре вимагаємо, щоб Іран виконав свої міжнародно-правові зобов’язання та забезпечив прозорість і справедливість у зв’язку зі своїми діями.
Продовжуючи наші зусилля з притягнення Ірану до відповідальності згідно з міжнародним правом, Координаційна група вдячна за внесок чотирьом високоповажним експертам з права: професору Паяму Ахавану, професору Гарольду Хонгджу Коу, пані Джессіці Уеллс і серу Майклу Вуду.
Вони передали свій великий досвід нашим юридичним командам, які продовжують свою сумлінну роботу у відповідь на протизаконне та кричуще збиття Іраном рейсу PS752. Ми продовжуємо бути солідарними з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752".
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.
У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.
В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.
21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".
21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.
Будь ласка, зачекайте...
Вы на другой планете живете, МЗС так называемое? Иран - участник войны на стороне противника. Поставка вооружений, специалистов, наверняка даже операторы дронов сами иранцы (надо вообще их делить на 2 народа, там много протестующих-персов, кто против аятоллы). Если бы мы не развалили свою армию, то имели полное право объявить ему войну и начать уничтожать его города, может быть даже используя ядерное оружие. У нас нету, пока нету, такой возможности, но если бы была, то мы должны были это делать. А не разговоры вести какие-то. Мы имеем право убить всех жителей их миллионных городов в обмен на прямое участие в военных действиях на стороне врага. Просто достаточно сказать Ирану, что мы запомним и самолет, и ваши дроны. И когда уничтожим кацапов, с Арменией так или иначе решим вопрос (а он сложный, вообще-то Пашинян не осудил то старое осуждение Арменией резолюции за территориальную целостность Украины, а также если бы кацапы захватили Киев за 3 дня как они хотели, то армяне как члены ОДКБ пришли бы сюда как оккупационные войска из соображений лизания жопы кацапам в обмен на защиту, а именно грабили бы и насиловали наших женщин, еще вспоминая, что некоторые украинцы воевали на стороне Азербайджана в карабахской войне, то есть с ними реальные вопросы есть). И затем Иран свое получит. Нашли перед кем унижаться.
Итак, первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, был создан в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". А теперь предыстория. В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства. Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР. Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах. Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли. Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин. У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в "Векторе". (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%. По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе. Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта. К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали "вакциной", для дальнейшей передачи китайской разведке с "легендой" получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло. В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.
Часть 2! А две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников института вирусологии в Ухане. Всё должно было выглядеть, как утечка из института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после "работы" первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа "проработала" впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала "вакциной" (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой). Руководство КСИР передало штамм и "вакцину" для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года. Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и "вакцину" своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана. В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и "вакцина" были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран. В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с "грузом". Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в "бункер", а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время. Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться "Спутник V", разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.
Ну не на Ахметова они ж всё это время работали?