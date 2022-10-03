Київ, Лондон, Оттава і Стокгольм вимагають від Ірану виконати свої міжнародно-правові зобов’язання у справі авіакатастрофи українського літака в Тегерані

Глави МЗС України, Канади, Швеції та Великобританії у зв’язку з роковинами аварії літака рейсу 752 (PS752) авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" вимагають від Ірану виконати свої міжнародно-правові зобов’язання

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на пресслужбу МЗС, про це йдеться у Спільній заяві Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу.

У повідомленні зазначається: "4 жовтня 2022 року виповнюється 1000 днів з моменту протизаконного збиття Іраном рейсу 752 (PS752) авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", в результаті якого загинули 176 невинних цивільних осіб.

Ми, міністри, які представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, стоїмо разом із родинами у скорботі у зв’язку з цією трагічною подією та вшановуємо пам’ять жертв, загиблих на борту рейсу PS752. Ми вкотре вимагаємо, щоб Іран виконав свої міжнародно-правові зобов’язання та забезпечив прозорість і справедливість у зв’язку зі своїми діями.

Продовжуючи наші зусилля з притягнення Ірану до відповідальності згідно з міжнародним правом, Координаційна група вдячна за внесок чотирьом високоповажним експертам з права: професору Паяму Ахавану, професору Гарольду Хонгджу Коу, пані Джессіці Уеллс і серу Майклу Вуду.

Вони передали свій великий досвід нашим юридичним командам, які продовжують свою сумлінну роботу у відповідь на протизаконне та кричуще збиття Іраном рейсу PS752. Ми продовжуємо бути солідарними з родинами та близькими жертв збиття рейсу PS752".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі щодо збиття літака МАУ Іран не розглядає інших версій, окрім "людської помилки", - Джапарова

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

21 травня стало відомо, що Вищий суд Онтаріо дійшов висновку, що два ракетні удари по українському літаку невдовзі після зльоту з аеропорту столиці Ірану Тегерану 8 січня року 2020 "були навмисними".

21 листопада 2021 року в Ірані військовий суд почав розглядати справу щодо збиття літака МАУ.