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Президент Болгарії Радев проти прискореного вступу України до НАТО: "Декларація Бухарестського саміту була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

радев

Президент Болгарії Румен Радев відмовився приєднуватися до заяви президентів дев’яти держав Центрально-Східної Європи, де засуджується анексія українських територій Росією та підтримується вступ України до НАТО.

Такий коментар Радева в понеділок поширила його пресслужба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .

Йдеться про поширену в неділю заяву, яку підписали президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи, в якій вони засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.

"Болгарія є частиною декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього вступу України до Альянсу, але ця декларація була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі", – зазначається в заяві болгарського президента.

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"Воєнні дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося в межах Північноатлантичної ради у повному складі і щоб це не наражало на ризик прямого втягування країн НАТО у війну", – додав він.

За словами Радева, рішення про вступ України до НАТО має бути ухвалене лише після того, як Україна та Росія узгодять та імплементують "чіткі параметри мирного врегулювання конфлікту".
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Топ коментарі
+57
Еще один говноед на зарплате у Кремля
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03.10.2022 19:56
+44
Болгары конечно со своей 35 тысячной армией ****** 4ак укрепляют НАТО и венгры туда же с 15 000 цыган на тачанках
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03.10.2022 19:59
+36
Там 90% болгар такі ж, і без зарплати.
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03.10.2022 19:58
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Вот бы НАТО распалось и сформировался новый военный собз из стран которые готовы воевать против России уже сейчас. США, Канада, Британия, Польша, и прибалты. Этого будет вполне достаточно чтобы разнести РФ в прах. А всякие Орбаны и Радевы пусть сосут лапу.
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03.10.2022 20:52 Відповісти
Я хочу также спросит а почему у вас ви власти етот Татаров, которъй преследовал хлопци из революции гидности? У нас в Болгарии ест очен много прокацапские свини, но прежде чем обвинят нас, погледите у вас. Каждъй день Сбу тримает украинци, которъе зрадуют Украине. А въй, прежде чем обвинят вси болгаръй, ето го не видели?
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03.10.2022 20:55 Відповісти
ПНХ, троляка кацапська.
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03.10.2022 20:59 Відповісти
Ти си българин? Почему Болгария , а не България, вси болгаръй, а не всички българи? Ништу не разбирам.
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03.10.2022 21:04 Відповісти
Опитвам се да пиша на разбираем за форума език. По-горе се извиних, че все още не съм научил украински много добре.
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03.10.2022 21:13 Відповісти
Съжалявам.
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03.10.2022 21:22 Відповісти
Няма проблем, Героям Слава!
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03.10.2022 21:27 Відповісти
Це ще до Угорщини справа не дійшла. Ці клином стануть і проти вступу України в НАТО, і в ЄС. Бо не зможуть претендувати на Закарпаття.
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03.10.2022 21:10 Відповісти
Так мадяри завжди були проти
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03.10.2022 21:56 Відповісти
Болгария это жопа Европы! Столица София - дно днейшее!
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03.10.2022 21:38 Відповісти
Ето безусловно так . Но ест нюанси - Болгария е член ЕС и НАТО и в три Раза богатая по сровнение с Украина. А знаете почему? Потому что у нас в Болгарии прокацапские свини на пять Раза менше чем в Украине.
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03.10.2022 21:52 Відповісти
Ну богаче ты загнул конечно. Даже с учётом этой войны ввп Украины больше. Средняя зарплата у вас выше да, но не в разы, процентов на 30 было до войны ( сейчас процентов на 50, гривна сильно просела). И любителей россиян у нас с началом войны резко уменьшилась, я думаю что уже в процентом соотношении в Болгарии больше любителей кацапов, чем в Украине. Ну с Болгарией все понятно, в 1944 Болгарию осводили советские войска ( НО НЕ РУССКИЕ!!!) Не понятно почему вы за это полюбили одних русских. Ну и второе что от Османской империи вас тоже русские освободили. Но те русские это не современные русские.
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03.10.2022 22:26 Відповісти
Любители кацапов у вас так резки уменшолос, что их Сбу каждъй ден ловит даже в Бахмут, которъй обстреливается кожной доба. А Ввп - по голови населения конешно. Мне просто обидно, что некотръйе из народ, каторъй я поддерживю и которъй допомогал , обижают мой народ. А он ездил на машини блт, в Турция блт, избежая повестку от Зсу, пришъол в България блт и срази начал срат на мой народ блт. Да птнх.
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03.10.2022 22:54 Відповісти
У нас Днепр, Харьков, Львов, Одесса выглядят куда богаче, чище и благополучнее чем ваша столица, не смешите!
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03.10.2022 22:38 Відповісти
Вы посмотрите на свою Софию и на Киев! после поговорим...
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03.10.2022 22:39 Відповісти
България е държава с история от над 1300 години. България е дала език, писменост и религия на руснаците (и украинците). Първите ви библии са били написани на така нареченият староцърковен славянски език, който е просто старобългарски.

Моля имайте малко уважение към държавата ни. Един боклучав президент не е България и милионите българи !!!

Мнозинството българи подкрепят Украйна в тази война и са твърдо против орките.

България помага на Украйна по много и различни начини и не търсим благодарност за това.

Все пак, няма нужда и да ни обиждате.

Болгарія - країна з більш ніж 1300-річною історією. Болгарія дала росіянам (і українцям) мову, писемність і релігію. Ваші перші Біблії були написані так званою старослов'янською мовою, тобто староболгарською.

Будь ласка, поважайте нашу країну. Дурний президент - це не Болгарія і не мільйони болгар!!!

Більшість болгар підтримують Україну в цій війні і категорично проти орків.

Болгарія допомагає Україні різними способами, і ми не шукаємо за це подяки.

Проте не треба нас ображати.
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03.10.2022 22:44 Відповісти
"Ваші перші Біблії були написані так званою старослов'янською мовою, тобто староболгарською." - По-перше! Староболгарська якою написані як Ви кажете "Ваші перші Біблії", дуже мало має спільного зі "старослов'янською", по-друге! болгари мають мало чого спільного зі слов'янами! останній абзац могли б не писати, тому що я вільно прочитав та зрозумі що Ви написали спочатку! Та й все це, Ви повинні писати не українцям, а кацапам, бо саме вони здебільшо видають "свой язик", за ваш болгаський, який САМЕ ВИ перейняли у слов'ян, після того як прийли з Надволжя (Поволжя)!
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03.10.2022 22:56 Відповісти
*прийшли
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03.10.2022 23:09 Відповісти
Точно така. Църковнославянският език е измислен от СССР. Реално, това е старобългарски език.
Рашка все още не може да признае, че от България са взели език, писменост и религия.
академик Лихачов го признава, но не и официалната мордорска псевдоистория.

--- google translate ---

точно. Церковнослов'янську мову придумав СРСР. Насправді це староболгарська мова.

Рашка досі не може визнати, що мову, писемність і релігію вони взяли з Болгарії.
Академік Ліхачов визнає, але не офіційну мордорську псевдоісторію
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03.10.2022 23:15 Відповісти
Так до чого церковнослов'янська/староболгарська до старослов'янської? чи взагалі не розумієте про що я?
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04.10.2022 00:35 Відповісти
От мені цікаво.
По яким показникам Україна зараз гірша від болгар та мадяр в контексті членства в ЄС та НАТО?
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03.10.2022 21:56 Відповісти
Уж кто бы булькал.
Болгария сдалась бы русне за 2 дня до нападения.
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03.10.2022 22:12 Відповісти
Там где любители руського мира, там всегда нищета.
Проехал в прошлом году по больгарии на маштне по дороге в Турцию.
болгария член Евросоюз. Полно халявных денег. Но убожество, грязь и нищета. болгары присоединяйтесь к расее. вы от нее, от этого гавна, ни чем не отличаетесь.
На границе контробанда идет открытым потоком. Украинские машины чуть ли не разбирают на запчасти, приебуясь к каждой мелочи. болгарские пограничники и таможенники получают эротическое удовольствие унижая Украинцев. Гандоны подкацапские.
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03.10.2022 22:14 Відповісти
До до до, а ваши погроничники каждъй ден сотни мужчинъй въйвезят через Закарпатя.
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03.10.2022 22:21 Відповісти
Со нашими разбираются уже, в семье не без урода. А когда семья из уродов состоит, тут тяжело помочь. Смотрите кацапские каналы, радуетесь убитым Украинским детям. Хорошо, что не все болгары тупые.
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03.10.2022 23:00 Відповісти
Българският президент е един проруски боклук, който излъга всички, че е натовски генерал. За съжаление, ще трябва да го изтърпим още 3 години.
Болшинството българи изобщо не са на мнението на този руски боклук.

Извинявам се от името на българите за това което е казал Радев.

Президент Болгарії - проросійський кусок сміття, який оббрехав усім, що він генерал НАТО. На жаль, нам доведеться терпіти це ще 3 роки.
Більшість болгар взагалі не згодні з цим російським сміттям.

Я прошу вибачення від імені болгар за те, що сказав Радєв.
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03.10.2022 22:25 Відповісти
Я просто в недоумение - насправда ли украинци так ненавидят мой народ, или просто здесь очен много свинособак?
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03.10.2022 22:30 Відповісти
Не, за украинците в момента всичко е черно и бяло. Разбираемо, имайки предвид че са във война с орките. Нужна им е всякаква подкрепа и нашият малоумен преZидент Радев определено се държи като идиот.
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03.10.2022 22:39 Відповісти
У нас тоже своих идиотов хватает. Но самые большие идиоты это те, кто судит о миллионах людей по заявлением единиц!
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03.10.2022 23:21 Відповісти
Украинцы очень нервно сейчас реагируют на такие вещи. Очень сложно спокойно все воспринимать когда погибло уже сотня тысяч мирных жителей! У меня над головой каждый день летят российские ракеты и убивают моих сограждан.
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03.10.2022 23:20 Відповісти
По словам Радева, решение о вступлении Украины в НАТО должно быть принято только после того, как Украина и Россия согласуют и имплементируют "четкие параметры мирного урегулирования конфликта". Иди в очко ссыкливый болгарский президент.
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03.10.2022 22:37 Відповісти
Больше всех против вступления УКРАИНЫ в ЕС и НАТО, как раз те беспомощные, кто сидит на шее ЕС и НАТО свесив ноги, при этом ещё и указывает куда их везти и в каких комфортных условиях.
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04.10.2022 06:33 Відповісти
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