Президент Болгарії Радев проти прискореного вступу України до НАТО: "Декларація Бухарестського саміту була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі"
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Президент Болгарії Румен Радев відмовився приєднуватися до заяви президентів дев’яти держав Центрально-Східної Європи, де засуджується анексія українських територій Росією та підтримується вступ України до НАТО.
Такий коментар Радева в понеділок поширила його пресслужба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду" .
Йдеться про поширену в неділю заяву, яку підписали президенти дев’яти країн Північноатлантичного Альянсу з Центральної та Східної Європи, в якій вони засудили анексію Росією українських територій і закликали НАТО суттєво збільшити військову допомогу Україні.
"Болгарія є частиною декларації Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо майбутнього вступу України до Альянсу, але ця декларація була ухвалена в зовсім іншому безпековому середовищі", – зазначається в заяві болгарського президента.
"Воєнні дії на території України сьогодні вимагають, щоб її членство в Альянсі обговорювалося в межах Північноатлантичної ради у повному складі і щоб це не наражало на ризик прямого втягування країн НАТО у війну", – додав він.
За словами Радева, рішення про вступ України до НАТО має бути ухвалене лише після того, як Україна та Росія узгодять та імплементують "чіткі параметри мирного врегулювання конфлікту".
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Моля имайте малко уважение към държавата ни. Един боклучав президент не е България и милионите българи !!!
Мнозинството българи подкрепят Украйна в тази война и са твърдо против орките.
България помага на Украйна по много и различни начини и не търсим благодарност за това.
Все пак, няма нужда и да ни обиждате.
Болгарія - країна з більш ніж 1300-річною історією. Болгарія дала росіянам (і українцям) мову, писемність і релігію. Ваші перші Біблії були написані так званою старослов'янською мовою, тобто староболгарською.
Будь ласка, поважайте нашу країну. Дурний президент - це не Болгарія і не мільйони болгар!!!
Більшість болгар підтримують Україну в цій війні і категорично проти орків.
Болгарія допомагає Україні різними способами, і ми не шукаємо за це подяки.
Проте не треба нас ображати.
Рашка все още не може да признае, че от България са взели език, писменост и религия.
академик Лихачов го признава, но не и официалната мордорска псевдоистория.
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точно. Церковнослов'янську мову придумав СРСР. Насправді це староболгарська мова.
Рашка досі не може визнати, що мову, писемність і релігію вони взяли з Болгарії.
Академік Ліхачов визнає, але не офіційну мордорську псевдоісторію
По яким показникам Україна зараз гірша від болгар та мадяр в контексті членства в ЄС та НАТО?
Болгария сдалась бы русне за 2 дня до нападения.
Проехал в прошлом году по больгарии на маштне по дороге в Турцию.
болгария член Евросоюз. Полно халявных денег. Но убожество, грязь и нищета. болгары присоединяйтесь к расее. вы от нее, от этого гавна, ни чем не отличаетесь.
На границе контробанда идет открытым потоком. Украинские машины чуть ли не разбирают на запчасти, приебуясь к каждой мелочи. болгарские пограничники и таможенники получают эротическое удовольствие унижая Украинцев. Гандоны подкацапские.
Болшинството българи изобщо не са на мнението на този руски боклук.
Извинявам се от името на българите за това което е казал Радев.
Президент Болгарії - проросійський кусок сміття, який оббрехав усім, що він генерал НАТО. На жаль, нам доведеться терпіти це ще 3 роки.
Більшість болгар взагалі не згодні з цим російським сміттям.
Я прошу вибачення від імені болгар за те, що сказав Радєв.