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Кримчани щоденно інформують українську владу про запуски російських ракет із Чорного моря
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Мешканці тимчасово окупованого Кримського півострова повідомляють українським посадовцям про запуски ракет з акваторії Чорного моря.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомило представництво Президента України в АР Крим.
"Мешканці окупованого Криму продовжують щоденно повідомляти нам про запуски російських ракет з акваторії Чорного моря – усі ці снаряди летять у бік українських міст", - йдеться в дописі.
Громадяни України – мешканці тимчасово окупованого Криму також оперативно повідомляють про соціально-економічну ситуацію на півострові, пересування військ РФ, рух спротиву окупації тощо.
У представництві нагадали, що всі дані про ситуацію в Криму слід надсилати на адресу: [email protected].
Топ коментарі
+16 arye z.
показати весь коментар03.10.2022 20:36
+11 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар03.10.2022 20:35
+8 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар03.10.2022 20:49
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Будь ласка, зачекайте...
А ще, американці допомагають...
написав щоб запобігти ядерної війни потрібно россії відати Крим а на окупованих територіях провести повторний рефирендум під наглядом ООН..
зараз Українці йому ********* в Твітері,жесть
Да, против нас половина республиканцев. Они выступают за полное прекращение поставок нам вооружений и полный уход США из этой войны. Это бывшие трамписты и конечно он сам.
Илон Маск ненавидит Байдена и левых конечно, он поддерживает это течение республиканцев. Сохранить лицо Путину их стратегическая цель, она имеет как близкие перспективы, так и дальние в плане наличия образа врага человечества, который им так нужен для партии. То есть это популисты, рисующие образ врага, раньше это был Китай, но он как-то слился в Тайваня, и теперь это будет Россия. Иначе их не изберут, народ просто проголосует за демократов и все.
Такова реальность последних полгода, первые 2 месяца и 100% республиканцев были за нас, затем увидели, что рейтинги их падают и пошли в оппозицию.