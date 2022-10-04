За уточненими даними поблизу Кирилівки знищено 20 одиниць бронетехніки та ушкоджено до 8 вертольотів ворога, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога".
Топ коментарі
+36 Дмитрий неважно 0a78bb4e
показати весь коментар03.10.2022 21:56
+33 Вася Шевченко f77d76ba
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+31 Валерий Викторович 053e9aad
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Будь ласка, зачекайте...
Наверное, все же удар по базе базирования и там не полное уничтожение такого количества, я же помню #своихнебросаем, когда одну вертушку подбивают, а еще одна (или сразу несколько) драпают тут же куда подальше.
"Без комментариев... Вот чем занимаются рашисты на войне, это просто жесть. А ВСУ молодцы, четко накрыли пару..." - написали авторы канала. https://t.me/Ukraine_365News/37954
- это та, что с х@ем во рту ?
К тому же эта Кириловка от нашей подконтрольной территории на расстоянии полутора сотен километров, и штурмовики мы туда, понятное дело, не посылали.
в Донецкой обл тоже есть (Волновахский р-н)
Бонус Песня совместно с Ингви Малмстиным "Dream on"
https://www.youtube.com/watch?v=H7KTRpmeTdM
https://www.youtube.com/watch?v=e1mNwxt-8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=zCElPIPWfWQ&list=RDEMkYB2Ah_9s7HQAuLLThnXcg&start_radio=1&rv=jhJ2bgViAwY
https://www.youtube.com/watch?v=dA2RawxglRY&list=RDEMkYB2Ah_9s7HQAuLLThnXcg&index=2
а дальше сами всё найдёте
https://www.youtube.com/watch?v=9o8FNVVFJE8
fkm,jv 1994
https://www.youtube.com/watch?v=vYH1pbgVwRo
и на закуску КРУТОЙ НОРВЕЖЕЦ JORN
\storm bringer caver Deep purple
https://www.youtube.com/watch?v=3HLUEnzC2NA
Hotel California caver Eagles
https://www.youtube.com/watch?v=DklKuioUuLw
https://www.youtube.com/watch?v=DGNwoBK59ag
Kiske(ex Helloween) Somerwile ex Avantasia и легендарный басист Siner
https://www.youtube.com/watch?v=eqdzL1ThVbM&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA&start_radio=1&rv=0-nwqIa4q2E
соло барабанщицы Вероники Лукосовы
https://www.youtube.com/watch?v=iiGHxqVn52E&list***************************&index=12
unisonic
https://www.youtube.com/watch?v=92_XyoAGprc
Dream Theater" enigma "+ solo барабаны
https://www.youtube.com/watch?v=qRFcLHo58eQ
Gary Schutt "Weapons Hot"уникал всё и на всём сам
https://www.youtube.com/watch?v=lDT1jnPiAZ0
або в дуплексе с Оззи Лита Форд. Кста Оззик смалодушничал с ней.