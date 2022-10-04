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армія РФ (13481) Донецька область (5701) втрати (3820)

За уточненими даними поблизу Кирилівки знищено 20 одиниць бронетехніки та ушкоджено до 8 вертольотів ворога, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вертоліт

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У  повідомленні зазначається: "За уточненою інформацією, підтверджено вогневе ураження противника за попередні дні. Так, в районі населеного пункту Кирилівка Донецької області, знищено до 20 одиниць військової техніки, значні ушкодження отримали до 8 бойових вертольотів ворога".

Також читайте: Минулої доби знищено ворожий гелікоптер та штурмовик, низку пунктів управління, складів з боєприпасами та місць зосередження противника, - Генштаб

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+36
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03.10.2022 21:56
+33
слава ВСУ !!!
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03.10.2022 22:00
+31
красавцы !!!!!!
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03.10.2022 21:55
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красавцы !!!!!!
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03.10.2022 21:55 Відповісти
Якщо +8 до статки, то маємо вже ювілейні 500 авіатехніки (літачки + ватальоти разом)
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03.10.2022 22:42 Відповісти
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03.10.2022 21:56 Відповісти
Прямо могильник якиись .
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03.10.2022 21:57 Відповісти
Ого! Смелое заявление. Кацапам воевать уже надоело, что они пошли фидить вертушками, а это единственные их рабочие вещи хотя бы с лазерным/оптическим наведением на цель, притом вертушку держать надо еще вдобавок?

Наверное, все же удар по базе базирования и там не полное уничтожение такого количества, я же помню #своихнебросаем, когда одну вертушку подбивают, а еще одна (или сразу несколько) драпают тут же куда подальше.
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03.10.2022 21:59 Відповісти
Кириловка от ноля на расстоянии выстрела из 120мм миномёта. Такое впечатление, что или топлива не было, или некому было в воздух поднять.
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03.10.2022 22:05 Відповісти
Всё у них было, просто в тот момент у кацапов был коллективный перекур. Вот и покурили
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04.10.2022 00:21 Відповісти
просто был дождь:
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04.10.2022 03:16 Відповісти
ща приползут свидетели "ахеренной анало-говнетной российской военной техники" которые начнут блеять, что это не перекрашенные советские громыхающие говнолёты, а передовая техника
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04.10.2022 10:43 Відповісти
Или просто указали не ту Кирилловку)))
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04.10.2022 09:11 Відповісти
слава ВСУ !!!
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03.10.2022 22:00 Відповісти
со сватово сегодня началась эвакуация "населения" )) перевозчики рубят бабло ))
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03.10.2022 22:19 Відповісти
ну хоть хто-то щаслив ))))
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03.10.2022 22:23 Відповісти
Браво Залужний, браво ЗСУ
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03.10.2022 22:05 Відповісти
Появилось видео, как "голубые" российские военные были ликвидированы во время полового акта
"Без комментариев... Вот чем занимаются рашисты на войне, это просто жесть. А ВСУ молодцы, четко накрыли пару..." - написали авторы канала. https://t.me/Ukraine_365News/37954
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03.10.2022 22:06 Відповісти
А цікаво , він йому відкусив з переляку, чи подавився ?
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03.10.2022 22:17 Відповісти
Нецікаво.
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04.10.2022 00:17 Відповісти
- тут девушка с оторванными ушами не пробегала ?
- это та, что с х@ем во рту ?
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04.10.2022 09:25 Відповісти
Это не то, что вы подумали! Один православный воин помогал другому православному войну избавится от запора, прочищая ему заднепроходное отверстие!
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04.10.2022 13:31 Відповісти
Всё будет сбито, все оккупанты будут убиты.
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03.10.2022 22:07 Відповісти

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03.10.2022 22:10 Відповісти
Ухти Кирилівка-наприклад Оріхів-136км.
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03.10.2022 22:10 Відповісти
Це - Кирилівка Донецької. Між Вугледаром і Волновахою!
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03.10.2022 22:23 Відповісти
Яволь.
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03.10.2022 22:26 Відповісти
А причём тут Орехов. Накрывали артой 155мм. Там от Угледара до Кириловки всего 15 км.
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03.10.2022 22:24 Відповісти
Ясно,я *губу розкатав*
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03.10.2022 22:29 Відповісти
я теж
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03.10.2022 22:50 Відповісти
Очень сомнительно , чтобы в 15-ти километрах от фронта находились вертолёты . Есть другая , под Мариуполем . До неё 60 км.
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03.10.2022 23:15 Відповісти
ну, если конечно пилоты прилетели оздоровиться на базу отдыха и посетить аквапарк - то тогда да, вертолеты могли там сесть. Только *****?
К тому же эта Кириловка от нашей подконтрольной территории на расстоянии полутора сотен километров, и штурмовики мы туда, понятное дело, не посылали.
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03.10.2022 23:37 Відповісти
Респект ЗСУ !!! Утилизируем все рашистское подряд, 8 вертолетов это круто !!!
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03.10.2022 22:11 Відповісти
І там є Кирилівка?
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03.10.2022 22:18 Відповісти
ВСУ уже добрались до Азова? Я наверное что-то проспал.
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03.10.2022 22:21 Відповісти
Та да. Це не та Кирилівка, це в Донецькій області.
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03.10.2022 22:25 Відповісти
это Кириловка которая возле Угледара.
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03.10.2022 22:25 Відповісти
Теперь понял. Карта Гугла сама показывает только Кириловку на Федотовой косе.
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03.10.2022 22:34 Відповісти
Кириловка, - это Запорожская область. Курорт Кириявка
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03.10.2022 22:25 Відповісти
это другая...
в Донецкой обл тоже есть (Волновахский р-н)
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03.10.2022 22:33 Відповісти
надо будет переименовать, - одну в Бандеривку, вторую в Залужнивку, чтобы не путать.
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03.10.2022 22:38 Відповісти
🤣
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04.10.2022 09:20 Відповісти
Оказывается не та. Эта находится в 120 км на северо-восток оттуда.
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03.10.2022 22:37 Відповісти
Ого!! Надеюсь степень повреждений такова что их не поднять в воздух, но можно затрофеить! Но если и сгорят то хрен с ними!
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03.10.2022 22:48 Відповісти
Потужно та круто Слава ВСУ!
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03.10.2022 23:01 Відповісти
🤘 Black Sabbath
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03.10.2022 23:59 Відповісти
Вообще великий R J DIO (PADAVONA) ,был вокалом в следующих группах Vegas Kings ,Elf, Raynbow ,Black Sabbath проекте Heaven and hell и сольная карьера
Бонус Песня совместно с Ингви Малмстиным "Dream on"
https://www.youtube.com/watch?v=H7KTRpmeTdM
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04.10.2022 00:16 Відповісти
Жил в 40 км от меня.
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04.10.2022 00:34 Відповісти
Как там кстати King Diamond , он тоже в штатах уже давно
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04.10.2022 00:40 Відповісти
А кто это?
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04.10.2022 01:12 Відповісти
Сейчас прозреете
https://www.youtube.com/watch?v=e1mNwxt-8Vw

https://www.youtube.com/watch?v=zCElPIPWfWQ&list=RDEMkYB2Ah_9s7HQAuLLThnXcg&start_radio=1&rv=jhJ2bgViAwY

https://www.youtube.com/watch?v=dA2RawxglRY&list=RDEMkYB2Ah_9s7HQAuLLThnXcg&index=2
а дальше сами всё найдёте
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04.10.2022 01:20 Відповісти
Я тоже прозрел. Ранее не пришлось, в другой струе был.
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04.10.2022 01:56 Відповісти
Вторая группа Кинга Mersyful Fate
https://www.youtube.com/watch?v=9o8FNVVFJE8
fkm,jv 1994
https://www.youtube.com/watch?v=vYH1pbgVwRo
и на закуску КРУТОЙ НОРВЕЖЕЦ JORN
\storm bringer caver Deep purple
https://www.youtube.com/watch?v=3HLUEnzC2NA
Hotel California caver Eagles
https://www.youtube.com/watch?v=DklKuioUuLw
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04.10.2022 02:19 Відповісти
Блин, стормбрингер лучше получился чем у ватанчиков от 1974-го года, когда Гиллан их послал нафиг, а вышел на арену будущий вокалист Рэйнобов Кавердэйл.
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04.10.2022 03:16 Відповісти
Сейчас слушаю концерт Даймонда в Филадельфии, концерт зверь
https://www.youtube.com/watch?v=DGNwoBK59ag
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04.10.2022 03:40 Відповісти
гуд
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04.10.2022 04:52 Відповісти
По Калифорнии ща нарою из своих архивов гудственный кавер...
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04.10.2022 03:19 Відповісти
еле откопал... Noblesse Oblige - Hotel California
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04.10.2022 04:51 Відповісти
Антирелигионист, сатанист и просто хороший человек!
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04.10.2022 09:01 Відповісти
Ингви к огда начинал, копировал технику игры Блэкмора, но по душе так и не пришелся, бо в его музыке кроме техники души нет.
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04.10.2022 00:45 Відповісти
Плохо правда , что Ричи скандалист , обижал Гловера , Гилана ,Доги Увайта и кстати Дио
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04.10.2022 02:22 Відповісти
Дык, и остался Блэкмаровичс носом. Пару лет назад призывал DP дать совместный гастрольный концерт. Но его послал Гиллан подальше. А ваапше-та, ску.р.в.ились они, стали конкретной ватоУ нас с 14-го года идет война с кацапами а они рассекают по каазлабаду с гастролями, напару с Софой, пока ее кондратий на корпоративе в тайожных епенях не выцепил. ... Дип Пепл шурует в симбирские епеня , блэкмор, шобы не пересекаться гастролирует в это время по членинграду... А кста, Дип Пепл в 17-ом году представил концерт "инфинити". С ним ватаны и катали по мокшандии... Deep Purple "All I Got Is You"
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04.10.2022 03:08 Відповісти
Catch the Rainbow
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04.10.2022 00:04 Відповісти
Stargazer
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04.10.2022 00:15 Відповісти
Die Young
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04.10.2022 00:22 Відповісти
Jorn https://www.youtube.com/watch?v=dEtyaC6ltQg
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04.10.2022 00:28 Відповісти
Children Of The Sea
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04.10.2022 00:27 Відповісти
Колекціонував cd з 90 все є взагалі ,зі шкільних часів слухаю хард, на форумі мало хто розуміє окрім вас ці музичні шедеври
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04.10.2022 00:36 Відповісти
ОЙ, ниже флака и только на хай-энд железеы не предлагать слушать. Остальные варианты суро нервируют. Кста перед смертью дети моря получились лучше, хотя сабатовская спарка гитар непревзойденная, типо, двухголосая фуга, почти палифония, если бы местами не пилили арпеджио.
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04.10.2022 00:49 Відповісти
Jag Panzer - Children Of The Sea (Tribute To The Voice Of ...
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04.10.2022 00:51 Відповісти
последнее время стал различать качество в wave от качгства во flac, в пользу wave .
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04.10.2022 01:12 Відповісти
Это как наши защитники в меньшинстве , но качественней воюют и побеждают кацапское отребье.
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04.10.2022 01:13 Відповісти
Для підняття настрою за перемогу ЗСУ вам і всім просто гарні речі
Kiske(ex Helloween) Somerwile ex Avantasia и легендарный басист Siner
https://www.youtube.com/watch?v=eqdzL1ThVbM&list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA&start_radio=1&rv=0-nwqIa4q2E
соло барабанщицы Вероники Лукосовы
https://www.youtube.com/watch?v=iiGHxqVn52E&list***************************&index=12
unisonic
https://www.youtube.com/watch?v=92_XyoAGprc
Dream Theater" enigma "+ solo барабаны
https://www.youtube.com/watch?v=qRFcLHo58eQ
Gary Schutt "Weapons Hot"уникал всё и на всём сам
https://www.youtube.com/watch?v=lDT1jnPiAZ0
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04.10.2022 01:12 Відповісти
гудственно. Первая - эпохальная, на мелодик смахивает.
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04.10.2022 01:15 Відповісти
вторая, не переношу баб в роке . Но как вданном случае приятно девки удивляют, как и в PLAZMATICS
або в дуплексе с Оззи Лита Форд. Кста Оззик смалодушничал с ней.
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04.10.2022 01:25 Відповісти
Состарилась Лита с Оззи, однако.
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04.10.2022 01:29 Відповісти
Третий вариант для меня уже слабенький, бо я скур.вился на более тяжелом. Четвертый вариант - нормуль - не шаблонно. Пятый вариант своего рода вариант для разнообразия , но для меня слабенькая в мощи.
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04.10.2022 01:37 Відповісти
Товарищу Alfa Alphaсо выше со штатов предложил земляка послушать, а то обидно ,что он КИНГ ДАЙМОНДА не знает хотя находятся в одной стране
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04.10.2022 01:48 Відповісти
Дык, мы с ним одного поля ягодки...
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04.10.2022 01:58 Відповісти
мое поле ушло в сторону... Lifelover - Resignation -
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04.10.2022 02:02 Відповісти
Gormathon - Love is a Motherfucker
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04.10.2022 02:04 Відповісти
Near **** - No End
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04.10.2022 02:16 Відповісти
aeveron - Lethal Wrath
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04.10.2022 02:30 Відповісти
Dirty Rat
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04.10.2022 02:32 Відповісти
Venom - Hail Satanas
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04.10.2022 02:34 Відповісти
Rainbow in the Dark?
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04.10.2022 01:29 Відповісти
Legendado
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04.10.2022 01:41 Відповісти
 
 