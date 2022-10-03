Посли ЄС у понеділок не змогли затвердити нові санкції проти РФ, - Йозвяк
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.
Про це порвідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися - зокрема про граничну ціну на нафту", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
При Гитлере так же тупили
Что потом США и Англии пришлось их спасать
А то был бы не Рейх так "соцстраны" до Атлантики
Потім два хижака вже не могли вжитися на Європейському континенті.
Гріх мовчання, гріх утримання, гріх плазування перед агресором... ще тоді, коли можна дати йому відсіч, ще тоді, коли ще не пізно.
"Когда следует протестовать, а мы молчим, это грех молчания, который делает людей трусами. - - Элла Уилер Уилкокс