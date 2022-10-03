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Посли ЄС у понеділок не змогли затвердити нові санкції проти РФ, - Йозвяк

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.

Про це порвідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Зустріч послів ЄС закінчилася. Поки що немає домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Завтра вони зберуться знову з метою домовитися - зокрема про граничну ціну на нафту", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У восьмому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на російську нафту, - ЗМІ
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Бо по їм ракети не летять тай й пикормлених рашистами є там трохи.
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03.10.2022 22:25 Відповісти
Починається... Знову мадяри чи ще когось проплатили?
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03.10.2022 22:25 Відповісти
Все таки ЕС ничему не учится

При Гитлере так же тупили

Что потом США и Англии пришлось их спасать

А то был бы не Рейх так "соцстраны" до Атлантики
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03.10.2022 22:30 Відповісти
Шановні громадяни Заходу, не губіть віру в справедливість у українського народу.........Заради себе, Миру, та справедливості.
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03.10.2022 22:31 Відповісти
Куди Тебе впихають ненько Україно?-В європейський союз рашистських холуїів і ср.,,колизів
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03.10.2022 22:46 Відповісти
Они просто зажрались как маск. Но с таким подходом скоро всё поймут.
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03.10.2022 22:46 Відповісти
Немічні
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03.10.2022 23:49 Відповісти
Безхребетні слимаки!
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04.10.2022 03:39 Відповісти
Європа затіхарілась...Так було перед другою світовою війною... Здавали Гітлеру своїх сусідів, - Мюнхен 1038 як апофеоз європейського боягузства і зради, - поки Гітлер не захопив всю Західну Європу, а Сталін Східну.
Потім два хижака вже не могли вжитися на Європейському континенті.

Гріх мовчання, гріх утримання, гріх плазування перед агресором... ще тоді, коли можна дати йому відсіч, ще тоді, коли ще не пізно.

"Когда следует протестовать, а мы молчим, это грех молчания, который делает людей трусами. - - Элла Уилер Уилкокс
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04.10.2022 08:38 Відповісти
 
 