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Зеленський (17450) Ілон Маск (159)

Який Маск вам подобається більше?, - Зеленський відреагував на антиукраїнський пост американського мільярдера

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення засновника та голови Tesla Inc. Ілона Маска, який висунув ідею передати до складу РФ окупований український півострів Крим, а також назвав перемогу України у війні малоймовірною, оскільки РФ має більше населення та проводить мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері і прикріпив опитування до публікації.

"Який Ілон Маск вам подобається більше: той, який підтримує Україну? Той, що підтримує РФ?", - запитав український президент.

Який Маск вам подобається більше?, - Зеленський відреагував на антиукраїнський пост американського мільярдера 01

Раніше Маск написав у твіттері: "Україно-російський мир: повторити вибори приєднаних регіонів під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як і був з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено. Україна залишається нейтральною". До поста він прикріпив голосування.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+34
Якщо чесно, то я дуже сумніваюся що південноафриканський емігрант в США котрий ні історії, ні географії, ну точно не знає, так вправно, один в один повторює рашистські наративи про Хрущова і Крим. Він, навряд чи знає хто такий Хрущов, а в котрому році русня той Крим в іперію загребла - то й поготів. Щось в тому дописі несамовито рашистським смородом тхне…
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03.10.2022 22:33
+29
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03.10.2022 22:30
+24
этот маск испортился, несите другого
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03.10.2022 22:30
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- г'юстон, маємо проблєму - ми втрачаємо модуль МАСК, він безладно та некеровано кружляє, віддаляючись в темряву космоса...

- ну і *** з ним.

- ми теж цієї думки, г'юстон.
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03.10.2022 23:09 Відповісти
Все, кто в это поверил, вы или идиоты, или кацапы - взломали просто его)
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03.10.2022 23:11 Відповісти
завтра оф коммент...
будет извиняться, как кацап перед чеченом
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03.10.2022 23:46 Відповісти
он не заявил про взлом
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04.10.2022 00:00 Відповісти
Я думаю его взломали. За сутки 3 кацапских твита. До этого годами ни одного. Совпадение?
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03.10.2022 23:15 Відповісти
Маск ніколи не підтримував Україну. За старлінки заплатив уряд штатів.

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/04/08/us-quietly-paying-millions-send-starlink-terminals-ukraine-contrary-spacexs-claims/
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04.10.2022 02:14 Відповісти
абсолютно согласен - не мог Маск такую фегню сморозить
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04.10.2022 07:20 Відповісти
відмовитися від крима це варіант. але за умов як що путін виводить війська з Українських земель повністью, а Україну приймають до ЄС та НАТО. день в день. Віддаємо крим, путін звільняє Луганську, Донецьку, Запоріжську, Херсонську, та ЕС приймає Україну до складу ЄС одразу, без права виключення на протязі 10 років, та Україна стає членом Альянсу. крим це була якась автономія, не зовсім Україна. автономія в складі України. АРК - Автономна Республіка Крим. А от Луганськ, Донецьк, Запоріжськ, Херсон це вже 100% теріторія України. Україні треба Розвиватися далі в складі Європейської спільноти. а рашка хай подавиться цім кримом. (рано чи піздно як що Україна добре стартане вони самі проситися будуть до складу ЕС) коли зрозуміють що рашка це тупік
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03.10.2022 23:15 Відповісти
Да конечно, подавятся они Крымом, Крым - Украина. Как по мне, то легче поступиться этим уродливым даунбасом.
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04.10.2022 00:00 Відповісти
От бачите, ви вже ділете Україну. А чи не єдина Україна в своїх кордонах на 1991 рік? Може там на тих територіях просто кацапське населення зайве?
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04.10.2022 06:21 Відповісти
просто сіді на бутилкє мовчки, чучєло лішнєхромосомноє украіномовное!
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04.10.2022 00:23 Відповісти
Дядя, шел бы ты лесом. Крым - это Украина, и мы территориями не торгуем. Даже, если нам за это пообещают построить социализм как в Швеции. На самом деле признать законной аннексию - это ящик Пандоры. Слишком много жизней загублено, чтобы теперь мы отказались от Крыма. Теперь у нас только один путь - наступать. И если Украина погибнет, то россия так же будет уничтожена. И русские должны это, наконец, понять.
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04.10.2022 00:40 Відповісти
А давай тебе в рабство, а ми в ЄС. Чому ти вирішуєш, що українці та кримські татари гірші за тебе? Чому вони - в рабстві, а ти такиї бац і в ЄС та НАТО? Давай краще тебе і близьких ми в рабство, а ми в ЄС?
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04.10.2022 01:38 Відповісти
ты кто такой что бы разбрасываться нашими землями?

Такие наивняки как ты так и не поняли, что кремль на Крыме не остановится, а сочтет твое предложение за твою слабость....
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04.10.2022 07:05 Відповісти
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03.10.2022 23:18 Відповісти
Не намагайтеся відбілювати Маска! Рано чи пізно цей чувак мав ляпнути херню і він її ляпнув. Бо коли людей несе не в свою стихію, то вони пургенять повний ідиотизм. І Маск не виключення. От тільки тепер повернути собі колишнє реноме буде дуже тяжко. І не ї..бе чи знає він історичні факти по Україні, чи ні, чи хтось його на те надоумив, до піпіськи: розум має працювати напружено весь час, а не як заманеться. Тому Маску жирний мінус і труба в сраку!
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03.10.2022 23:18 Відповісти
Товарищ просто пока не понимает - вследствие недостаточной работы Украины в международном информационном поле - где количественно преобладает пропаганда РФ.

Илона Маска нужно пригласить в Украину на экскурсию - посмотреть своими глазами на результаты рф-терроризма.
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03.10.2022 23:25 Відповісти
Я наприклад вдячний Маску за надання Starlink . Але це ше означає що до Маска треба відноситися як до якогось небожителя який створив якісь надзвичайно революційні речі - це зовсім не так. Більше вплинула на наше життя жінка програміст яка розробила спосіб написання програм великого розміру для компютерів без проблем які були до того. Якби не її спосіб Windows вартувала набагато більше - і це стосується не тільки Windows . Просто Маск медійний а про цю жінку мало хто знає.
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03.10.2022 23:27 Відповісти
Хто платив за старлінки насправд https://www.washingtonpost.com/politics/2022/04/08/us-quietly-paying-millions-send-starlink-terminals-ukraine-contrary-spacexs-claims/
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04.10.2022 02:16 Відповісти
Оплатил то оплатил, а кто разработку вообще затеял и чье это детище? Именно Маск решает, в каких странах будет старлинк, в каких нет. Ну может конечно Пентагон его к ногтю придавил, хз.
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04.10.2022 10:08 Відповісти
ну, термінали оплачуються з бюджету США. наскільки мені відомо. та й "підключення" України відбулося на замовлення Пентагону... не впевнений, що маск хоч долар дав на підтримку України з свого карману
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04.10.2022 02:21 Відповісти
можливо що він навіть пручався і ціну підняв =)
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04.10.2022 05:34 Відповісти
Щось мені підказує, що вартість старлінку по контрактам Пентагону (за якими і фінансується робота мережі Старлінк в Україні - безкоштовоного там нічого немає) - трішки більша ніж для "тестерів", які платять по $110-120 щомісячно.
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04.10.2022 12:04 Відповісти
можна подумати, що ти купляв свою вінду
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04.10.2022 02:32 Відповісти
Маск дав старлінк безплатно?Подарував?Дуже сумніваюсь.
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04.10.2022 05:34 Відповісти
Акції впадуть?
Чи напротив..
А потім Він заявить, що акаунт зламали))
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03.10.2022 23:29 Відповісти
Не судите строго дядьку. У него сын себе титьки присобачил. Тут у кого хочешь чердак снесет(
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03.10.2022 23:34 Відповісти
Чердак в нього знесло , тому що , як він сам зізнавався - регулярно читає паРашатудей . . От і начитався , йолоп .
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03.10.2022 23:41 Відповісти
мацква кокс подогнала забористый
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03.10.2022 23:36 Відповісти
російське ІПСО проти Ілона Маска
https://www.youtube.com/watch?v=46LzzJEfSno
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03.10.2022 23:40 Відповісти
Так, схоже на ІПСО, бо якась взагалі пропагандонська кацапська дічь в його твітах. Здається, у кацапів все дуже пагано, якщо вони до такого вдаються. То папу припахали, то Меркелиха вилізла - і всі з однією методичкою: "здавайтеся паРаші".
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03.10.2022 23:56 Відповісти
Комментарии Маска есть по этому поводу?
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03.10.2022 23:41 Відповісти
да, ладно, - обыкновенный буржуазный полезный идиот. Ленин таких Масков на раз-два разводил.
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03.10.2022 23:46 Відповісти
Очень хороший урок для украинцев. Для начала конечно нужно подвердить что это его твит. Во вторых судить нужно по делам а не по словам, а тут как раз все наоборот именно Маск обеспечил для Украины (не для России) спутниковый интернет. В третьих никогда не создавайте себе культ личности и неважно кто это: Маск, Байден, Борис Джонсон, Мать Тереза, Зеленский, Порошенко, Путин, Залужный и т.д. Люди все разные сегодня, завтра. Всегда делайте чек (калибровку) человека в настоящий момент по его делам вне зависимости от его заслуг в прошлом, и не беспокойтесь об этом больше его самого.
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03.10.2022 23:48 Відповісти
А хто тут з нього робив - культ лічності .?? . Приснилось .. ?
Просто - дякували за старлінк . Як другові дякували , за допомогу .. А друг виявився - лайном . Допоміг , і тут же нагадив , ледве не на голову .
Те що він надав нам свій інтернет , не дає йому право закликати Україну до капітуляції . Нехай забирає його назад нах .! Ми свою свободу і незалежність , на інтернет не міняємо . !!
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04.10.2022 00:00 Відповісти
Не судите по словам.
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04.10.2022 00:27 Відповісти
.Тобто - не звертай уваги на слова ? Та ніт .. Всьому є межа .. І сказаному теж .
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04.10.2022 00:34 Відповісти
Ось вам його слова :
Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів.
Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію.

Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, - провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях і віддати Росії Крим.

У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію.

Вам цього маразму мало ??
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04.10.2022 01:22 Відповісти
В Маска стільки було справ які продемонстрували що він гі*но а не людина.
А про Старлінки є цікава інформація:

A few questions remain, however. Did USAID get a deal from Starlink? Or did the agency overpay for the terminals? A basic Starlink package costs $499. The premium kit, which comes with the antenna, WiFi router, and tripod, goes for $2,500. Again, the USAID paid $1,500 per terminal. According to the Washington Post, SpaceX did not respond to inquiries about pricing.

This wouldn't be the first time Elon Musk's companies received significant funding from the U.S. government. The FCC has previously awarded SpaceX with $886 million in funding in order to improve rural broadband with Starlink. And Tesla has received billions in government funding as well.

https://mashable.com/article/elon-musk-spacex-ukraine-starlink-government-funding
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04.10.2022 02:20 Відповісти
Дивно взагалі. Не думала, що Маск - креатура кацапів, як різні орбани, меркелі, та шредери. А чого його так пропердолило чистою кацапською пропагандою - хз. Може, хоче акції обвалити та скупити, або просто його акк зламали. Таке відчуття, що це якийсь Соловйов писав.
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03.10.2022 23:53 Відповісти
Ілона ******** читати - раша тудей . Сам говорив . От це тепер і дало плоди .
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04.10.2022 00:04 Відповісти
Mozet Mask i Aliasku kacapam otdast?Vet kacapi s 1784 goda tam zyli,potom tolko prodali amerikansem.Vot Krim tak s kacapami imejet ocen sto malo obcego,jesli bi greki tam byli pretendenti togda mozet pravdi i jest oni dolgo tam zyli
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03.10.2022 23:53 Відповісти
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04.10.2022 00:03 Відповісти
Можливо зломаний акаунт
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04.10.2022 00:20 Відповісти
Требабуло запросити Маска у Бучу
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04.10.2022 00:24 Відповісти
Може нова "спецоперація" фсб в інтрнеті від імені Ілона Маска.
Щось дуже детально розбирається ситуація, на американця це не схоже.
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04.10.2022 00:26 Відповісти
Нажаль вже десятки цих Буч і Маріуполів, Хочу дожити до того моменту, коли оголосять вердикти від фінансистів до катів і вбивць, це різна нечисть: мілонов, кургінян, уткін, прігожін, безлер, гіркін, мільчаков, ходаковський, погодін й багато інших. Щоб були довічно засуджені або страчені.
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04.10.2022 00:44 Відповісти
На гиляку їх ‼️‼️
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04.10.2022 00:47 Відповісти
Запросимо в Бучу без проблем !,
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04.10.2022 00:44 Відповісти
Росія йде, якщо на те буде воля народу. Джерело: https://censor.net/ua/n3371289


В ТОМУ І СПРАВА ІЛОНЧИК, ЩО НАРОД УКРАЇНИ ПРОТИ 😄
А Зе агентура кремля все одно.
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04.10.2022 00:25 Відповісти
Маск сбросил маску.
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04.10.2022 00:41 Відповісти
Видно ,дійсно у кацапів діла хренові,
з козирів заходять 😠
То папа, то Ілон, хто наступний?

Я навіть придумати не можу.
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04.10.2022 00:43 Відповісти
Треба громити Россотрудничество в кожній країні - це вони готовят спецоперації пропагандистского планаі їх проплачують
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04.10.2022 00:49 Відповісти
Ну Меркель- агент КГБ,Фашистка,Кремлевская шлюха и Фрау Рибентроп одновременно.
Следующий будет Байден-агент ФСБ
Они щас почву подготавливают, на Маске тренируются.
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04.10.2022 01:22 Відповісти
А ніхто не подумав - а може спитать самого Маска про ним "нібито заявлене"? Може він і сам не знає про ту заяву нічого? В наш час ще не таке можна зробить! Моїй дружині он колись теж телефонували про мою зраду Назвали навіть місце і час де мене бачили з "чужою жінкою" Вона перепитала а потім "послала" - бо то була вона сама - просто у цікавому макіяжі
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04.10.2022 04:36 Відповісти
‼️‼️ Мільйон за пів години.

Українці скинулися "на підручник з історії для Ілона Маска"
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04.10.2022 01:04 Відповісти
Пономарь Олег

Высказывание Маска - эффект Марадоны
Я для себя давно это определил как эффект Марадоны. Ты можешь быть в чем-то мега талантливым и это может вынести тебя на самый верх и сделать полу-богом. Но ради Бога - молчи. Не лезь рассуждать о вещах (политика, история, мораль, искусство), которые за пределами того предмета, который вынес тебя на верх. Я бы на его месте просто молчал и не рассуждал бы на другие темы. Иначе может оказаться, что ты просто профан, либо даже - идиот.
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04.10.2022 01:07 Відповісти
А какой ему Маск понравится,если он вместо телефона почтовых голубей
будет использовать?
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04.10.2022 01:19 Відповісти
Видно убытки у Маска нешуточные сейчас.
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04.10.2022 01:20 Відповісти
Абсолютно никаких.
Кремль вот вас оплачивая деньги на ветер выкинул
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04.10.2022 01:24 Відповісти
Акціі Тесли вже впали до вечора понеділка майже на 9 % !!
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04.10.2022 01:31 Відповісти
Тесла Акции 24.05.22- 209 Долларов
Тесла Акции сегодня 242 Долларов
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04.10.2022 02:13 Відповісти
Ты ещё с котировками трёхлетней давности сравни.
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04.10.2022 05:57 Відповісти
Ілон Маск знатний тролляка. Рік назад, його комент "ВАУ" стосовно одної кріптовалюти, спричинив її шалений ріст в кілька разів за сутки. Хтось тоді заробив парочку ярдів )
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04.10.2022 02:36 Відповісти
Romanenko Dreams&Nightmare Show

Похоже Маск хочет, чтобы Украина спасла мир ценой собственного самоубийства. Сначала Украина отдала ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны. Потом Крым, чтобы избежать её же. Теперь, Украина должна опять спасти мир, жертвуя своими людьми и территориями. Не слишком ли много жертв от Украины ради спасения мира?
###
Мексика может забирать Техас, а Маск проведёт референдум. Да какой Техас. Пусть Россия заберёт Аляску, очевидно, что Илону зайдёт и такой вариант.
###
Если серьезно, то посылы от Маска независимо от того, сам он это писал или хакеры взломали, это зондаж в контексте выборов США. Именно так на это надо смотреть.
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04.10.2022 04:22 Відповісти
Хочеться Маску сказати: "ВЬІДЬІХАЙ, БОБЕР!!"
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04.10.2022 04:24 Відповісти
Щодо волі народів. Маску не розказали, що москалів в Україну завозили мільйонами? Маск не чув, що русскій на чужій території - це зброя московії.
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04.10.2022 06:59 Відповісти
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04.10.2022 07:08 Відповісти
Дивіться на діла і як Маск допомагає Україні !!!А ось з якого боку кловун....
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04.10.2022 07:12 Відповісти
В бункєрного сєруна сьоння гарний день, натхнення, хорошьій кал...
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04.10.2022 07:16 Відповісти
Я не уверен, что это действительно пост Маска. Он в свое время посмеялся над "батутом", так мне, кроме прочего, трудно представить, что он не понимает, чего стоит это их "больше населения".
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04.10.2022 07:30 Відповісти
О, якойсь пов'язані з Естонією?
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04.10.2022 08:10 Відповісти
Jaa
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04.10.2022 08:27 Відповісти
нема на свете хуже расы, чем к0цапы-********
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04.10.2022 07:33 Відповісти
Чего бы ему не сказать о возврате индейцам Америки их законных территорий? Почему нет? Ссыкотно?
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04.10.2022 07:36 Відповісти
Маск во многих вопросах профан и неуч. Достаточно вспомнить его смешные рассуждения насчет COVID19 и его антиваксерскаую позицию. Или то как он накупил криптовалюты на много миллиардов долларов на пике ее стоимости и потерял на этом не один миллиард и т.д....
Политика -- это явно не его...

Один человек не может хорошо разбираться во всех вопросах сразу...
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04.10.2022 07:40 Відповісти
одно не исключает другого...
Маск-- гениальный предприниматель и миссионер... За это мы его и любим и уважаем. Но это не значит что он хорошо разбирается в политике, медицине, или российско-украинских отношениях
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04.10.2022 08:02 Відповісти
до-лампочки... он поставляет старлинки нашим ВСУ - это главное
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04.10.2022 08:11 Відповісти
Ех илон, илон..
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04.10.2022 08:14 Відповісти
и шо он плохого сделал?
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04.10.2022 08:16 Відповісти
як щодо того, щоб російські регіони, які межують з Україною, на 8 років були змушені входити до складу України. З фільтрацією та пропагандою. Тоді ми можемо провести «референдум» про приєднання до України, щоб побачити «волю народу».
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04.10.2022 09:40 Відповісти
Дуже схоже на нього. Дуже зухвало і в стилі маска. Згадайте хочаби як він пропонував путіну двобій один на один де на кону буде Україна. Наприклад особисто мене, дуже обурила та його заявва. Як може якийсь чувак бог зна звідки, розпоряджатися долею цілої кпраїни, ніби то якась ставка чи діваха з коледжу. Як йому тоді те зрук зійшо... І да, старлінк він не подарував, читайте насправді як було.
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04.10.2022 10:46 Відповісти
пошёл он ***** этот *****!и кстати нужно проверить откуда его бабло,кацапы явно посторались,ведь он самый богатый в мире!
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04.10.2022 11:14 Відповісти
Козліна цей маск, хай забирається нахер чорт дибильний! І старлінки свої смердючі хай заберає!
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04.10.2022 19:42 Відповісти
80 млн Маска спасли жизни многим украинцам. Поэтому не тебе решать что делать с его помощью. А ругаться можешь столько сколько хочешь да и то без оскорблений, ты бы и рубля не дал, суперпатриот-балабол.
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04.10.2022 23:20 Відповісти
То в тебе рублі козліна руснява! А в мене гривні! Згинь бо тебе ніхто не питався. Голос подаси коли покличуть.
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05.10.2022 04:20 Відповісти
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