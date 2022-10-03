Який Маск вам подобається більше?, - Зеленський відреагував на антиукраїнський пост американського мільярдера
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення засновника та голови Tesla Inc. Ілона Маска, який висунув ідею передати до складу РФ окупований український півострів Крим, а також назвав перемогу України у війні малоймовірною, оскільки РФ має більше населення та проводить мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Володимир Зеленський написав у твіттері і прикріпив опитування до публікації.
"Який Ілон Маск вам подобається більше: той, який підтримує Україну? Той, що підтримує РФ?", - запитав український президент.
Раніше Маск написав у твіттері: "Україно-російський мир: повторити вибори приєднаних регіонів під наглядом ООН. Росія йде, якщо на те буде воля народу. Крим формально у складі Росії, як і був з 1783 року (до помилки Хрущова). Водопостачання Криму забезпечено. Україна залишається нейтральною". До поста він прикріпив голосування.
Будь ласка, зачекайте...
- ну і *** з ним.
- ми теж цієї думки, г'юстон.
будет извиняться, как кацап перед чеченом
https://www.washingtonpost.com/politics/2022/04/08/us-quietly-paying-millions-send-starlink-terminals-ukraine-contrary-spacexs-claims/
Такие наивняки как ты так и не поняли, что кремль на Крыме не остановится, а сочтет твое предложение за твою слабость....
Илона Маска нужно пригласить в Украину на экскурсию - посмотреть своими глазами на результаты рф-терроризма.
Чи напротив..
А потім Він заявить, що акаунт зламали))
https://www.youtube.com/watch?v=46LzzJEfSno
Просто - дякували за старлінк . Як другові дякували , за допомогу .. А друг виявився - лайном . Допоміг , і тут же нагадив , ледве не на голову .
Те що він надав нам свій інтернет , не дає йому право закликати Україну до капітуляції . Нехай забирає його назад нах .! Ми свою свободу і незалежність , на інтернет не міняємо . !!
Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів.
Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію.
Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, - провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях і віддати Росії Крим.
У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію.
Вам цього маразму мало ??
А про Старлінки є цікава інформація:
A few questions remain, however. Did USAID get a deal from Starlink? Or did the agency overpay for the terminals? A basic Starlink package costs $499. The premium kit, which comes with the antenna, WiFi router, and tripod, goes for $2,500. Again, the USAID paid $1,500 per terminal. According to the Washington Post, SpaceX did not respond to inquiries about pricing.
This wouldn't be the first time Elon Musk's companies received significant funding from the U.S. government. The FCC has previously awarded SpaceX with $886 million in funding in order to improve rural broadband with Starlink. And Tesla has received billions in government funding as well.
https://mashable.com/article/elon-musk-spacex-ukraine-starlink-government-funding
Щось дуже детально розбирається ситуація, на американця це не схоже.
В ТОМУ І СПРАВА ІЛОНЧИК, ЩО НАРОД УКРАЇНИ ПРОТИ 😄
А Зе агентура кремля все одно.
з козирів заходять 😠
То папа, то Ілон, хто наступний?
Я навіть придумати не можу.
Следующий будет Байден-агент ФСБ
Они щас почву подготавливают, на Маске тренируются.
Українці скинулися "на підручник з історії для Ілона Маска"
Высказывание Маска - эффект Марадоны
Я для себя давно это определил как эффект Марадоны. Ты можешь быть в чем-то мега талантливым и это может вынести тебя на самый верх и сделать полу-богом. Но ради Бога - молчи. Не лезь рассуждать о вещах (политика, история, мораль, искусство), которые за пределами того предмета, который вынес тебя на верх. Я бы на его месте просто молчал и не рассуждал бы на другие темы. Иначе может оказаться, что ты просто профан, либо даже - идиот.
будет использовать?
Кремль вот вас оплачивая деньги на ветер выкинул
Тесла Акции сегодня 242 Долларов
Похоже Маск хочет, чтобы Украина спасла мир ценой собственного самоубийства. Сначала Украина отдала ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны. Потом Крым, чтобы избежать её же. Теперь, Украина должна опять спасти мир, жертвуя своими людьми и территориями. Не слишком ли много жертв от Украины ради спасения мира?
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Мексика может забирать Техас, а Маск проведёт референдум. Да какой Техас. Пусть Россия заберёт Аляску, очевидно, что Илону зайдёт и такой вариант.
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Если серьезно, то посылы от Маска независимо от того, сам он это писал или хакеры взломали, это зондаж в контексте выборов США. Именно так на это надо смотреть.
Политика -- это явно не его...
Один человек не может хорошо разбираться во всех вопросах сразу...
Маск-- гениальный предприниматель и миссионер... За это мы его и любим и уважаем. Но это не значит что он хорошо разбирается в политике, медицине, или российско-украинских отношениях