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Гендиректор Запорізької АЕС Мурашов у безпеці та перебуває на підконтрольній Україні території, – "Енергоатом"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мурашов

Генеральний директор Запорізької АЕС Ігор Мурашов, якого російські військові викрали 30 вересня, перебуває на підконтрольній Україні території.

Про це повідомила НАЕК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

"Відомо, що окупанти викинули його на підконтрольну Україні територію ввечері 3 жовтня. Зараз Ігор Мурашов у безпеці та перебуває у Зовнішньому кризовому центрі ЗАЕС у м. Запоріжжі", – йдеться у повідомленні .

Зазначається, що звільнення  Мурашова з російського полону відбулося завдяки широкому розголосу надзвичайної події та зусиллям з боку генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, який відіграв у цьому значну роль.

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Нагадуємо, близько 16:00 30 вересня Мурашова було затримано російським патрулем дорогою від станції до Енергодару і із зав'язаними очима вивезено у невідомому напрямку. Пізніше Гроссі повідомив, що він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Вдень 3 жовтня глава МАГАТЕ заявив про звільнення Мурашова та його "благополучне повернення до своєї родини". Глава Міненерго України Герман Галущенко підтвердив цю інформацію, наголосивши, що вже понад сто працівників ЗАЕС зазнали жорстокого тиску з боку російських окупантів, і закликав МАГАТЕ дати оцінку таким діям.

Автор: Володимир Янченко
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Яким чином вони його викинули сюди? Щось тут не так.
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03.10.2022 22:39 Відповісти
Скажуть що втік і поставлять манкурта свого) типу і магате не підісрали но + свого поставлять
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03.10.2022 22:47 Відповісти
Типова операція з прикриття. На початку березня російський агент Мурашов зустрічав окупантів на ЗАЕС словами: "добро пожаловать на российскую АЭС". Незадовго до вторгнення росії Мурашов був призначений генеральним директором з метою забезпечити швидкий перехід АЕС до Росенергоатому. Але ЗСУ порушили ці плани. Тому, щоб не втрачати такого агента, у московії вирішили розіграти спектакль з "викраденням", та чудовим визволенням. Тепер Мурашов буде розповідати, як він "в танке горєл". Може ще й орден дадуть. Єрмак ось уже ордени "азовцям" роздає, може і своєму колезі щось підбере. Отака фігня, друзі...
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03.10.2022 23:29 Відповісти
Поміняли вату на сотню чмобіків .
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03.10.2022 23:35 Відповісти
Яким чином викинули на підконтрольну Україні зону? Тобто проїхали сіру і ніхто не зреагував?
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04.10.2022 02:00 Відповісти
 
 