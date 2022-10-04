США передадуть Україні чотири системи HIMARS у новому пакеті військової допомоги, - Reuters
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США в рамках нового пакету військової допомоги Україні на $625 мільйонів планують передати ЗСУ чотири РСЗВ HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
Про новий пакет військової допомоги, за даними джерел, буде оголошено вже у вівторок.
Це перший пакет допомоги США з моменту оголошення Росією про "приєднання" української території та другий пакет після значного успіху України на полі бою, пише агентство.
Два джерела повідомили, що пакет допомоги США включатиме:
чотири РСЗВ HIMARS, боєприпаси, міни та протимінні машини.
Топ коментарі
+32 Максім ХОЙ 07fb0949
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+29 Йцу Кенг 07b0c614
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+28 Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар03.10.2022 22:43
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Старлінки проплатив Уряд США !!
А штука дуже корисна.
У світі все більш складно і хитромудро й Україна і війна, котра у нас відбувається, як прикро це для нас не прозвучить - не пуп землі для багатьох в їх рейтингах важливості.
невже вам не відомо?
Українці скинулися "на підручник з історії для Ілона Маска"
В пакеті будуть 4 HIMARS с гаком.......
в момент контрнаступу хаймерси ой як пригодяться