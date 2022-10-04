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допомога (5058) США (14476) HIMARS (221)

США передадуть Україні чотири системи HIMARS у новому пакеті військової допомоги, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars

США в рамках нового пакету військової допомоги Україні на $625 мільйонів планують передати ЗСУ чотири РСЗВ HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Про новий пакет військової допомоги, за даними джерел, буде оголошено вже у вівторок.

Це перший пакет допомоги США з моменту оголошення Росією про "приєднання" української території та другий пакет після значного успіху України на полі бою, пише агентство.

Два джерела повідомили, що пакет допомоги США включатиме:

чотири РСЗВ HIMARS, боєприпаси, міни та протимінні машини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зі скрипом" домовляємося зі США, щоб отримати нові HIMARS вже зараз, - "слуга народу" Арахамія

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
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в Твітері зараз ..
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03.10.2022 22:42
+29
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03.10.2022 22:47
+28
Ласкаво просимо!!!
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03.10.2022 22:43
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03.10.2022 22:41 Відповісти
в Твітері зараз ..
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03.10.2022 22:42 Відповісти
Шо трапилось?
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03.10.2022 22:44 Відповісти
Ой. Уявляю як йому насували. Цікаво, а нафіга він це видав? Якось це не вʼяжеться з його допомогою Україні.
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03.10.2022 23:12 Відповісти
хз..... много травы курит..., вот и перемкнуло....
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03.10.2022 23:19 Відповісти
Я скажу так. Нехай пише що завгодно, поки українські бійці користуються на передку "Старлінками".
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03.10.2022 23:20 Відповісти
Ніякої допомоги не було ‼️‼️🙂
Старлінки проплатив Уряд США !!
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04.10.2022 00:55 Відповісти
Я не в курсі хто шо проплатив. Але наскільки я чув, в Україні вони на той момент ще не працювали і цей регіон додавали спеціально, щоб українські старлінки запрацювали (це раз). І якшо б не хотів - нічого б не продав, сказав би шо ще не працює (це два).
А штука дуже корисна.
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04.10.2022 01:02 Відповісти
Він маріонетка влади, на його бажання влада США плювала.
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04.10.2022 03:32 Відповісти
Що, і перші 30 станцій, які подарував Маск, і за користування мережею платить уряд США?
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04.10.2022 11:37 Відповісти
абсолютно вірно. всі старлінки проплатив уряд США (по 1500 дол/ за шт) через USAID (якщо пам'ять не зраджує). Він бізнесмен, тому відкиньте сентименти і погляди на кшалт "говорить про Україну добре - наш хлопець, погано - не наш".

У світі все більш складно і хитромудро й Україна і війна, котра у нас відбувається, як прикро це для нас не прозвучить - не пуп землі для багатьох в їх рейтингах важливості.
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04.10.2022 15:49 Відповісти
Ілон Маск захворів кацапською холерою
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04.10.2022 00:52 Відповісти
Шоб було так - вимкнув би старлінки і зі звʼязком стало би гірше...
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04.10.2022 00:54 Відповісти
Ще раз кажу , що уряд США все проплатив !!

невже вам не відомо?
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04.10.2022 00:57 Відповісти
Ні, мені не відомо. Чесно. Але я думаю, шоб Маск не хотів - він би не продавав.
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04.10.2022 01:05 Відповісти
Ви такий наівний , не смішіть 😠
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04.10.2022 01:09 Відповісти
Старлінк - не монополісти. Існує досить багато постачальників супутникового інтернету. Ніхто Маска не став би вмовляти. Взяли б когось іншого.
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04.10.2022 01:11 Відповісти
я дуже не здивуюсь, якщо завтра виявиться, що акаунт Маска зламали і від його імені виклали той пост. шось мені не віриться в те, що Маск так добре знає історію зовсім чужої країни, щоб давати якісь мудрі політичні поради від яких на кону його бізнес-репутація.
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04.10.2022 00:55 Відповісти
Якщо це так , то добре 😡
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04.10.2022 01:10 Відповісти
‼️‼️Мільйон за пів години.

Українці скинулися "на підручник з історії для Ілона Маска"
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04.10.2022 01:12 Відповісти
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03.10.2022 22:54 Відповісти
Мало що хлопець покурив. Головне його допомога,та і пост може бути фейком. ЗСУ біля Дудчани. Це важливо. Бережіть себе
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03.10.2022 23:02 Відповісти
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03.10.2022 23:21 Відповісти
Русская пишется как фашисто-рашистская
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04.10.2022 01:09 Відповісти
Ну хоть цього разу зразу передадуть чи через пів року?
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03.10.2022 22:42 Відповісти
Там сказанно - немедленно
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03.10.2022 22:49 Відповісти
вам кацапам хватит и те что есть
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04.10.2022 00:40 Відповісти
и для HIMARSиков "кормов" по-больше...
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03.10.2022 22:43 Відповісти
Ласкаво просимо!!!
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03.10.2022 22:43 Відповісти
Пастучу па дереву, шоб не сглазить
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03.10.2022 22:46 Відповісти
В цій новині приємне те, що хаймарси - це не "витратні матеріали". Вони мають накопичувальний ефект. І з кожною транзакцією їх стає все більше. Аби тільки в світу вистачило ***********....
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03.10.2022 22:46 Відповісти
Витратний, вони зношуються при такому активному використані, їх рідко але знищують.
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04.10.2022 13:12 Відповісти
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03.10.2022 22:47 Відповісти
На мой взгляд сдерживание темпов передачи техники и тяжелого вооружения Украине американцами связано еще и с тем, что ЗСУ довольно быстро осваивают новое оружие и очень эффективно его используют.
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03.10.2022 22:47 Відповісти
Это конечно хорошо.. но лучше делать это тихонечко..
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03.10.2022 22:50 Відповісти
Американцы очень хорошо изучили украинскую поговорку: "там 2 кілометри с гаком, а той гак ще 22 виходить".
В пакеті будуть 4 HIMARS с гаком.......
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03.10.2022 22:58 Відповісти
Обычно такие заявления делаются тогда, когда передаваемая техника уже на позициях в Украине, так что все нормуль.
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04.10.2022 01:00 Відповісти
Зрадое...ы еще не появлялись или уже все в спаме?
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03.10.2022 22:56 Відповісти
я всех заспасмил которым подавай хаймарсы прямо сию секунду
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04.10.2022 00:42 Відповісти
Давайте еще. Расчёты мы уже готовим сами.
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03.10.2022 22:57 Відповісти
як раз по ділу
в момент контрнаступу хаймерси ой як пригодяться
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03.10.2022 22:57 Відповісти
Я так понимаю 16 из 18 Химарс о передаче которых заявили США передадут до первой четверти 2023 года, а остальные 2 Химарса передадут до конца 2023 года.
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03.10.2022 23:00 Відповісти
нет все уже на местах а что не влезло в геркулесы подвезут следующим рейсами
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04.10.2022 00:43 Відповісти
"До первой четверти"? Это в смысле, до 31 декабря что-ли? А потом будут до декабря 23 года тянуть с передачей последних двух? Интересная у вас арифметика, должен сказать.
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04.10.2022 01:05 Відповісти
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03.10.2022 23:03 Відповісти
Himars eto otlycno.Cem ix bolse tem luce
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03.10.2022 23:04 Відповісти
Спасибо США!
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03.10.2022 23:06 Відповісти
4 чи 44 там побачимо
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03.10.2022 23:37 Відповісти
бажаю 44444...
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04.10.2022 01:04 Відповісти
 
 