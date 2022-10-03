Україна на шляху досягнення своїх стратегічних цілей у війні з Росією, - Пентагон

Пентагон вважає, що українським силам наразі вдається досягати своїх стратегічних цілей – вести контрнаступальні дії на Харківському, Донбаському й Херсонському напрямках.

Про це під час дискусії, організованої Центром стратегічних і міжнародних досліджень, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Що ми спостерігаємо зараз? По-перше, приголомшливий успіх на передовій конфлікту на Харківщині, а також ключові стратегічні успіхи українських сил на Донеччині та Луганщині, зокрема нещодавнє повернення контролю над містом Лиман", – вважає вона.

За словами Валландер, захоплення Лимана "суттєво вплине на здатність Росії переміщувати й забезпечувати свої сили на передовій".

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"(Також) ціль України – витіснити російські війська на лівий берег Дніпра на Херсонщині. І для Росії це буде значною поразкою, бо ще більше віддалює її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. А Україні це забезпечує кращу оборонну позицію для зменшення інтенсивності запеклих боїв протягом зими", – пояснила вона.

"Зараз Україна, схоже, на шляху досягнення всіх цих трьох стратегічних цілей. Але це вимагає, хочу підкреслити, продовження військової допомоги з боку США та міжнародної спільноти", – додала представниця Пентагону.