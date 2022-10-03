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Україна на шляху досягнення своїх стратегічних цілей у війні з Росією, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пентагон

Пентагон вважає, що українським силам наразі вдається досягати своїх стратегічних цілей – вести контрнаступальні дії на Харківському, Донбаському й Херсонському напрямках.

Про це під час дискусії, організованої Центром стратегічних і міжнародних досліджень, заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Що ми спостерігаємо зараз? По-перше, приголомшливий успіх на передовій конфлікту на Харківщині, а також ключові стратегічні успіхи українських сил на Донеччині та Луганщині, зокрема нещодавнє повернення контролю над містом Лиман", – вважає вона.

За словами Валландер, захоплення Лимана "суттєво вплине на здатність Росії переміщувати й забезпечувати свої сили на передовій".

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"(Також) ціль України – витіснити російські війська на лівий берег Дніпра на Херсонщині. І для Росії це буде значною поразкою, бо ще більше віддалює її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. А Україні це забезпечує кращу оборонну позицію для зменшення інтенсивності запеклих боїв протягом зими", – пояснила вона.

"Зараз Україна, схоже, на шляху досягнення всіх цих трьох стратегічних цілей. Але це вимагає, хочу підкреслити, продовження військової допомоги з боку США та міжнародної спільноти", – додала представниця Пентагону.
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Топ коментарі
+12
Параша начала войну против Украины фейками. С утра появилась лживая статья от итальянской газетенки, потом всплыл Иллон Маск, Эрмак против конгреса США

Очевидно же что раша впихнула свой грязный пятак чтобы посорить Украину с западом вопрос лишь в том - на чьей стороне играют наши журналисты которые не разобравшись запускают информацию в масы
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03.10.2022 22:53
+9
1 ч Херсон. Арта ВСУ перенесла огонь на позиции рашкован в районе НК и ближайших переправ баржами. Было поражено несколько баз и КП оккупантов.
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03.10.2022 23:17
+7
Главная стратегическая цель - ликвидация мордора.
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03.10.2022 22:53
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Капец касапам..
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03.10.2022 22:49 Відповісти
Параша начала войну против Украины фейками. С утра появилась лживая статья от итальянской газетенки, потом всплыл Иллон Маск, Эрмак против конгреса США

Очевидно же что раша впихнула свой грязный пятак чтобы посорить Украину с западом вопрос лишь в том - на чьей стороне играют наши журналисты которые не разобравшись запускают информацию в масы
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03.10.2022 22:53 Відповісти
Главная стратегическая цель - ликвидация мордора.
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03.10.2022 22:53 Відповісти
В первую очередь поголовья.
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03.10.2022 22:57 Відповісти
нуу, все ж таки краще в першу чергу не поголів'я, а важке озброєння - танки, засоби ППО, арту, РСЗО, літаки і так далі... мясо можна швидко призвати, а от таку дорогу техніку під санкціями важкувато буде швидко відновити/виготовити. )
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04.10.2022 01:02 Відповісти
Поголовье летчиков, артиллеристов, технических специалистов и пр. нужно уничтожать в первую очередь. Штурмовики и вертолеты без опытных летчиков - груда металла. Продолжать надо?
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04.10.2022 01:32 Відповісти
так все вірно.
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04.10.2022 02:14 Відповісти
Читала німців, пишуть,що ЗСУ уже біля Дудчани. Орки запевняють,що далі не пропустять, значить справи у орків кепсько
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03.10.2022 22:56 Відповісти
Якщо орки запевняють ...
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03.10.2022 23:32 Відповісти
Праздновать рано. Орки планомерно готовятся к наступлению в ноябре.
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03.10.2022 23:10 Відповісти
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03.10.2022 23:11 Відповісти
1 ч Херсон. Арта ВСУ перенесла огонь на позиции рашкован в районе НК и ближайших переправ баржами. Было поражено несколько баз и КП оккупантов.
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03.10.2022 23:17 Відповісти
Тільки не конфлікт, а війна.
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03.10.2022 23:24 Відповісти
 
 