УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15324 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 712 40
війна (56444) США (14476) ядерна зброя (927) Кірбі (409)

США не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кірбі

Адміністрація Байдена уважно стежить за діями російських сил, пов’язаними з можливістю застосування ядерної зброї, а також із безпекою Запорізької АЕС, однак поки не бачить жодних сигналів, які змусили би США змінити власну ядерну позицію.

Про це повідомив у понеділок в інтерв’ю CNN координатор Ради національної безпеки з США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми стежимо за цим з усією увагою. І ми не бачили нічого, що змусило би нас змінити нашу позицію щодо стратегічного стримування",- зауважив представник адміністрації Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Київ забезпечив препаратами йоду районні евакуаційні комісії, - КМДА

Кірбі також зазначив, що США сприймають ситуацію серйозно та вжили заходів щодо підготовки відповіді, якщо Росія застосує ядерну зброю. Він також назвав безрозсудними заяви з російського боку щодо можливості застосування такої зброї.

"Це безвідповідальна риторика з боку сучасної ядерної держави, тому безперечно ми думали про те, як ми можемо забезпечити дотримання інтересів нашої національної безпеки та інтересів наших союзників по НАТО", – зауважив Кірбі.

На запитання ведучого про те, чи може будь-який запуск російської тактичної ядерної ракети залишитися непомітним, представник Білого дому сказав, що США стежать за цим у найбільш ретельний спосіб, однак відмовився від подальших коментарів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
+америка в афганистане не смогла разведкой догадаться что талибан вьіиграет сразу как только они от туда вьіедут... Потому "незнаем" - не нужно ставить доказательством что "не будет".

РФ - ЗЛО 300 лет, все оружие - ради геноцида всех народов Мира Земли. не применит только потому что оно могло "сломаться".

ЮА - последний клочек где ЗЛО сливают в унитаз. Террорист как перчатки, в мусорку.

Потому ЯО - все больше и больше риск. Нам же все говорят "что нет не будет"

Не верьте - готовьте запас пищи, противогазьі, воду.
При возможности дозиметрьі, бункерьі
показати весь коментар
04.10.2022 00:01
+4
***** може влаштувати катастрофу на ЗАЕС. Тут і ядрьоної бімби не потрібно.
показати весь коментар
03.10.2022 23:43
+4
когда сосед, вернее даже "сосёд" - обезьяна с гранатой, уже ничему не удивишься...
показати весь коментар
04.10.2022 00:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
***** може влаштувати катастрофу на ЗАЕС. Тут і ядрьоної бімби не потрібно.
показати весь коментар
03.10.2022 23:43 Відповісти
+америка в афганистане не смогла разведкой догадаться что талибан вьіиграет сразу как только они от туда вьіедут... Потому "незнаем" - не нужно ставить доказательством что "не будет".

РФ - ЗЛО 300 лет, все оружие - ради геноцида всех народов Мира Земли. не применит только потому что оно могло "сломаться".

ЮА - последний клочек где ЗЛО сливают в унитаз. Террорист как перчатки, в мусорку.

Потому ЯО - все больше и больше риск. Нам же все говорят "что нет не будет"

Не верьте - готовьте запас пищи, противогазьі, воду.
При возможности дозиметрьі, бункерьі
показати весь коментар
04.10.2022 00:01 Відповісти
А далі що? Сидіти в бункері сотні років поки відбудеться повний розпад радіоактивних елементів?
показати весь коментар
04.10.2022 00:10 Відповісти
Говорят первые сутки самое опасное

Потом радиация резко снижается

Такие изотопы быстро распадаются
показати весь коментар
04.10.2022 00:28 Відповісти
Говорят,кур доят
показати весь коментар
04.10.2022 05:38 Відповісти
Смотри...мы живем в 29 милях от АЭС. Имеем все на случай чего - дозиметры, костюмы, противогазы и т.д. Лежит оно, кушать не просит, раз в год достается, перебирается, складывается назад. Лучше все это купить и не иметь в нем необходимости. Если оно ( не дай Бог) понадобится, а у вас его нема, тут уже совсем другая песня.
показати весь коментар
04.10.2022 01:51 Відповісти
Чем больше говорунов об этом говорит - тем выше шанс обратного.

Как будто они не знали 23 что РФ уже отдала приказ войскам готовится (он был старшему офицерскому составу передан не позднее 19. Населению не передали - что бы враг не знал и не изменил тактику. WTF???????????

МОСКАЛІ ЇХАЛИ НА КРЕЩАТИКУ ПАРАД РОБИТИ, ПАРАДНУ ФОРМУ З СОБОЮ ВЕЗЛИ - ЇХАЛИ КОЛОНАМИ БЕЗ БОЙОВОГО ПОРЯДКУ...

Яка інша тактика.... 1,5 км колона під Києвом їхала другою дорогою?

Знайдіть реального військового і не на камеру спросіть - навіщо було в колонах іхати, без медиків та с парадной формой. Чому впевнений? Тому що рідних "там" більше ніж на заході і точно знаємо що хто де лапнув, нехай із запізненням.

"На бога надейся а сам не плошай"
показати весь коментар
04.10.2022 05:06 Відповісти
При ударе по Киеву тактическим ЯО много вреда не будет, а последствия для РФ будут ужасными. Попытка применения МБР с мегатонными головами повлечет за собой последствия еще более ужасные до того, как МБР взлетит.
показати весь коментар
04.10.2022 00:12 Відповісти
Ну да,какие там последствия?не будет,так,хлопок и все
показати весь коментар
04.10.2022 05:41 Відповісти
При подрыве тактического ядерного заряда мощностью несколько килотонн оч.сильные разрушения будут в радиусе до 100 м, сильные до 500, небольшие и незначительные до 1500. Высокая температура лишь вблизи эпицентра взрыва все испепеляет. Электромагнитный импульс на людей практически не воздействует. Гамма-излучение быстро сходит на нет. Остается радиоактивное загрязнение.
Да, ужас, но не ужас-ужас.
В ответ, понятное дело, РФ ждут ужаснейшие неприятности, несравнимые с причиненным Украине ущербом.
показати весь коментар
04.10.2022 08:00 Відповісти
це просто смішно. для мене у Києві будуть гігантські, катастрофічні наслідки, так само, можливо, і для нашої армії на Півдні, а для РФ - ужаснєйшиє нєпріятності??? це ж які??
показати весь коментар
04.10.2022 08:30 Відповісти
Очень надеюсь что украинские власти готовятся к такой возможности. Могут вдарить по военным, могут по цивильным, могут по Польше, а могут и ещё куда-нибудь. Всегда есть надежда, что они не смогут это сделать по техническим причинам, но готовиться надо.
показати весь коментар
04.10.2022 03:17 Відповісти
Здрасти , я ваша тетя. Украина вырисовывалась. Амеры все по плану сделали, потому и свалили из Афгана...
показати весь коментар
04.10.2022 05:02 Відповісти
А план был таков, что афганцы не хотели отстаивать свои интересы. Им амеры помогали вооружением - это все одно , что выбрасывали.
показати весь коментар
04.10.2022 05:04 Відповісти
Я все это знаю)
И знаю что они знали что воевать сами с собой афганцы не будут) Но 12 трлрд долл там за 20 лет успешно "просели" )

"Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции, Джон Перкинс"

А мы, увы, одни из их площадок.
показати весь коментар
04.10.2022 05:11 Відповісти
Шо-та я не пойму к чему вы клонишь... Ента чта, получается надоть стать площадкой симбирских епеней? ...ХМЫ...
показати весь коментар
04.10.2022 05:24 Відповісти
Если с книгой не знаком - то конечно непонятно, потому и посоветовал, что бьі вникнуть что происходит. Там смотри на все глаза откроются...
показати весь коментар
04.10.2022 14:35 Відповісти
Немножко о практике применении тактического ЯО.


После нанесения ядерного удара по укрепрайону противника в прорыв должны идти специально в противохимическом плане подготовленные подразделения, соответствующим образом экипированные. Также привлекаются войска противохимической защиты и готовятся подвижные пункты противорадиационной и санитарной обработки л/с и техники.
Скрытно провести все необходимые перед нанесением тактич.яд.удара мероприятия невозможно.
Снятие с хранения и подвоз в район БД огромного количества противогазов и комплектов ХЗ не останется незамеченным для неприятеля.
Спите спокойно, жители Багдада (с)
показати весь коментар
03.10.2022 23:44 Відповісти
По Хиросиме прилетел один самолет и бросил

Никакого прорыва не готовилось

Понятно рашка не дернется но просто факт
показати весь коментар
03.10.2022 23:52 Відповісти
После этих ударов Япония тупо капитулировала.
А готовилась воевать до победного конца..
показати весь коментар
03.10.2022 23:59 Відповісти
Иначе следующими стали бы уже Осака или вообще Токио...
показати весь коментар
04.10.2022 00:12 Відповісти
против лома нет приема, если нет другого лома
показати весь коментар
04.10.2022 00:15 Відповісти
Сейчас "лом" имеется

Думаю США уже прямо предупредили

Что ответ гарантирован
показати весь коментар
04.10.2022 00:24 Відповісти
Озаботиться сильно прийдется
показати весь коментар
04.10.2022 05:47 Відповісти
уявіть собі, що відповідь - це удар конвенційною зброєю по рос армії.
особисто путлеру нічого не буде.
зупинить це його? та йому насрать!
показати весь коментар
04.10.2022 08:34 Відповісти
Ну так может и эти на такое же рассчитывают? Долбанём по Киеву и ЗСУ капитулирует...
показати весь коментар
04.10.2022 00:35 Відповісти
Кое-кто, сидя глубоко в бункере, возможно, именно на это и расчитывает, но те, кто на поверхности думают несколько иначе.
Для РФ последствия удара по Киеву будут несопоставимы с причиненным ущербом.
показати весь коментар
04.10.2022 08:15 Відповісти
з чого такий висновок?
показати весь коментар
04.10.2022 08:35 Відповісти
когда сосед, вернее даже "сосёд" - обезьяна с гранатой, уже ничему не удивишься...
показати весь коментар
04.10.2022 00:11 Відповісти
Ну то шо США не бачать, то одне... Мій друг працює поліцейским в аеропорту Цюріха. Ще 3 дні назад сказав шо їх всіх проінструктували на випадок ядерної атаки по Європі, чи чогось такого в Україні. І ще казав шо Швейцарія перевіряє в екстреному порядку стратегічні запаси їжі, медикаментів і бомбосховища, також бункери. Ну то ясно шо тільки перевірка... але... якось недобре на душі через це все :/
показати весь коментар
04.10.2022 00:33 Відповісти
Така специфічна країна, як Швейцарія, традиційно залишиться осторонь навіть у разі застосування ЯЗ в Україні. Завжди можна відсидітись у високогір'ї Альп на мішках з грошима та цінними паперами. А події на Сході Європи мало цікавитимуть ситих банкірів і власників транснаціональних корпорацій (натяк про Нестле зрозумілий?)
показати весь коментар
04.10.2022 00:42 Відповісти
Пусть кацапы проверяют у себя бомбосховища и писяют в штаны - без ответки не останутся.
показати весь коментар
04.10.2022 05:07 Відповісти
"Не бачить сигналів", і шле потужні месседжі. Схоже, кілька останніх термінів президентства політичних імпотентів і популістів відобразились на США не найкращим чином. За інерцією багато хто досі вважає ******** політикум США потужним, мудрим і завбачливим. Насправді ж маразматик і негр-підставляльник другої щоки довели, що навіть в історії наддержав бувають періоди немічності та боягузтва їх лідерів.
показати весь коментар
04.10.2022 00:36 Відповісти
Зелени теж в упор не бачили ",160 000 оркив
показати весь коментар
04.10.2022 02:51 Відповісти
Опять реклама шашлыков от Белого Дома...
Пока всё идёт по плану, ровно до начала ядерной войны. А потом - как получится...
показати весь коментар
04.10.2022 05:06 Відповісти
Зауважте, що Кірбі навіть не згадав про Україну. ми ж не союзник по НАТО. на Україну ядерна парасолька не поширюється.
показати весь коментар
04.10.2022 08:31 Відповісти
 
 