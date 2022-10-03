США не бачать сигналів підготовки РФ до застосування ядерної зброї, - Білий дім
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Адміністрація Байдена уважно стежить за діями російських сил, пов’язаними з можливістю застосування ядерної зброї, а також із безпекою Запорізької АЕС, однак поки не бачить жодних сигналів, які змусили би США змінити власну ядерну позицію.
Про це повідомив у понеділок в інтерв’ю CNN координатор Ради національної безпеки з США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми стежимо за цим з усією увагою. І ми не бачили нічого, що змусило би нас змінити нашу позицію щодо стратегічного стримування",- зауважив представник адміністрації Білого дому.
Кірбі також зазначив, що США сприймають ситуацію серйозно та вжили заходів щодо підготовки відповіді, якщо Росія застосує ядерну зброю. Він також назвав безрозсудними заяви з російського боку щодо можливості застосування такої зброї.
"Це безвідповідальна риторика з боку сучасної ядерної держави, тому безперечно ми думали про те, як ми можемо забезпечити дотримання інтересів нашої національної безпеки та інтересів наших союзників по НАТО", – зауважив Кірбі.
На запитання ведучого про те, чи може будь-який запуск російської тактичної ядерної ракети залишитися непомітним, представник Білого дому сказав, що США стежать за цим у найбільш ретельний спосіб, однак відмовився від подальших коментарів.
Будь ласка, зачекайте...
РФ - ЗЛО 300 лет, все оружие - ради геноцида всех народов Мира Земли. не применит только потому что оно могло "сломаться".
ЮА - последний клочек где ЗЛО сливают в унитаз. Террорист как перчатки, в мусорку.
Потому ЯО - все больше и больше риск. Нам же все говорят "что нет не будет"
Не верьте - готовьте запас пищи, противогазьі, воду.
При возможности дозиметрьі, бункерьі
Потом радиация резко снижается
Такие изотопы быстро распадаются
Как будто они не знали 23 что РФ уже отдала приказ войскам готовится (он был старшему офицерскому составу передан не позднее 19. Населению не передали - что бы враг не знал и не изменил тактику. WTF???????????
МОСКАЛІ ЇХАЛИ НА КРЕЩАТИКУ ПАРАД РОБИТИ, ПАРАДНУ ФОРМУ З СОБОЮ ВЕЗЛИ - ЇХАЛИ КОЛОНАМИ БЕЗ БОЙОВОГО ПОРЯДКУ...
Яка інша тактика.... 1,5 км колона під Києвом їхала другою дорогою?
Знайдіть реального військового і не на камеру спросіть - навіщо було в колонах іхати, без медиків та с парадной формой. Чому впевнений? Тому що рідних "там" більше ніж на заході і точно знаємо що хто де лапнув, нехай із запізненням.
"На бога надейся а сам не плошай"
Да, ужас, но не ужас-ужас.
В ответ, понятное дело, РФ ждут ужаснейшие неприятности, несравнимые с причиненным Украине ущербом.
И знаю что они знали что воевать сами с собой афганцы не будут) Но 12 трлрд долл там за 20 лет успешно "просели" )
"Тайная история американской империи. Экономические убийцы и правда о глобальной коррупции, Джон Перкинс"
А мы, увы, одни из их площадок.
После нанесения ядерного удара по укрепрайону противника в прорыв должны идти специально в противохимическом плане подготовленные подразделения, соответствующим образом экипированные. Также привлекаются войска противохимической защиты и готовятся подвижные пункты противорадиационной и санитарной обработки л/с и техники.
Скрытно провести все необходимые перед нанесением тактич.яд.удара мероприятия невозможно.
Снятие с хранения и подвоз в район БД огромного количества противогазов и комплектов ХЗ не останется незамеченным для неприятеля.
Спите спокойно, жители Багдада (с)
Никакого прорыва не готовилось
Понятно рашка не дернется но просто факт
А готовилась воевать до победного конца..
Думаю США уже прямо предупредили
Что ответ гарантирован
особисто путлеру нічого не буде.
зупинить це його? та йому насрать!
Для РФ последствия удара по Киеву будут несопоставимы с причиненным ущербом.
Пока всё идёт по плану, ровно до начала ядерной войны. А потом - как получится...