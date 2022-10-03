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Російська агресія завдала понад $36 мільярдів збитків для екології України, - міністр Стрілець

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

стрілець

Збиток навколишньому середовищу в Україні, спричинений вторгненням РФ, оцінюється в понад в $36 мільярдів євро, крім того, під загрозою перебувають мільйони гектарів природних заповідників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це, як повідомляє Reuters, заявив у понеділок у Європарламенті міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"За оцінками українського уряду, сума збитків від забруднення повітря, спричиненого війною в Україні, наразі становить близько 25 мільярдів євро, крім того, ще 11,4 мільярда євро необхідно для усунення наслідків забруднення ґрунту", - наводить агентство слова українського міністра.

Стрілець також зазначив, що під загрозою знищення перебуває п’ята частина заповідних територій в Україні, і вже задокументовано близько двох тисяч конкретних випадків, де йдеться про завдання прямої шкоди навколишньому середовищу.

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Автор: Роман Свиридович
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04.10.2022 00:00 Відповісти
Оценка микроскопическая. Реальный ущерб на порядки выше.
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04.10.2022 01:24 Відповісти
И как же он это так всё вычитал точно,какой вумный.
А мясо кацапятину,которой свиньи и собаки украинский питаются надо с этих денег вычесть.
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04.10.2022 01:28 Відповісти
 
 