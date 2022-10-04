Не треба прикривати словом "мир" слова "хай РФ далі вбиває і ґвалтує", - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не прикривати словом "мир" схвалення того, щоб російська армія продовжувала вчиняти воєнні злочини проти українців.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", – написав Кулеба.

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Пост Кулеби з'явився після скандальних публікацій американського мільярдера Ілона Маска в Twitter, в яких він запропонував проголосувати, чи варто Україні відмовитися від Криму на користь Росії та не вступати в НАТО нібито задля уникнення ще більшої кількості жертв.