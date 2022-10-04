Не треба прикривати словом "мир" слова "хай РФ далі вбиває і ґвалтує", - Кулеба
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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не прикривати словом "мир" схвалення того, щоб російська армія продовжувала вчиняти воєнні злочини проти українців.
Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", – написав Кулеба.
Пост Кулеби з'явився після скандальних публікацій американського мільярдера Ілона Маска в Twitter, в яких він запропонував проголосувати, чи варто Україні відмовитися від Криму на користь Росії та не вступати в НАТО нібито задля уникнення ще більшої кількості жертв.
Будь ласка, зачекайте...
Roman Burko
2 год ·
Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери.
Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України. + Синхронна активація російських ботів/тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди.
Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялись такі злами.
Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали.
P.S: До того ж, досить типовий стиль чорних хакерів - зламати якусь відому персону, від твітів якої може грати фондовий ринок, і почати писати якусь дичину, щоб заробити на різниці курсів акцій.
Если серьезно, то посылы от Маска независимо от того, сам он это писал или хакеры взломали, это зондаж в контексте выборов США. Именно так на это надо смотреть.
з козирів заходять😠
То папа, то Ілон, хто наступний? я навіть придумати не можу.
І якщо Чарльз III буде так натхненно танцювати гопака, як він робив в молодості в місті Дербі прямо на сцені з українським ансамблем «Говерла», то з цим вуйком нам нічого боятися.
Бо гопак - бойовий танець!
https://youtu.be/9ICSg2wTDTI
треба зробить школи Гопака по всьому світу
Похоже Маск хочет, чтобы Украина спасла мир ценой собственного самоубийства. Сначала Украина отдала ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны. Потом Крым, чтобы избежать её же. Теперь, Украина должна опять спасти мир, жертвуя своими людьми и территориями. Не слишком ли много жертв от Украины ради спасения мира?
https://telemetr.me/content/romanenko_dns
В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить! Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...