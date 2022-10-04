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Не треба прикривати словом "мир" слова "хай РФ далі вбиває і ґвалтує", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не прикривати словом "мир" схвалення того, щоб російська армія продовжувала вчиняти воєнні злочини проти українців.

Про це він написав у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Ті, хто пропонує Україні відмовитися від її людей та землі — нібито щоб не зачіпати ображене его Путіна чи врятувати Україну від страждань — не мають прикривати словом "мир" слова "Нехай росіяни вб’ють та зґвалтують ще тисячі невинних українців і захоплять ще більше територій", – написав Кулеба.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах

Пост Кулеби з'явився після скандальних публікацій американського мільярдера Ілона Маска в Twitter, в яких він запропонував проголосувати, чи варто Україні відмовитися від Криму на користь Росії та не вступати в НАТО нібито задля уникнення ще більшої кількості жертв.
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Топ коментарі
+18
Після всього що сталося, нас знову закликають показати себе "мілосердними" віслюками, бо у них бізнес став. Є таке прислів"я: "торгівля почекає, політика - ні". Не ми цю війну розпочинали, не нас би і закликати. Закликайте путіна, най забирається з Донбаса, з Криму, і війні кінець. Ах він всіх ма в дупі. Ну то значить нам тепер треба на вуха впасти. А сам би він віддав лише свою бізнес-імперію заради миру в уьосму мирі і пішов би побиратися по людях бідний? Ні, бо це дурість. То чого ж ми маємо віддавати свою країну по шматочку?
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04.10.2022 00:25
+17
.
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04.10.2022 00:30
+16
И самое главное что росийские нацисты а так же их прихвостни и главари псевдореспублик не стесняясь открыто заявляют что на достигнутом не остановятся а дальше будут захватывать, убивать и грабить. Поетому никокаком мире даже речь не идет с их стороны.
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04.10.2022 00:20
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04.10.2022 00:03 Відповісти
Харьков две
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04.10.2022 00:05 Відповісти
В мегч ниппрало
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04.10.2022 00:07 Відповісти
Короче, наши справились
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04.10.2022 00:16 Відповісти
И самое главное что росийские нацисты а так же их прихвостни и главари псевдореспублик не стесняясь открыто заявляют что на достигнутом не остановятся а дальше будут захватывать, убивать и грабить. Поетому никокаком мире даже речь не идет с их стороны.
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04.10.2022 00:20 Відповісти
Після всього що сталося, нас знову закликають показати себе "мілосердними" віслюками, бо у них бізнес став. Є таке прислів"я: "торгівля почекає, політика - ні". Не ми цю війну розпочинали, не нас би і закликати. Закликайте путіна, най забирається з Донбаса, з Криму, і війні кінець. Ах він всіх ма в дупі. Ну то значить нам тепер треба на вуха впасти. А сам би він віддав лише свою бізнес-імперію заради миру в уьосму мирі і пішов би побиратися по людях бідний? Ні, бо це дурість. То чого ж ми маємо віддавати свою країну по шматочку?
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04.10.2022 00:25 Відповісти
InformNapalm

Roman Burko
2 год ·

Друзі, наразі є всі підстави вважати, що офіційний твіттер-акаунт Ілона Маска зламали російські хакери.

Такий висновок можна зробити по деяким ознакам: не типовий стиль твітів, їх частота, дописи, які протирічать загальній позиції Маска, якої він дотримувався по відношенню до України. + Синхронна активація російських ботів/тролів, які спамлять темою твітів Маска всюди.

Також, якщо погуглити, то в 2020 році вже траплялись такі злами.

Тому закликаємо вас витримати паузу, подивимось, чи справді Маск "зламався", чи все ж таки його акаунт зламали.

P.S: До того ж, досить типовий стиль чорних хакерів - зламати якусь відому персону, від твітів якої може грати фондовий ринок, і почати писати якусь дичину, щоб заробити на різниці курсів акцій.
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04.10.2022 00:29 Відповісти
Дуже зручна позиція США, щоб Україна здалася та їй не треба допомагати, це ж зовсім інше ніж просто відмовити у допомозі, союзники ж розбіжаться. Маск не просто геній, а звичайна людина, котра працює на владу США, тому йому так і пре. До нього випуск тих же електромобілей забороняли, подивіться фільм "Хто вбив електокар", тому він і шагу не зробить без замовлення влади. А так дуже зручно, упс, мій акаунт зломали, коли в Україні обуряться хоча якщо це було так, то він вже сказав про це. А ще скоріше, зондують ґрунт та формують потрібну їм формують громадську думку на Заході по здачі України.
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04.10.2022 03:18 Відповісти
Romanenko Dreams&Nightmare Show

Если серьезно, то посылы от Маска независимо от того, сам он это писал или хакеры взломали, это зондаж в контексте выборов США. Именно так на это надо смотреть.
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04.10.2022 04:24 Відповісти
Як би це було так, то про це було б заявлено одразу, відсутність заперечення упродовж такого часу лише підтверджували справжність його допису
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04.10.2022 07:35 Відповісти
.
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04.10.2022 00:30 Відповісти
Дуже гарно сказано. А, головнэ, правдыво
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04.10.2022 06:11 Відповісти
Кацапи явно всирають свою "спєцаперацію" і задіють вже важку артилерію в усьому світі - папи, меркелі, Маск виліз (чи його акк зламали) з одним месенджем: "вам не виграти війну, здавайтеся". Намагаються спонукати світ давити на Україну зі своїм планом капітуляції. Бо на фронті самі повністю обсираються. І розуміють це.
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04.10.2022 00:32 Відповісти
Щоб було з цими "пздлвми" за нашими спинами, якщо б Україна не зупинила іго, через скільки місяців, вірніше днів дубль Будапешт-1956, через скільки годин Маски гостроязикі отримали би повістку захищати НАТО - в США ******* призивати публічних осіб, навіть син Байдена згинув на війні. Вони про це недумають, їм тепло, спокійно і затишно за трупами українців.
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04.10.2022 00:33 Відповісти
.
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04.10.2022 00:34 Відповісти
А погляд в нього СЕРІЙНОГО ВБИВЦІ
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04.10.2022 01:02 Відповісти
Жоден серійний вбивця за всю історію людства не вбив стільки людей, скільки вбило це кляте падло
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04.10.2022 07:23 Відповісти
в реальностi вже таке -

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04.10.2022 10:30 Відповісти
Росийский нацист Гиркин в каждом своем эфире прямо заявляет что рашке ради ее существования, нужна именно вся Украина, а не какой то крым или дамбас. И за поребриком не только один Гиркин так думает, Так что ***** нужен не мир а перемирие, чтобы было время наштамповать тысячи беспилотников, ракет, и обучить несколько миллионную армию и ударить со всей силой с уже захваченных плацдармов и уже окончательно.
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04.10.2022 00:35 Відповісти
Видно , дійсно в русні діла хренові,
з козирів заходять😠
То папа, то Ілон, хто наступний? я навіть придумати не можу.
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04.10.2022 00:47 Відповісти
Запросити в Україну короля Британії
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04.10.2022 00:51 Відповісти
Long live the King!

І якщо Чарльз III буде так натхненно танцювати гопака, як він робив в молодості в місті Дербі прямо на сцені з українським ансамблем «Говерла», то з цим вуйком нам нічого боятися.

Бо гопак - бойовий танець!
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04.10.2022 00:53 Відповісти
Virsky - Hopak / Вірський - Гопак (ukrainian dance)
https://youtu.be/9ICSg2wTDTI

треба зробить школи Гопака по всьому світу
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04.10.2022 01:01 Відповісти
Кулеба, ЧОМУ В ЕС нема гастролей Вірського , а е ********** озеро ?
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04.10.2022 00:54 Відповісти
БЛИН, шо робить той міністр культури ткаченко ? Кацапам ДОПОМАГАЕ ? Тризуб Черновола хотів змінити на якись брудний жест ?
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04.10.2022 00:55 Відповісти
Маск предал Украину.
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04.10.2022 01:20 Відповісти
А он шо в ВСУ служил,чи в депутатах Украины числился?
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04.10.2022 01:39 Відповісти
Romanenko Dreams&Nightmare Show

Похоже Маск хочет, чтобы Украина спасла мир ценой собственного самоубийства. Сначала Украина отдала ядерное оружие, чтобы не было ядерной войны. Потом Крым, чтобы избежать её же. Теперь, Украина должна опять спасти мир, жертвуя своими людьми и территориями. Не слишком ли много жертв от Украины ради спасения мира?

https://telemetr.me/content/romanenko_dns
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04.10.2022 04:07 Відповісти
Хочеться почути і побачити вживу позицію Маска-можливостей в нього для цього більш ніж достатньо...чекаємо. Якщо змовчить-значить так воно і є. Тоді зробимо висновки
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04.10.2022 06:49 Відповісти
Маск історію за путіним вивчав? Коли Київські кнізі опановували Крим на місці москви і петербургу ще чухонські жаби квакали!
В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить! Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...
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04.10.2022 07:19 Відповісти
так вроде бы кулеба в Африке решает глобальные вопросы по заданию руководителя внешней политики... с пердизентами Ботсваны, Чада, Конго...
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04.10.2022 07:27 Відповісти
Хочу нагадати дещо цікаве про геніїв і політику. Колись Енштейну запропонували виставити свою кандидатуру на посаду першого президента Ізраїлю. Він відмовився, мотивуючи це тим, що не розуміється на справах, якими займаються президенти. Тому пропоную перестати бризкатись слиною і просто сприймати твіт Маска як пропозицію дилетанта у політиці. Не треба забувати про Старлінки, які забезпечують нам дуже велику перевагу над росіянами на полі бою, давайте розділяти слова і діла.
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04.10.2022 07:57 Відповісти
100%!!!
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04.10.2022 08:00 Відповісти
 
 