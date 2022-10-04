Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку, коли той чи інший громадянин України, який проживає на тимчасово окупованих територіях, не служив російським окупантам, то в українському законодавстві немає підстав для того, щоб вважати його колаборантом.
"Російські пропагандисти залякують людей у районах, які поки що контролюються окупантами, що Україна, нібито, вважатиме колаборантами чи не всіх, хто залишився на окупованих територіях. Абсолютна маячня. Наш підхід завжди був і залишиться чітким і справедливим: якщо людина не служила окупантам і не зрадив Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом", – заявив Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Як приклад президент зазначив: "якщо вчитель (перебуваючи в окупації) залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто є ворогом, або якщо людина залишилася працівником української комунальної служби і допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна ні в чому таку людину звинувачувати".
Він також зазначив, що Росія, вторгнувшись до України, не зустріла масової підтримки місцевого населення.
Будь ласка, зачекайте...
Сцицирон...
А они по 3 Пенсии на Даунбасе получают и ржут с хох...
Тим людям, які зумисне не озброювали армію, скасували парад як жест припинення війни?
Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :
1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.
НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
Тобто задарма?
А ви з єрмачком гроші брали, тому ви не колаборанти?