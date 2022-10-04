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Зеленський (17450) колабораціонізм (941)

Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у випадку, коли той чи інший громадянин України, який проживає на тимчасово окупованих територіях, не служив російським окупантам, то в українському законодавстві немає підстав для того, щоб вважати його колаборантом.

"Російські пропагандисти залякують людей у ​​районах, які поки що контролюються окупантами, що Україна, нібито, вважатиме колаборантами чи не всіх, хто залишився на окупованих територіях. Абсолютна маячня. Наш підхід завжди був і залишиться чітким і справедливим: якщо людина не служила окупантам і не зрадив Україну, то немає підстав вважати таку людину колаборантом", – заявив Зеленський у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Як приклад президент зазначив: "якщо вчитель (перебуваючи в окупації) залишився українським учителем і не брехав дітям про те, хто є ворогом, або якщо людина залишилася працівником української комунальної служби і допомагала зберегти енергопостачання для людей, то не можна ні в чому таку людину звинувачувати".

Він також зазначив, що Росія, вторгнувшись до України, не зустріла масової підтримки місцевого населення.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+17
А якщо вона їздила в Оман до патрушева?
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04.10.2022 00:20
+15
То ця людина Вова зеленський 😁
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04.10.2022 00:20
+12
А якщо людина взагалі не служила і бігала від призову, то хто вона?
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04.10.2022 00:19
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я якщо людина взагал1 не служила, тод1 як?
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04.10.2022 00:18 Відповісти
А якщо людина взагалі не служила і бігала від призову, то хто вона?
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04.10.2022 00:19 Відповісти
То ця людина Вова зеленський 😁
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04.10.2022 00:20 Відповісти
А якщо вона їздила в Оман до патрушева?
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04.10.2022 00:20 Відповісти
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04.10.2022 08:44 Відповісти
Тупо. А якщо вона окупантів чекала, стрічки колорадські носила і кричала "путін, памагі", то хто вона після цього? Чи її треба за нашою дебільною звичкою трохи посварити і потім все пробачити? Ну тоді не дивуйтесь, що через деякий час на цих територіях знов проголосять якісь там народні республіки.
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04.10.2022 00:36 Відповісти
Высечь в камне, и золотом покрыть...

Сцицирон...
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04.10.2022 00:36 Відповісти
по такому определению, хорошо бы услышать его думы о том, к какому классу он определяет ленку-скумбрию, если она и правда в 2014 призывала в соцсетях постить о передвижениях ЗСУ за мзду малую? ну а также и верессучку, со всеми членами её кружка, при условии, что именно их стараниями были сняты минные поля накануне вторжения орков?
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04.10.2022 00:44 Відповісти
+++
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04.10.2022 07:09 Відповісти
Заткніть хтось смердючого рота цьому тупому малоросу. Закон про колабораціонізм досі не прийннятий зеленою наволоччю та його недокомандою зелених дегенератів.
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04.10.2022 00:57 Відповісти
Він же диплом юриста придбав за шматок сала, звідки йому знати такі нюанси ...
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04.10.2022 09:05 Відповісти
Знову "ета наши люді, ми дажни услишать данбас"???
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04.10.2022 01:10 Відповісти
Якщо людина не служила окупантам, немає підстав вважати її колаборантом, - Зеленський ..... ...ви курва всі судьї і сидите в вепховні і раді.,но це покі що.... гребоні клоуни
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04.10.2022 01:24 Відповісти
Ну всё по новой,это наши люди,никто не виноват,давайте им будем платить пенсии.
А они по 3 Пенсии на Даунбасе получают и ржут с хох...
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04.10.2022 01:32 Відповісти
Кто из написавших был ожин ден
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04.10.2022 01:40 Відповісти
Кто был в оккупаци
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04.10.2022 01:41 Відповісти
Далеко не всех простим..
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04.10.2022 02:01 Відповісти
Надо было не допустить такой потери территории.
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04.10.2022 02:56 Відповісти
Кому надо?
Тим людям, які зумисне не озброювали армію, скасували парад як жест припинення війни?
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04.10.2022 08:26 Відповісти
Руководству страны. Лучше надо было подготовиться к войне.
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26.10.2022 05:53 Відповісти
Згадуються мої теорії заговорів на початку війни навесні

Як що виходити з теорій заговорів і підкилимних домовленостей то є такі теорії :

1) Зе в Омані домовився про "войнушку" для зміщення ліліпутіна з посади на замовлення еліти Кремля
2) По цим домовленостям полк "Азов" повинен бути зданий кацапам, або знищений
3) Всі "заслуги" за перемогу у цій войнушкє перейдуть Зе, еліта Кремля вдовільниться раніше награбованими тріліонами доларів
4) Кремль згодиться на репарацію Україні - біля 500 млрд. доларів, це все одно мала частина від того що може втратити кремлівська верхівка
5) Війна повинна закінчиться з Кримом у составі РФ, Донбас можуть віддати і це буде головна перемога України
6) По цим домовленостям вода у Крим повинна бути подана (що відбулось у кінці лютого)
7) По цим домовленостям війська РФ повинні безперешкодно увійти в Україну з території Криму (що і відбулось зі зняттям мінних загороджень на Чонгарі)
8) РФ збереже свою державну структуру зі всіма республіками, округами і областями
9) Захід буде допомагати Україні рівно настільки щоб війна продовжувалась але так щоб Україна переломно не перемогла у цій війні
10) Всі зруйновані обєкти інфракструктури в Україні будуть відбудовувати російські або європейські компанії наближені до Кремля
11) По цим домовленостям Кремлю дозволено вивезти з України у Сибір біля півміліона людей і більше 100 тис дітей
12) Кремль готовий втратити біля 50 тис. солдат у цій війні, бо за дві війни в Чечні РФ втратила більше 200 тисяч вояків.

НУ ЩО, СХОЖЕ НА ПРАВДУ ?
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04.10.2022 04:41 Відповісти
ні, зе всрався б від такого кривавого договорняка, чи думаєте він не здогадувався якою ціною це все можна промутити? Чи його ставленики такі тупі що не врахували ще третю сторону, США, ЗСУ, громадянську позицію.. Якось дуже наївний план. Сорі. Або вони реально дебіли тупі.. Але як для тупих то мусили б бути і сцикунами та розбігтися, ан ніт, щось там вирулюють далі
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04.10.2022 05:41 Відповісти
А кто получил паспорт расии????
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04.10.2022 06:00 Відповісти
А якщо людина втратила всі документи, згоріли, їй як потрібно було існувати в окупації, давайте не будемо поспішати з виводами, нам би покарати ,дійсно, відвертих колоборантів з нишими грьобаними судами, і суддями з російськими паспортами, чи Ви цього не знаєте ?
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04.10.2022 06:28 Відповісти
Впевненеий на 500% що після війни буде обявлена тотальна амністія всім колаборантам.Що тут казати якщо зараз,під час війни колаборантів відпускають з СІЗО,а то і зовсім не приймають до них ніяких законних дій.Мене шокує позиція влади щодо московської секти УПЦМП.Все це ідеологічне шобло співпрацює в окупантами в Херсонській,Запорізькій,Харківській Луганській і Донецькій обл. Виловили масу попів-коригувальників,пропагандистів,колаборантів і ще ЖОДНОГО не посадили.Як це назвати?Браво пане Єрмак!Ти свою кротівську роботу виконуєш блискуче!
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04.10.2022 07:41 Відповісти
Що значить служила?
Тобто задарма?
А ви з єрмачком гроші брали, тому ви не колаборанти?
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04.10.2022 07:57 Відповісти
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04.10.2022 10:02 Відповісти
 
 