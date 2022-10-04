Вас турбують Збройні Сили України. Ваш чоловік загинув., - Ви брешете, - емоційна розмова українського воїна із дружиною ліквідованого окупанта. ВIДЕО

У мережу потрапило відео, як воїни ЗСУ повідомляють дружині окупанта про його ліквідацію, а вона відмовляється у це вірити.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Український воїн телефлнує дружині ліквідованого окупанта, яка відмовляється вірити в його смерть.