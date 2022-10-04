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Вас турбують Збройні Сили України. Ваш чоловік загинув., - Ви брешете, - емоційна розмова українського воїна із дружиною ліквідованого окупанта. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережу потрапило відео, як воїни ЗСУ повідомляють дружині окупанта про його ліквідацію, а вона відмовляється у це вірити.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.

Український воїн телефлнує дружині ліквідованого окупанта, яка відмовляється вірити в його смерть. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+59
Цензору пора прекратить эту порочную практику выкладывать видео, которое требует поставить кацапский Теле-100-грамм. Лучше вообще не выкладывать ничего и не поощрять использование кацапского софта. Канала "Оперативный ЗСУ" это тоже касается.
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04.10.2022 03:11
+56
Теж цього не розумію, навіщо виставляти відео які вільно на цьому ресурсі не відтворюються.
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04.10.2022 02:41
+54
у меня нет телеграмма
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04.10.2022 01:42
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у меня нет телеграмма
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04.10.2022 01:42 Відповісти
та блт, конченный мессенджер..... привязан к телефону....., прям сплю и вижу......
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04.10.2022 02:13 Відповісти
Теж цього не розумію, навіщо виставляти відео які вільно на цьому ресурсі не відтворюються.
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04.10.2022 02:41 Відповісти
Бо в іншому місці таке відео забанять.
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04.10.2022 05:12 Відповісти
Та там нічого немає, жодних трупаків
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04.10.2022 05:43 Відповісти
Ютуб все одно видалить. Твіттер під питанням, якщо трупа нема. Але ті хто постять, дають відео і з трупами і вести кілька акаунтів і розділяти по вимогам соціальних мереж це не діло.
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04.10.2022 06:00 Відповісти
Та я не проти телеграм перегляду, і ютюбівська політика ідіотська, не заперечую
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04.10.2022 15:07 Відповісти
Цензор може викласти будь-яке відео тут, у себе на сайті. Звісно, з посиланням на джерело.
Але ж для цього треба якусь мінімальну роботу провести, а не просто тупо лінкати.
Так простіше, - кинув посилання, та й усе.
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04.10.2022 08:48 Відповісти
все эти ролики есть на ютубе https://youtu.be/CLYEUAgWMwI
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04.10.2022 11:59 Відповісти
и у меня нет ))
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04.10.2022 02:46 Відповісти
Цензору пора прекратить эту порочную практику выкладывать видео, которое требует поставить кацапский Теле-100-грамм. Лучше вообще не выкладывать ничего и не поощрять использование кацапского софта. Канала "Оперативный ЗСУ" это тоже касается.
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04.10.2022 03:11 Відповісти
наверное счастлива..
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04.10.2022 01:59 Відповісти
Приз в студию! Автомобиль!
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04.10.2022 02:13 Відповісти
Нету тела нету дела
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04.10.2022 04:15 Відповісти
Нету лады.
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04.10.2022 05:42 Відповісти
автомобили закончились. Теперь 5 кг рыбы выдают))
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04.10.2022 23:20 Відповісти
1-а Світова. Листівка. Москалі з трофеями вертаються зі Львову.
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04.10.2022 02:37 Відповісти
Судя по картинке, поскольку унитазов тогда еще не было, москали воровали сортиры.
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04.10.2022 03:13 Відповісти
називався горщик або нічна ваза
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04.10.2022 10:12 Відповісти
кол вже вони понасираються.
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11.10.2022 11:39 Відповісти
О, вата и тогда кувшины для воды трофеила.
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04.10.2022 04:16 Відповісти
То не "кувшины для воды" а "нічні вази (горщики)"
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04.10.2022 04:46 Відповісти
але вони то не знали, ходили на вулицю.
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04.10.2022 06:09 Відповісти
Або з них щі потім їли
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04.10.2022 06:30 Відповісти
Так это я специально их так назвал )))
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04.10.2022 21:55 Відповісти
Нічого подібну практику розповсюджувать! Коротко: "Ваш родственник убит такого-то числа в таком-то месте Идентифицирован по следующим признакам (предсмертное признание, документы) Тело будет передано тогда-то для упаковки и размещения в морге"
ВСЕ!! А вірять кацапи чи ні - не наша проблема! Проблема буде у командування його в/ч, яке почне "включать дурака" і не визнавать факту його загибелі!
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04.10.2022 05:32 Відповісти
Та щаззз, обійдеться "вдовушка" без "ладушки". Нема чого трезвонити, хай вважається зниклий безвісті.
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04.10.2022 06:08 Відповісти
Тоді проблеми будуть у нас - відписуваться офіційним порядком від запитів як самої "вдовушки" так і від запитів військкоматів післяпутінської Росії Я по роду служби займався розглядом скарг та звернень громадян які надходили до нашої в/ч і можу сказать одне: "Ох і собаче це діло!!!"
От уяви:
1 Ти отримав звернення По закону повинен дать відповідь
2 Щоб дать відповідь, ти повинен отримать інформацію з МО РОсії стосовно місця проходження служби даного військовослужбовця Тому шлеш запит туди
3 Отримав відповідь про місце служби Шлеш запит до в/ч Росії (чи в Подольськ - де зберігаються всі архіви МО Росії Навіть розформованих в/ч) про час проходження служби цієї людини та її долю Це очікування мінімум в кілька місяців (наша сім"я про долю діда, який попав у оточення в 1941-му, не знає до цих пір)
4 Отримав відповідь з в/ч Тобі повідомляють що убитий (пропав без вісти) тоді-то і там то
5 Шлеш запит по моргах того регіону та структурах, які займалися збором тіл на полі бою та їх транспортуванням чи захороненням Отрмуєш відповідь
6 Даєш відповідь вдові
Чи не простіше буде, якщо їй буде відомо про місце і дату загибелі чоловіка і вона "задрочуватиме" цими вимогами свій військкомат і військкомати РОсії будуть цим усім займаться? Адже не буде маси подібних "зайобуючих" звернень до МО України (а вони вже масово ідуть) і нам менше роботи буде : по-перше - відпаде купа звернень взагалі, бо дехто задовольниться інформацією, що людина мертва По-друге - при отриманні запиту, у якому буде вказане місце можливої загибелі, МОУ направить запит безпосередньо причетним людям - "похоронщикам" чи до місцевих військкоматів Ті перевірять інформацію через місцеву поліцію та органи місцевого самоврядування і дадуть відповідь
Бачиш - наскільки менше роботи?
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04.10.2022 06:39 Відповісти
Знаю цю справу, ВСЕ так, як ви озвучив. Додатково вже обридло де-яким знайомим тлумачити просту істину: Замахають вони потім з роками нас запитами із слиною, поможіть і т.ін. Народ не розуміє, що ідентифікація за ДНК завжди, у всі часи коштувала орієнтовно 1 тис.дол.А як ідентифікувати отих червів, що зараз повно прикопано в колективних могилах (сумська обл.точно є), що - всіх ідентифіковувати? А тих кого по запчастинам рознесло, а згорівші? Коротше, ця мразота роками задовбуватиме - поможіть, до речі виходячи не тільки із гуманних мотивів, але і меркантильних (гроші, лади і т.ін.)
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04.10.2022 07:42 Відповісти
На Чернігівщині таких "закопаних" - теж сотні Кого звірі з"їли, кого у крематоріях спалили, кого бульдозерами в ярах загорнули А, враховуючи, що з 1 березня діяло розпорядження вилучать у о/с в Україні особисті документи - то й ідентифікувать важко!
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04.10.2022 07:51 Відповісти
Так!!! Саме так, коротше і фізично, і з правових принципів - ВСЕ ЦЕ БУДЕ ВЕЛИКИМ ГЕМОРОМ насамперед для України, вони ідіоти не втямлюють, що світ буде вести себе цивілізовано і нам доведеться вести цю роботу з допомогою Заходу.В тому і річ, що тварюки не розуміють що це все таке, І Д І О Т И
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04.10.2022 07:57 Відповісти
А потім, років через 10-20-30, вони скиглитимуть по різних наших установах (фондах, архівах та ін.) допоможіть (дєвоньки, галубанькі, на коленях просім - ці всі пісеньки знаємо, проходили), а там наші діти і онуки можуть так би мовити жаліти тих тварюк...Оце ще питання для поколінь...
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04.10.2022 08:07 Відповісти
А не насрать ли на реакцию тупой кацапской сучки?🤷
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04.10.2022 05:51 Відповісти
Навіщо взагалі дзвонити? Здох максим і #Yi з ним
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04.10.2022 05:56 Відповісти
коротко і ясно
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04.10.2022 07:01 Відповісти
При можливості треба дзвонити, хай самка тепер живе з цим)
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04.10.2022 10:37 Відповісти
Їх скрепы захищають від поганих новин. Вони думають, що з ними нічого поганого не станеться, бо все погане, то у інших, - хохлів, амерекосів і далі по списку. От такі вони "сказочники": самі придумають, самі вірять. На нашу голову.
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04.10.2022 07:35 Відповісти
Ідіть на путіна з цим телеграм
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04.10.2022 07:45 Відповісти
"Алло, Здравия желаю, это майор Чернобаев, оперативный штаб. Вам уже звонили по поводу вашего сына?"
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04.10.2022 07:55 Відповісти
Люблю "майора Чернобаева" , особенно после Бучи и Ирпиня. ( Ах ещё вам не звонили по поводу вашего сына? 15 минут назад в штаб пришла информация что сначала вашего сына посекло осолками,оторвало ноги а потом добило Нимарсами. И тело вам не отдадут, оно полностью сгорело и денег вам не дадут за сына . Нету тела -нету дела. И вообще ,я военный психолог , я вас сейчас утешу , ваш сын никогда к вам больше не подойдёт , не обнимет , ничего не скажет, ни утешит . " И вой мамаши ААААА , так как старая свиноматка думала что на войне можно убивать только украинцев а её убийца вернется домой безнаказанным . И вопли мамаши по поводу того надо срочно уничтожить Украину дают майору Чёрнобаеву ещё больше вдохновения.
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04.10.2022 09:27 Відповісти
Не показывается видео - Media is too big
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04.10.2022 08:44 Відповісти
Телеграмм? В ЖОПУ!
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04.10.2022 13:33 Відповісти
 
 