Вас турбують Збройні Сили України. Ваш чоловік загинув., - Ви брешете, - емоційна розмова українського воїна із дружиною ліквідованого окупанта. ВIДЕО
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У мережу потрапило відео, як воїни ЗСУ повідомляють дружині окупанта про його ліквідацію, а вона відмовляється у це вірити.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
Український воїн телефлнує дружині ліквідованого окупанта, яка відмовляється вірити в його смерть.
Топ коментарі
+59 Andy S 89bd7d80
показати весь коментар04.10.2022 03:11
+56 Олег Смуток 8713be8e
показати весь коментар04.10.2022 02:41
+54 Валерий Викторович 053e9aad
показати весь коментар04.10.2022 01:42
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Будь ласка, зачекайте...
Але ж для цього треба якусь мінімальну роботу провести, а не просто тупо лінкати.
Так простіше, - кинув посилання, та й усе.
ВСЕ!! А вірять кацапи чи ні - не наша проблема! Проблема буде у командування його в/ч, яке почне "включать дурака" і не визнавать факту його загибелі!
От уяви:
1 Ти отримав звернення По закону повинен дать відповідь
2 Щоб дать відповідь, ти повинен отримать інформацію з МО РОсії стосовно місця проходження служби даного військовослужбовця Тому шлеш запит туди
3 Отримав відповідь про місце служби Шлеш запит до в/ч Росії (чи в Подольськ - де зберігаються всі архіви МО Росії Навіть розформованих в/ч) про час проходження служби цієї людини та її долю Це очікування мінімум в кілька місяців (наша сім"я про долю діда, який попав у оточення в 1941-му, не знає до цих пір)
4 Отримав відповідь з в/ч Тобі повідомляють що убитий (пропав без вісти) тоді-то і там то
5 Шлеш запит по моргах того регіону та структурах, які займалися збором тіл на полі бою та їх транспортуванням чи захороненням Отрмуєш відповідь
6 Даєш відповідь вдові
Чи не простіше буде, якщо їй буде відомо про місце і дату загибелі чоловіка і вона "задрочуватиме" цими вимогами свій військкомат і військкомати РОсії будуть цим усім займаться? Адже не буде маси подібних "зайобуючих" звернень до МО України (а вони вже масово ідуть) і нам менше роботи буде : по-перше - відпаде купа звернень взагалі, бо дехто задовольниться інформацією, що людина мертва По-друге - при отриманні запиту, у якому буде вказане місце можливої загибелі, МОУ направить запит безпосередньо причетним людям - "похоронщикам" чи до місцевих військкоматів Ті перевірять інформацію через місцеву поліцію та органи місцевого самоврядування і дадуть відповідь
Бачиш - наскільки менше роботи?