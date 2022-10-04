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обстріл (21071) Сумська область (2204) Живицький Дмитро (465)

Протягом 3 жовтня по області було випущено 11 снарядів, жертв немає, - керівник Сумської ОВА Живицький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина

У понеділок 3 жовтня  російські окупанти обстріляли прикордонні території в Охтирському районі Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його інформацією було зафіксовано 11 артилерійських прильотів.

"У Великописарівській громаді пошкоджено аграрне підприємство. Обійшлося без жертв", - підкреслив Живицький.

Також читайте: Ворог продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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