Протягом 3 жовтня по області було випущено 11 снарядів, жертв немає, - керівник Сумської ОВА Живицький
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У понеділок 3 жовтня російські окупанти обстріляли прикордонні території в Охтирському районі Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
За його інформацією було зафіксовано 11 артилерійських прильотів.
"У Великописарівській громаді пошкоджено аграрне підприємство. Обійшлося без жертв", - підкреслив Живицький.
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