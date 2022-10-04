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війна (56444) знищення (4114) техніка (1323) ЗСУ (5715)

На південному напрямку ЗСУ знищили 87 росіян, РСЗВ "Ураган" і затрофеїли два танки, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

танк

ЗСУ на півдні України знищили ворожу реактивну систему залпового вогню "Ураган" і транспортно-заряджальну машину до неї, а також мінометний комплекс "Сані" 120-го калібру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ОК "Південь".

Крім того, знищено 87 росіян і понад 6 десятків одиниць техніки. 2 танки і БМП – затрофеєні. Також ліквідовано 31 ворожий танк, 27 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Зазначається, що наша авіація завдала 9 ударів по ворожих позиціях та об’єктах. Ракетно-артилерійські підрозділи виконали 290 вогневих завдань.

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60 110 осіб, 264 літаки, 227 гелікоптерів, 2377 танків, 1405 артсистем, 4975 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Непогано попрацювали! З врахуванням того що херсонське угрупування практично відрізане від серйозних ліній постачання важкої техніки та *********** і пального для неї - це дуже добре
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04.10.2022 06:45
+11
ЗСУ перемагає горить русня палає!
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04.10.2022 06:43
+10
судячи з усього там прям величезна танкова баталія була, тому що рашисти стверджували, що ми атакували багатьма танками і бронемашинами на Дудчани. І судячи з усього ми роздовбали цілу танкову БТГр, а може і дві.
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04.10.2022 07:01
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ЗСУ перемагає горить русня палає!
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04.10.2022 06:43 Відповісти
Непогано попрацювали! З врахуванням того що херсонське угрупування практично відрізане від серйозних ліній постачання важкої техніки та *********** і пального для неї - це дуже добре
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04.10.2022 06:45 Відповісти
- 33 танки тільки на Півдні у кацапів за день, скоро т-55 та т-54 почнуть розконсервовувати і мобіків туди саджати
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04.10.2022 06:52 Відповісти
судячи з усього там прям величезна танкова баталія була, тому що рашисти стверджували, що ми атакували багатьма танками і бронемашинами на Дудчани. І судячи з усього ми роздовбали цілу танкову БТГр, а може і дві.
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04.10.2022 07:01 Відповісти
Кацапські брехуни пишуть що наші ввели у бій 150 танків.
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04.10.2022 07:29 Відповісти
Кацапи писали не тільки про танки, а взагалі про бронетехніки. Танків, за їхніми словами, був батальон. Це 32 машини.
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04.10.2022 08:13 Відповісти
Там захаймарсили понтонну переправу з танками і технікою, Арест вчора Фейгіну клявся, якщо так, то це звідти, та плюс наступ
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04.10.2022 07:26 Відповісти
55 вже
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04.10.2022 10:03 Відповісти
Скоріш за все Дудчани вже пройдені та, сподіваюсь, наші вже за Берислав б'ються. Після цього відкривається вже можливість йти на Нову Каховку та перекривати канал на Крим у Таврійскому! Для ***** це буде повною катастрофою, бо як можна пояснити, що восьмий місяць все йде за планом і тут у крисчан немає води прямо перед зимою
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04.10.2022 07:09 Відповісти
Берислав небезпечне місто. Там з Каховки ловко усе прострілюється. Хоча, загалом, весь правий берег вільно практично з кулемета з того берега можна поливати.
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04.10.2022 07:23 Відповісти
Наші не будуть лізти на Берислав не ліквідувавши Олександрівського угрупування кацапів.тим більше зараз вони потрапили там у трьостороннє оточення та почали відходити.
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04.10.2022 07:27 Відповісти
3-5 км, кулемети хай курять
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04.10.2022 07:28 Відповісти
Там від восьми км. Я написав образно. Тим більш в Горностаївці, Заводовці, Вел. Лепетихі, Князях стоять оркосистеми.
***, рідні краї саме...
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04.10.2022 16:07 Відповісти
Кацапи пишуть що Дудчани вже українські.диркін повідомляє що наші зупинилися щоби підтягнути резерви.
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04.10.2022 07:24 Відповісти
Диркін про резерви - не його собаче діло, консультант дирявий...Залужний *********** і з резервами і з іншими справами
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04.10.2022 07:51 Відповісти
Дудчани тільки в боях, до Берислава все таки не близько, але берегом,бережком і дійде ЗСУ до нього
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04.10.2022 11:47 Відповісти
оце заміс на півдні почався аж дух перехоплює
Залужному потрібно не забувати про лівий берег
3-4 хаймерса повинні підтримувати наступ і держать радіус 70-80км
а також дрони в повітрі повинні висіть постоянно
ну і ще 2-3 міга для контроля неба
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04.10.2022 08:37 Відповісти
Мыхо не ти чого сідіш на діване, вдягнув штанці і шведенько керуй війсками і флотом, такий талант пропадае
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04.10.2022 10:08 Відповісти
 
 