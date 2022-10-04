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Використовуючи кадрові зміни в Міноборони РФ, Путін намагається перекласти провину за провали на Харківщині, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент Росії Володимир Путін намагається перекласти провину за нещодавні та майбутні невдачі російських військових в Харківській області, використовуючи кадрові зміни в Міноборони РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

У Західному військовому окрузі Міноборони РФ призначено нового командувача - генерал-лейтенант Роман Бердніков замінив на цій посаді Олександра Журавльова.

Як оцінював ISW, підрозділи Західного військового округу протягом останніх кількох місяців переважно діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно вже деякий час, а Путін за два тижні змінив двох командувачів "західного угруповання військ".

Зазначається, що можливо, Путін намагається переспрямувати гнів через втрати в Харківській області та Лимані, що зростає, призначивши нову особу на керівну посаду ЗВО. Це також може бути спробою захистити генерал-полковника Олександра Лапіна, командувача Центрального військового округу (ЦВО), від критики за нещодавні російські невдачі навколо Лимана. Путін може спробувати перекласти на Берднікова провину за майбутні російські втрати - в Харківській та, можливо, Луганській областях.

Також читайте: Від поразки в Україні Путіна не зможе врятувати вже ніщо, - ексголова ЦРУ Петреус

Автор: Наталя Джума
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Та ***** що він намагається зробити.
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04.10.2022 06:51 Відповісти
А вот и нет. За врагом нужно следить и собирать всю доступную информацию. Вплоть до того что он ел на завтрак и когда в туалет сходил. А уж такое дело как судорожные поиски стрелочника и замена "типа командующих" каждые полчаса... Да во время больших операций... Еще три четыре таких замены, и нам можно точно не воевать. Просто строить вольеры с большими окнами и ходить на экскурсии... Тварюки сами вымрут, от непоставок еды, медикаментов и в перестрелках между собой за ресурсы...
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04.10.2022 07:03 Відповісти
Та вже *****! Русні *****, а ***** смерть і дуже скоро!!!
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04.10.2022 06:56 Відповісти
Кацапы здохнут. СЛАВА ЗСУ!!!
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04.10.2022 06:57 Відповісти
Якщо прийняти, що держава, в даному конкретному випадку, росія, це все одно, що людина, і все описати специфічними мединськими термінами - то найточніше буде - агонія.
Людина (держава) помирає, ще рухається, але рухи свої не контролює, і тому рухи ці хаотичні та безглузді, а цілі незрозумілі. Точніше, агонізуюча держава вже сама не розуміє, навіщо вона сіпається. За звичкою, швидше за все.
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04.10.2022 07:02 Відповісти
когда недочекист пятой линии управляет армией - это хорошо... оно по жизни ненавидело людей... а сейчас, когда уже не петух клюёт, а меч завис, пусть покомандует перед смертью...
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04.10.2022 07:10 Відповісти
«Я мог бы стать президентом, но истина состоит в том, что человек из спецслужб не сможет руководить страной, не развалив ее и не устроив террор для своих сограждан, и я это понимаю»

(Джон Эдгар Гувер возглавлял ФБР в 1924-1972 гг.)
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04.10.2022 07:15 Відповісти
Это тот случай когда поменяли в борделе проституток а кровати поломаны и на всех не хватает. И скоро будут трахать хозяйку борделя пока она не сдохнет.
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04.10.2022 08:09 Відповісти
От сразу видно, что питерский гопеныш (на гопника не тянет), плохо учился в школе и басню Крылова "Квартет" точно не читал, а сейчас уже поздновато будя, аднакось
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04.10.2022 09:31 Відповісти
 
 