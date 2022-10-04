Науседа - Маску про "формулу миру": Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його їхнім власником
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Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на запропоновану керівником Tesla Ілоном Маском "формулу миру" Росії та України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського лідера.
"Дорогий Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча він стверджує, що вони разом проголосували за це", - написав Науседа.
Топ коментарі
+24 Aaron Smith d492e1f2
показати весь коментар04.10.2022 07:20
+20 юрий Шмалько ea66d093
показати весь коментар04.10.2022 07:30
+14 Andrew86
показати весь коментар04.10.2022 07:29
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інакше ніяк
В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить!
Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...
Маск запропонував чисто бізнес solution він ділова людин
проблема в тому що цей варіант не гарантує що по Харківу не продовжуватимуть стріляти С300
але відверто кажучи ніякий варіант крім тотальної ядерної війни цього не гарантує
@VictorKvert2008
·
6 ч
Дрон сбросил в окоп гранату. Она не взорвалась, но попала прямо в лоб орка.
https://twitter.com/i/status/1577065022399909890
Те ж саме на рахунок НАТО. Невже маску незрозуміло що це лише привід а не причина. А для нас НАТО це лише гарантія ненападу в майбутньому.
Тому те що Маск говорить про здачу Крима _і_ відмову від НАТО говорить про його повне невігластво в цьому питанні. Якщо б він сказав на кшталт віддати Крим але вступіть в НАТО зберігши решту, ще якось про щось можна було сперечатися. А так... повна некомпетентність та необізнаність. Проведіть йому лікбез чи що...