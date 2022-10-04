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Ілон Маск (159) Науседа Гітанас (257)

Науседа - Маску про "формулу миру": Коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Tesla, це не робить його їхнім власником

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на запропоновану керівником Tesla Ілоном Маском "формулу миру" Росії та України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter литовського лідера.

"Дорогий Ілоне Маск, коли хтось намагається вкрасти колеса вашої Тесли, це не робить його законним власником автомобіля або коліс. Хоча він стверджує, що вони разом проголосували за це", - написав Науседа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маск запропонував Україні укласти мир з Росією на капітулянтських умовах

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
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04.10.2022 07:20
+20
маск історію за путіним вивчав? Коли Київські кнізі опановували Крим на місці москви і петербургу ще чухонські жаби квакали!
В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить!
Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...
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04.10.2022 07:30
+14
Маск кончился. А для многих никогда и не начинался. Что можно хорошего сказать о человеке, называющего своего сына X Æ A-12 ? Миллиарды - не в счёт, они мало что говорят о человеческих качествах. У нас есть своя баба беня, о ее краденых миллиардах знают все, этим порядочные люди не гордятся. А Маск показал свою гнилую сущность.
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04.10.2022 07:29
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звісно - війна це смерть, але ж шкідника треба знищувати
інакше ніяк
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04.10.2022 07:18 Відповісти
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04.10.2022 07:20 Відповісти
Да щас ушлый Маск подождёт ещё падения акций Тесла,скупит их,а потом заявит что его аккаунт взломали. Ничего личного, только бизнес.🤷
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04.10.2022 07:22 Відповісти
Несолидно Маску заявлять, что ему взломали аккаунт. Да и Твиттер может представить логи.
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04.10.2022 08:03 Відповісти
Ну это один из вариантов. Скорее всего он просто мудак.
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04.10.2022 08:26 Відповісти
Они и так уже обвалились дальше некуда.
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04.10.2022 08:13 Відповісти
а нова модель Тесли буде називатися "русский военный корабль"
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04.10.2022 10:59 Відповісти
ілон- ти з дуба впав? чи в теслу в"*бався??
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04.10.2022 07:26 Відповісти
Маск кончился. А для многих никогда и не начинался. Что можно хорошего сказать о человеке, называющего своего сына X Æ A-12 ? Миллиарды - не в счёт, они мало что говорят о человеческих качествах. У нас есть своя баба беня, о ее краденых миллиардах знают все, этим порядочные люди не гордятся. А Маск показал свою гнилую сущность.
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04.10.2022 07:29 Відповісти
Сына всегда можно звать Энджи (самолёт был Архангел) - вот моего деда Роальда (в честь Амундсена) всегда звали Аликом. К тому же в Америке человек куда легче может сменить себе имя - нет такой стигмы, как в постсовке, и процедура куда проще.
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04.10.2022 22:28 Відповісти
маск історію за путіним вивчав? Коли Київські кнізі опановували Крим на місці москви і петербургу ще чухонські жаби квакали!
В 1938 році Чемберлен і Деладьє вже віддавали частину Чехословаччини Гітлеру щоб нібито "принести мир цілому поколінню". Через два роки німці - у Парижі, а на Лондон сипалися бомби. Історія Захід нічому, блд, не вчить!
Тільки і Україна нинішня, гаспадін маск, - не Чехословаччина 1938...
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04.10.2022 07:30 Відповісти
"князі"
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04.10.2022 07:44 Відповісти
Ну, кагбэ, Крым всё-таки был ханством на протяжении 500 лет, и на протяжении полутора тысяч там жили готы. Принцип того, что та территорию не покушаются по причине "исторической справедливости" был выдвинут во время Вестфальского Мира в 1648 году - только так удалось закончить 30-летнюю войну, выкосившую и выморившую голодом половину населения Священной Римской Империи Германской Нации.
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04.10.2022 22:33 Відповісти
Знайшли зрадника
Маск запропонував чисто бізнес solution він ділова людин
проблема в тому що цей варіант не гарантує що по Харківу не продовжуватимуть стріляти С300
але відверто кажучи ніякий варіант крім тотальної ядерної війни цього не гарантує
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04.10.2022 07:36 Відповісти
Не зрадника, а довбойоба.
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04.10.2022 07:39 Відповісти
Як у тебе квартиру відбиратимуть під дулом пістолету, тоді про бізнес розкажеш
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04.10.2022 08:05 Відповісти
Ху-йло в своїх цілях не передбачав захоплення території, а прагнув денацифікувати та демілітаризувати українців. Як поступка територіями може закінчити війну, що має зовсім інші цілі?
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04.10.2022 07:41 Відповісти
просто коли Маску стає нудно то він починає іронізувати)
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04.10.2022 07:49 Відповісти
Дожився Маск, що до нього як до дурачка звертаються
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04.10.2022 07:56 Відповісти
100%!!)
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04.10.2022 07:58 Відповісти
распад и неуважение

@VictorKvert2008

·

6 ч

Дрон сбросил в окоп гранату. Она не взорвалась, но попала прямо в лоб орка.

https://twitter.com/i/status/1577065022399909890
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04.10.2022 08:00 Відповісти
Класс видео .
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04.10.2022 08:59 Відповісти
Мама Илона Маска приготовила широкий кожаный ремень с тяжелой брендовой пряжкой, рисунок которой останется на его жмопе..
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04.10.2022 08:14 Відповісти
А якщо Россія скаже що Тесла належить їй, ти її віддаси, з п'яну в політики лізти не потрібно, особливо коли ти там нульовий
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04.10.2022 08:22 Відповісти
та ладно вже з тим маском. просто пуйло потрясло ядерними причандалами а наш генів обфайдався от і все...
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04.10.2022 10:08 Відповісти
Люди, ви неправильно пояснюєте (а може й самі розумієте) суть. Пуйлу не потрібен Крим, йому потрібна вся Україна. Якби після віддаючи Крима вони заспокоїлись і залишили нас можна було про щось говорити. Але вони не зупиняться. Ніколи. Доки існує Україна. Або роzzія.
Те ж саме на рахунок НАТО. Невже маску незрозуміло що це лише привід а не причина. А для нас НАТО це лише гарантія ненападу в майбутньому.
Тому те що Маск говорить про здачу Крима _і_ відмову від НАТО говорить про його повне невігластво в цьому питанні. Якщо б він сказав на кшталт віддати Крим але вступіть в НАТО зберігши решту, ще якось про щось можна було сперечатися. А так... повна некомпетентність та необізнаність. Проведіть йому лікбез чи що...
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04.10.2022 10:55 Відповісти
Цікаво спостерігати та читати, як розумні та мудрі люди світу цього пояснюють елементарні речі великому дебілу-нарцису, як чотирьохрічному хлопчику на прикладах та примітивною мовою.
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04.10.2022 22:44 Відповісти
 
 