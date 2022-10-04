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Росія перекидає в район ведення бойових дій в Україні росгвардійців із Сибіру, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф

Військове керівництво ЗС РФ вирішило перекинути на війну в Україну війська Росгвардії із сибірського військового округу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, військовим керівництвом Збройних сил Російської Федерації було ухвалено рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ у Сирії", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Ответ рашистам от белоруссов
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04.10.2022 08:13
+15
Ну що прийдуть сибіряки в Україну бруд місити восени і Там же в цьому бруді і поляжуть, бруд до бруду, так і має бути.
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04.10.2022 08:09
+11
Вертухаи с ментами те ещё вояки...
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04.10.2022 08:20
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У Сватовому на Луганщині готується новий котел для росіян.
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04.10.2022 08:08 Відповісти
Да толку тех котлов, если враг выбирается из них. Освобожденная территория это одно, а уничтожение противника в котлах - это, считай, победа в войне.
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04.10.2022 09:51 Відповісти
Німці наробили свого часу тих котлів, по 0,5 млн чоловік в одному зараз, і таких було 5,6,7 по різним оцінкам.
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04.10.2022 09:57 Відповісти
Макс,ця карта з колечками уже тиждень як висить. Там просто зони і усе. А ось Херсон може сюрприз принести. Хорошого дня і тримайтесь
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04.10.2022 11:42 Відповісти
Ага, ну-ну
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04.10.2022 08:08 Відповісти
Ну що прийдуть сибіряки в Україну бруд місити восени і Там же в цьому бруді і поляжуть, бруд до бруду, так і має бути.
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04.10.2022 08:09 Відповісти
кєтайозьі йдуть?
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04.10.2022 08:12 Відповісти
Ответ рашистам от белоруссов
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04.10.2022 08:13 Відповісти
А куди ж зникли регулярні частини другої в світі що вже дійшла черга до росгвардії?
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04.10.2022 08:14 Відповісти
Вертухаи с ментами те ещё вояки...
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04.10.2022 08:20 Відповісти
Росгвардия? Давайте помянем...матюками.
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04.10.2022 08:25 Відповісти
Сибірські дивізії в білих напівшубах. Як у ділдов врятують мацкву. Ох і дебіли.
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04.10.2022 08:27 Відповісти
Так, кадирівці - страшно, буряти - страшно, росгвардія - страшно, тепер ці - пьянь із сибіру в шльомах
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04.10.2022 08:35 Відповісти
Ща "поганяют бабок и малолеток дубинками на площади" 😀
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04.10.2022 08:27 Відповісти
Китайці дружньо аплодують...
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04.10.2022 08:32 Відповісти
Правильно нехай попробують це не кийками гнати інших на фронт
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04.10.2022 08:53 Відповісти
бьіліннікі рєчістьіє вєдут расказ....
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04.10.2022 09:16 Відповісти
подбрасывают свежие дрова в топку...
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04.10.2022 09:40 Відповісти
О, отлично, еще и этих в грунт закатаем...
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04.10.2022 10:00 Відповісти
Ну хоч погріються перед тим як здохнути. В Україні все ж тепліше, ніж в кацапському Сибіру
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04.10.2022 10:14 Відповісти
 
 