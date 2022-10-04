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Застаріле озброєння й техніка, самовільне залишення позицій, вживання алкоголю: нові сформовані підрозділи армії РФ не здатні виконувати завдання, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Підрозділи сформованого та переміщеного в Україну 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника.

Своєю чергою у місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

Також читайте: Росія перекидає в район ведення бойових дій в Україні росгвардійців із Сибіру, - Генштаб

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
В РФ разгорается конфликт между генералами МО и Кадыровым
Генерал-полковник Лапин ответил Кадырову, что "брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване, сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу".

Также генерал потролил Кадырова, напомнив, что глава Чечни и его боевики любят хвастаться своими вымышленными успехами в Тик-Токе.

"Третья Чеченская все ближе. Спасибо Администрации Путина, которая превратила чеченцев в высшую касту РФ, упивающуюся безнаказанностью", - резюмировал Лапин.
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04.10.2022 08:45
+13
Досить вже заспокоювати.
Краще перестрахуватись і заздалегідь вжити заходів.
Зокрема перестати вважати ворога жалюгідним. Це - прямий шлях до поразки.
Росія вже ним пішла. І ми хочемо слідом?
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04.10.2022 08:40
+12
Які ще завдання? Вони їдуть за пральними машинами, мікрохвильовками та іншими блендерами.
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04.10.2022 08:36
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Які ще завдання? Вони їдуть за пральними машинами, мікрохвильовками та іншими блендерами.
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04.10.2022 08:36 Відповісти
Унітази їхнє всьо ...
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04.10.2022 08:38 Відповісти
"Які ще завдання?
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04.10.2022 08:40 Відповісти
Зараз вони вже не їдуть добровільно. Їх мобілізують і примусово женуть на війну. І їм страшно. Ні про які блендери і пральні машинки вони вже не думають. Та частина яка до мобілізації встигла спитись загине швидко. Решта адаптується до армії і таки почне воювати. Це більше половини мобіків. Тому радісні "воплі" стосовно "ізбієнія младєнцєв" варто припиняти бо "денацифікувати" потрібно якомога більше. І це буде не так просто як багатьом здається.
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04.10.2022 09:27 Відповісти
Недовго ж той 3 корпус воював
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04.10.2022 08:37 Відповісти
они не воюют , они дохнут , все кто мог воевать кончились , те кто пытается идти вперед либо недоумки либо принимают запрещенные препараты , не удивлюсь если им их дают без их ведома , иначе бы уже давно ********* и сидели у себя на болотах .
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04.10.2022 13:10 Відповісти
...а до речі можливо і дають, а зверху спиртюгану - і якраз кураж
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04.10.2022 16:42 Відповісти
Досить вже заспокоювати.
Краще перестрахуватись і заздалегідь вжити заходів.
Зокрема перестати вважати ворога жалюгідним. Це - прямий шлях до поразки.
Росія вже ним пішла. І ми хочемо слідом?
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04.10.2022 08:40 Відповісти
Звісно ти правий, але ж вони такі жалюгідні
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04.10.2022 08:51 Відповісти
Але їх дуже багато. І вони дуже примітивні.
Навіть якщо після "навчання боєм" виживе тільки один з п'яти, взимку ми зіштовхнемося з двохсоттисячним боєздатним угрупуванням.
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04.10.2022 08:55 Відповісти
Досить лякати кількістю . Чи ви з Маском змовились .? .
В цій війні переможе озброєння + мотивація , а не кількість м'яса .
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04.10.2022 09:01 Відповісти
Ми розслабились, багато хто живе так, ніби ніякої війни вже немає, сам це бачу.
Такі публікації розслаблюють ще більше.
А це шлях до поразки.
Росія завжди воювала м'ясом. Успішно. Площа країни - тому доказ.
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04.10.2022 09:22 Відповісти
Так , вони перемагали м'ясом , це було коли у противника теж не було нічого крім м'яса . Але м'ясо ніколи не переможе - залізо . Зараз 21 століття , а не якесь там 15 те чи 17 те . Навіть у другій світовій війні , срср ніколи б не переміг фашизм лише м'ясом , якби американці не допомогли залізом ( лендліз ) .
І я не вважаю ми розслабились , ми просто трішки заспокоїлись , коли побачили що - вторая армія міря , не така вже й - вторая . Публікація від Генштабу цілком адекватна .
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04.10.2022 09:38 Відповісти
з мосінками і в драних лаптях
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04.10.2022 09:08 Відповісти
Ніколи не варто недооцінювати ворога.
Русня недооцінила, за що і платить зараз, і заплатить ще більше у майбутньому.
Не скидайте з рахунку їх злобність і живучість. Вони звикли жити як на війні, срати в дірку у землі, не митись, жерти лайно. Вони - як таргани. Їх багато і важко вбити чимось іншим, ніж капцем.
І зі зброєю не так все однозначно. Ви бачили всі їх сховища? Ви знаєте продуктивність всіх їх заводів? У вас не виникало думки, що зараз просто "затикають дірки" якоюсь частиною мобілізованих, а у той самий час іде навчання основної маси на нормальній, ******** техніці?
Русня з нас кепкувала: "150 тьісяч Ванек в наступлении гоняют по котлам миллион хохлов, ха-ха!", але тепер щось не смішно їм. Чому? Здогадайтесь самі.
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04.10.2022 09:28 Відповісти
В РФ разгорается конфликт между генералами МО и Кадыровым
Генерал-полковник Лапин ответил Кадырову, что "брал пример с Кадырова, который отсиживается за тысячи километров от своих подразделений на роскошном диване, сидя на этом диване, он уже неоднократно брал Киев и даже готовился к нападению на Польшу".

Также генерал потролил Кадырова, напомнив, что глава Чечни и его боевики любят хвастаться своими вымышленными успехами в Тик-Токе.

"Третья Чеченская все ближе. Спасибо Администрации Путина, которая превратила чеченцев в высшую касту РФ, упивающуюся безнаказанностью", - резюмировал Лапин.
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04.10.2022 08:45 Відповісти
криси в бочкі )
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04.10.2022 08:53 Відповісти
Хай сожрут друг друга
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04.10.2022 08:55 Відповісти
"У перемоги багато батьків ... Тільки поразка - сирота ..." От кацапи і будуть один на одного свою поразку перепихать!
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04.10.2022 09:11 Відповісти
Вот и здорово обидели этого лапина. Теперь началось. У них начнется грызня между собой. Все к этому шло. Идет гниение этой фальшивой империи. "Все под контролем" -как любит повторить путлер ..
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04.10.2022 10:22 Відповісти
нові сформовані підрозділи армії РФ не здатні виконувати завдання
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А хто сказав, що їх призвали саме для виконання БОЙОВИХ ЗАВДАНЬ? Бойові завдання мали виконувати ті, перші, яких розкидало полями України.
А цих "терпіл" призвали зовсім для іншого - для затикання своїм м'ясом дір на фронті, які за 7 місяців наробили "геніальні" путінські генерали на чолі зі своїм "геніальним" міністром і не менш "геніальним" вождем
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04.10.2022 08:51 Відповісти
А ще - така масова кацапська мобілізація , була потрібна для іпсо . Як в середині рашки , ( для підняття морального духу русні , який після Ізюма , вже був на рівні плінтуса ,, так і для України і світу , мовляв - у нас мяса немеряно , ми вас шапками закідаєм - бойтєсь нас і включайте заднюю .
А по факту бачимо що - кацапня , мобілізувавши величезну кількість народу , тепер не знає що з ними робити , в що одягти , чим озброїти і навіть де їх розмістити . Для прикладу - під Норільськом мобілізайці вже тиждень живуть у полі , під відкритим небом , гріються на вогнищах і харчуються чим попало .
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04.10.2022 09:26 Відповісти
...вживання алкоголю - оце може допомогти нам зекономити дефіцитні снаряди..., треба його доставляти на їхні позиції бочками, можна з дронів скидати..., метиловий спирт теж підійде, навіть краще...
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04.10.2022 09:03 Відповісти
ви що рехнулись там в генеральному штабі вказуючи на помилки кацапів
краще займіться своїми проблемами і плануванням звільнення української території
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04.10.2022 09:06 Відповісти
То й слава Богу...
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04.10.2022 09:25 Відповісти
Опять кто то дурак и второгодник??? Там так всегда было и будет. У нас половина предателей во власти на сегодня, а мы бухих кацапов троллим!
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04.10.2022 09:38 Відповісти
бухають як в останній раз бо розуміють що додому вже не повернуться
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04.10.2022 09:46 Відповісти
З неба прилетів сюрприз від ЗСУ
https://www.youtube.com/watch?v=1J3GaBlwen8
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04.10.2022 11:20 Відповісти
Чистка зубов по-кацапски.
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04.10.2022 13:40 Відповісти
 
 