Застаріле озброєння й техніка, самовільне залишення позицій, вживання алкоголю: нові сформовані підрозділи армії РФ не здатні виконувати завдання, - Генштаб

Підрозділи сформованого та переміщеного в Україну 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

За наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням. Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника.

Своєю чергою у місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітряно-космічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

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