418 дітей загинуло в Україні через агресію РФ, понад 786 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Станом на ранок 4 жовтня 2022 року понад 1204 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 418 дітей загинуло та понад 786 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генерального прокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 404, Харківській - 251, Київській - 116, Миколаївській - 75, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Запорізькій - 50, Дніпропетровській - 30.

"Під час фіксації злочинів, вчинених на території Харківської області, стало відомо про загибель 19 вересня в результаті обстрілу ворогом м. Куп’янськ 16-річного хлопця. "Також стало відомо, що в травні внаслідок детонації міни, на яку наїхав автомобіль з пасажирами, які намагалися евакуюватися з м. Куп’янська Харківської області, загинуло 5 людей, серед яких 17-річний хлопець.

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3 жовтня окупанти обстріляли с. Мар’янське Дніпропетровської області. Поранено 14-річну дівчину. 2 жовтня внаслідок артобстрілу військами РФ с. Пречистівка Донецької області отримав мінно-вибухову травму 12-річний хлопчик.", - йдеться у повідомленні.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2562 заклади освіти. З них 295 зруйновано повністю.