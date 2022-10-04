УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15371 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
377 0
війна (56511) обстріл (21114) Запорізька область (2565)

Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 23 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 23 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Значкове, Степове, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Мала Токмачка, Полтавка, Омельник, Дорожнянка, Чарівне, Червоне, Новояковлівка, Малинівка, Яблукове, Ольгівське, Білогір'я, Новоіванівка, Новоандріївка, Темирівка, Щербаки, Верхня Терса, Малі Щербаки. Надійшло 27 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 43 людини. З них 11 - діти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виїзд евакуаційного транспорту та волонтерів із Запоріжжя до окупованих територій тимчасово призупинили

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 