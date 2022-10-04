Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60,8 тис. осіб, 266 літаків, 228 гелікоптерів, 2424 танки, 1407 артсистем, 5018 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 800 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.10 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 60800 (+370) осіб ліквідовано,
танків - 2424 (+44) од,
бойових броньованих машин - 5018 (+27) од,
артилерійських систем - 1407 (+2) од,
РСЗВ - 340 (+2) од,
засоби ППО - 177 (+1) од,
літаків - 266 (+1) од,
гелікоптерів - 228 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1028 (+2),
крилаті ракети - 246 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 3823 (+12) од,
спеціальна техніка - 131 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Взагалі не уявляю цю кількість
Военный картограф
@War_Mapper
·
5ч
Ответ на
@War_Mapper
Обновления: вернули контроль над Подлыманом, Боровой, Шиковкой, Изюмским, Дружелюбовкой, Терны и Ямполовкой. в настоящее время полностью вытеснен с севера Донецкой области.
Военный картограф
@War_Mapper
·
5ч
продолжили наступление на севере Херсонской области и вернули себе контроль над Михайловкой, Новоалександровкой и Гавриловкой. Западнее Херсона освобождено поселок Миролюбовка.
- 1. дійсно на захід від Херсону, поряд Правдине і Киселівка;
- 2. на півночі області, поряд Нововознесенське і Любимівка.
На мій погляд, мова йде про другу Миролюбівку, а отже ця карта дещо необ'єктивна щодо херсонського напрямку.
А зараз бачу, що так і є!
Как это?