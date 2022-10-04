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армія РФ (13489) війна (56511) Генштаб ЗС (4515) знищення (4122) техніка (1324) втрати (3823)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60,8 тис. осіб, 266 літаків, 228 гелікоптерів, 2424 танки, 1407 артсистем, 5018 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 4 жовтня втрати особового складу противника становлять приблизно 60 800 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.10 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 60800 (+370) осіб ліквідовано,

танків - 2424 (+44) од,

бойових броньованих машин - 5018 (+27) од,

артилерійських систем - 1407 (+2) од,

РСЗВ - 340 (+2) од,

засоби ППО - 177 (+1) од,

літаків - 266 (+1) од,

гелікоптерів - 228 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1028 (+2),

крилаті ракети - 246 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3823 (+12) од,

спеціальна техніка  - 131 (+0).

Також читайте: За уточненими даними поблизу Кирилівки знищено 20 одиниць бронетехніки та ушкоджено до 8 вертольотів ворога, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 60,8 тис. осіб, 266 літаків, 228 гелікоптерів, 2424 танки, 1407 артсистем, 5018 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
нехило - 44 танка... очень даже...
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04.10.2022 09:11
+18
Чудово-чудово! Кацапи у своїх мережах писали, що якійся генерал втратив на Херсонщині танковий полк. Я на початках скептично ...
А зараз бачу, що так і є!
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04.10.2022 09:18
+16


Военный картограф

@War_Mapper

·



Ответ на

@War_Mapper

Обновления: вернули контроль над Подлыманом, Боровой, Шиковкой, Изюмским, Дружелюбовкой, Терны и Ямполовкой. в настоящее время полностью вытеснен с севера Донецкой области.

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04.10.2022 09:11
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5000 бтрів
Взагалі не уявляю цю кількість
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04.10.2022 08:51 Відповісти
Це 65 тищ тонн залазяччя.
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04.10.2022 08:57 Відповісти
*залізяччя
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04.10.2022 09:00 Відповісти
або колона 50 км
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04.10.2022 09:00 Відповісти
колона приблизно в 150 км. відстань врахуй поміж залізяками.
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04.10.2022 10:53 Відповісти
Почалося....7,65м. помн. на 5000 од.=38250, додати 38250 між жилізяками =76 500, тобто 76,5 км ВСЕ?
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04.10.2022 11:04 Відповісти
в статичному стані, звісно, так може бути... а в русі, буде ще довше... адже ти коли писав, мав на увазі рухливу колону, а не виставку для смотрів.
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04.10.2022 14:59 Відповісти
Друже, як військ.пенс. я міг би зараз і отут обговорювати з тобою це до ранку...все добре, різниці нема , головне, що МИ з вами за це все вболіваємо
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04.10.2022 15:59 Відповісти
Згоден з вами стовідсотково, довжина не має значення... має значення кількість... особливо зліквідованих кацапів.
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04.10.2022 18:36 Відповісти
Мобілізація була часткова, от частки рашистiв i висять, частково на деревах, частково на кущах...
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04.10.2022 09:02 Відповісти
Більшість вже пси з воронами поїли...
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04.10.2022 09:33 Відповісти


Военный картограф

@War_Mapper

·



Ответ на

@War_Mapper

Обновления: вернули контроль над Подлыманом, Боровой, Шиковкой, Изюмским, Дружелюбовкой, Терны и Ямполовкой. в настоящее время полностью вытеснен с севера Донецкой области.

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04.10.2022 09:11 Відповісти
нехило - 44 танка... очень даже...
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04.10.2022 09:11 Відповісти
Батальйон ))
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04.10.2022 09:35 Відповісти
Взвод - 3 танки Рота - 10 В батальйоні - 33
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04.10.2022 12:25 Відповісти
Згідно Вікіпедії: Якщо танковий батальйон входить до складу танкового полку чи бригади, то в кожному взводі по 3 танки. Разом - 31 машина. А якщо входять до складу механізованих полків чи бригад, то в кожному взводі по 4 танки. Разом - 40 машин.
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04.10.2022 12:48 Відповісти
Ясно! Але в інформації не вказано, до якого саме з"єднання належать ці танки Але все одно, на чотири танки більше, ніж у танковому батальйоні механізованого з"єднання! Так що "трохи більше батальйону"
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04.10.2022 12:58 Відповісти
В любому випадку це дуже круто ))
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04.10.2022 16:03 Відповісти


Военный картограф

@War_Mapper

·



продолжили наступление на севере Херсонской области и вернули себе контроль над Михайловкой, Новоалександровкой и Гавриловкой. Западнее Херсона освобождено поселок Миролюбовка.
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04.10.2022 09:14 Відповісти
Насправді Миролюбивок у Херсонській області дві:
- 1. дійсно на захід від Херсону, поряд Правдине і Киселівка;
- 2. на півночі області, поряд Нововознесенське і Любимівка.

На мій погляд, мова йде про другу Миролюбівку, а отже ця карта дещо необ'єктивна щодо херсонського напрямку.
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04.10.2022 09:28 Відповісти
Так на карті і є Миролюбівка (Бериславський район) на півночі, біля Любимівки. Що тут необ'єктивного?
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04.10.2022 09:48 Відповісти
А, зрозумів, це War_Mapper помилився у коментарі, звісно не на заході, а на півночі.
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04.10.2022 09:52 Відповісти
Він вже й сам вибачився.
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04.10.2022 09:58 Відповісти
Мапа показує три слова "Кацапи Vам *****"
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04.10.2022 09:30 Відповісти
Чудово-чудово! Кацапи у своїх мережах писали, що якійся генерал втратив на Херсонщині танковий полк. Я на початках скептично ...
А зараз бачу, що так і є!
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04.10.2022 09:18 Відповісти
Посилання будь-ласка
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04.10.2022 09:32 Відповісти
44 танчики,нунихрєнасобі !
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04.10.2022 09:42 Відповісти
А звідкіля 44 танчика? Мабудь щось накрили маштабне.
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04.10.2022 09:45 Відповісти
Вчера было 3. В среднем - как раз 22-23 за день.
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04.10.2022 10:27 Відповісти
Арест. поклявся фейгіну вчора, що переправу разом з технікою того, як його...ну фсьо
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04.10.2022 11:08 Відповісти
Казали в різних джерелах, що в Лімані вчора/позавчора виявили 2 танкових роти (20-25 танків), кинуті кацапами без пального.
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04.10.2022 12:07 Відповісти
а тут считаются потери металлоломом или захваченокюе тоже?
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04.10.2022 10:15 Відповісти
Только в Лимане было уничтожено примерно 2000 орков, а прирост здесь указан только +370
Как это?
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04.10.2022 10:54 Відповісти
44 танки - майже пів кацапської дивізії. конюхи в танках були також присутні? яка їх доля?
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04.10.2022 10:59 Відповісти
Про що ви? 44 танки - це танковий батальйон в механізованих частинах (в механізованих бригадах/дивізіях в ротах по 13 танків, в танкових бригадах/дивізіях в ротах по 10 танків).
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04.10.2022 12:09 Відповісти
Кацапська дивізія??? А, даруйте в дивізії скільки за штатом?
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04.10.2022 11:09 Відповісти
людина помилилась. Це танковий батальйон. В дивізіях - 3-5 полків, в полку 3-4 батальйони. Тобто - 400-600 машин може бути, якщо повна дивізія.
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04.10.2022 12:10 Відповісти
Дивізія таке, як 300
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04.10.2022 11:10 Відповісти
 
 