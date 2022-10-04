РФ має значні проблеми не лише з мобілізацією, але й з призовом, - британська розвідка
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Британська розвідка заявила про значні проблеми Росії з тим, щоб розміщати, навчати і оснащувати призваний і мобілізований особовий склад.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
Відомство нагадує, що 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. Ці призовники за законом не можуть бути направлені за межі Росії.
Це окремо від тих осіб, які мобілізуються в рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.
Як зазначають у Міноборони Британії, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай.
"Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність Росії підготувати і оснастити велику кількість нових призовників" - зазначає британська розвідка.
"Проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням і розгортанням мобілізованого і призваного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній і логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля", - йдеться в огляді.
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Думали по быстрому проскочить и "парад в Киеве"
Форму везли и т.п.
Долгая война даже не предусматривалась
Но получив отпор Х-ло не остановился
Его действия все больше хаотичны и неадекватны
Это его и погубит
И западные посольства во Львов переезжали
Скорее всего так если уже с границ части снимают и технику
Финны сказали на границе никого практически
Просто поджарить эти шашлыки!
2-я армия 3-го мира, ***@ны всратые!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!