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РФ має значні проблеми не лише з мобілізацією, але й з призовом, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,мобілізація

Британська розвідка заявила про значні проблеми Росії з тим, щоб розміщати, навчати і оснащувати призваний і мобілізований особовий склад.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Відомство нагадує, що 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. Ці призовники за законом не можуть бути направлені за межі Росії.

Це окремо від тих осіб, які мобілізуються в рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.

Як зазначають у Міноборони Британії, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай.

"Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність Росії підготувати і оснастити велику кількість нових призовників" - зазначає британська розвідка.

"Проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням і розгортанням мобілізованого і призваного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній і логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля", - йдеться в огляді.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
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04.10.2022 09:12
+5
РФ сунулась совершенно не готовясь

Думали по быстрому проскочить и "парад в Киеве"
Форму везли и т.п.
Долгая война даже не предусматривалась

Но получив отпор Х-ло не остановился

Его действия все больше хаотичны и неадекватны

Это его и погубит
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04.10.2022 09:16
+4
Это и есть суть частичной мобилизации. Забирают целого, возвращают по частям
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04.10.2022 09:04
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Это и есть суть частичной мобилизации. Забирают целого, возвращают по частям
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04.10.2022 09:04 Відповісти
Перекинуті у Білорусь російські мобілізовані масово грабують та ґвалтують жінок | Новини.LIVE
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04.10.2022 09:08 Відповісти
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04.10.2022 09:12 Відповісти
РФ сунулась совершенно не готовясь

Думали по быстрому проскочить и "парад в Киеве"
Форму везли и т.п.
Долгая война даже не предусматривалась

Но получив отпор Х-ло не остановился

Его действия все больше хаотичны и неадекватны

Это его и погубит
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04.10.2022 09:16 Відповісти
Вони теж повірили США шо захоплят нас за 3 дні .
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04.10.2022 09:26 Відповісти
Было такое к сожалению

И западные посольства во Львов переезжали
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04.10.2022 09:32 Відповісти
Interesno gde propala reguliarnaja kacapskaja armija kotoraja dolzna byla vojevat protiv NATO?Zacem nuzni rezervisti,vsiakyje vagnerci,zeki,donboseti.Vyvod delajetsia ona razbyta i eto cifra ne 100 tysiac a gorazdo bolse, ejio uze netu.Kakije realnyje poteri kacapov jesli uze nekomu vojevat?
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04.10.2022 09:41 Відповісти
Вопрос интересный

Скорее всего так если уже с границ части снимают и технику

Финны сказали на границе никого практически
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04.10.2022 09:50 Відповісти
Пускай заходят забирают Карелию
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04.10.2022 09:59 Відповісти
Надо помочь РФ с значительные проблемы с размещением, подготовкой, оснащением и развертыванием мобилизованного и призванного личного состава.

Просто поджарить эти шашлыки!
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04.10.2022 10:12 Відповісти
Иб@ть... они в кирзочах и с сидорами 80-х годов прошлого века...
2-я армия 3-го мира, ***@ны всратые!
Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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04.10.2022 10:24 Відповісти
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04.10.2022 10:40 Відповісти
 
 