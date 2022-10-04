РФ має значні проблеми не лише з мобілізацією, але й з призовом, - британська розвідка

Британська розвідка заявила про значні проблеми Росії з тим, щоб розміщати, навчати і оснащувати призваний і мобілізований особовий склад.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

Відомство нагадує, що 30 вересня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав наказ про проведення чергового осіннього призову, метою якого є підготовка 120 000 призовників. Ці призовники за законом не можуть бути направлені за межі Росії.

Це окремо від тих осіб, які мобілізуються в рамках наказу про часткову мобілізацію від 21 вересня 2022 року.

Як зазначають у Міноборони Британії, призовний цикл розпочнеться 1 листопада 2022 року, на місяць пізніше, ніж зазвичай.

"Пізній початок циклу свідчить про зростаючий тиск на здатність Росії підготувати і оснастити велику кількість нових призовників" - зазначає британська розвідка.

"Проблеми з розміщенням, підготовкою, оснащенням і розгортанням мобілізованого і призваного особового складу є значними. Недоліки в російській адміністративній і логістичній системах продовжуватимуть підривати ці зусилля", - йдеться в огляді.

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