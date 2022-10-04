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На Луганщині окупанти не поспішають з відновленням пошкодженої інфраструктури, а чоловіків призовного віку шукають дронами, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина

У Сєверодонецьку, Лисичанську та Попасній оперативна обстановка не дозволяє розпочати відновлення інфраструктури, проте дозволила провести псевдореферендум. Чоловіків призовного віку окупанти вже шукають дронами, на війні навіть студенти.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Багато чого обіцяли місцевим жителям росіяни, коли захопили названі вище міста. Згадаємо хоча б відновлення централізованого газопостачання упродовж тижня. Втім, минуло вже більше трьох місяців, а в цих населених пунктах навіть до 1 вересня не підготувались. Зокрема, в Сєвєродонецьку ще не працює жодна школа. Звісно, що й 15 жовтня опалювальний сезон ніхто не розпочне.

Виправдання знайшли. На думку держдуми РФ, відбудова Сєверодонецька, Лисичанська та Попасної розпочнеться, "як тільки цього дозволятиме оперативна обстановка". Водночас, та ж сама оперативна обстановка не заважала упродовж цих місяців організовувати купу масових заходів, а головне – провести так званий "референдум". Голосувати протягом майже тижня 98 % жителів ситуація на фронті не заважала – замінити зайву ділянку водо- чи газопроводу упродовж трьох місяців безпечної можливості не було. Як там в них кажуть: "Оснований для паники нет". Тим більше, коли справа дійшла до студентів очної форми, які сподівались на відстрочку на декілька років, однак "родина решила иначе", - йдеться у повідомленні.

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Гайдай зазначає, що чоловіків для примусової мобілізації потрібно шукати ретельніше.

"Найбільш кмітливими виявилися воєнкоми в Хрустальному, де запустили вулицями міста дронів. І, доки чоловіків в так званій "ЛНР" атакують з повітря, ЗСУ вже наблизилися майже впритул до північно-західної адмінмежі Луганщини, - підкреслив очільник ОВА.
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Не для того московити розтрощили Лоханщину щоб потім відновлювати.
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04.10.2022 09:04 Відповісти
А где, которые орали: смерть хохлам? В кульках? Так вотъ
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04.10.2022 09:06 Відповісти
Наші дрони використовують на фронті для розвідки та знищення орків, орки в тилу для пошуку гарматного м'яса.
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04.10.2022 09:31 Відповісти
 
 