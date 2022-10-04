3 215 11
Естонія передала ЗСУ конфісковані дрони, які влітку росіянин хотів вивезти для армії РФ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Естонія передала дрони для українських військових, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у посольстві Естонії в Україні.
"Пам'ятаєте чоловіка з подвійним громадянством Естонії і РФ, який намагався ввезти безпілотники для російської армії? Крім того, що його заарештували, поліція вилучила придбані чоловіком безпілотники та передала їх українській армії" - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.
Топ коментарі
+14 Nov
показати весь коментар04.10.2022 10:03
+4 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.10.2022 10:06
+4 Stanisław Lipski e940d0e5
показати весь коментар04.10.2022 10:11
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nov
показати весь коментар04.10.2022 10:03 Відповісти Мені подобається 14
Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар04.10.2022 10:06 Відповісти Мені подобається 4
Nick Nemo
показати весь коментар04.10.2022 13:51 Відповісти Мені подобається 1
Stanisław Lipski e940d0e5
показати весь коментар04.10.2022 10:11 Відповісти Мені подобається 4
віктор федорович 31ee1569
показати весь коментар04.10.2022 10:15 Відповісти Мені подобається 1
Александр Кудренко fc0c815c
показати весь коментар04.10.2022 10:26 Відповісти Мені подобається 3
Друже Бобер
показати весь коментар04.10.2022 10:43 Відповісти Мені подобається 3
Rhodesian
показати весь коментар04.10.2022 11:02 Відповісти Мені подобається 2
Атас Злой
показати весь коментар04.10.2022 11:35 Відповісти Мені подобається 1
Анжей b106d7a9
показати весь коментар04.10.2022 12:37 Відповісти Мені подобається 3
Nick Nemo
показати весь коментар04.10.2022 13:54 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...