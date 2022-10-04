УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15457 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
3 215 11
війна (56511) допомога (5064) Естонія (1040) дрони (2507)

Естонія передала ЗСУ конфісковані дрони, які влітку росіянин хотів вивезти для армії РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Естонія передала дрони для українських військових, які у липні цього року росіянин з подвійним громадянством намагався вивезти з країни для російської армії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у посольстві Естонії в Україні.

"Пам'ятаєте чоловіка з подвійним громадянством Естонії і РФ, який намагався ввезти безпілотники для російської армії? Крім того, що його заарештували, поліція вилучила придбані чоловіком безпілотники та передала їх українській армії" - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія, Латвія та Литва підтримали якнайшвидше прийняття України до НАТО

Естонія передала ЗСУ конфісковані дрони, які влітку росіянин хотів вивезти для армії РФ 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Estonia Thank you 🙏
показати весь коментар
04.10.2022 10:03
+4
Естонцям-респект...
показати весь коментар
04.10.2022 10:06
+4
Во-первых, это красиво
показати весь коментар
04.10.2022 10:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Estonia Thank you 🙏
показати весь коментар
04.10.2022 10:03 Відповісти
Естонцям-респект...
показати весь коментар
04.10.2022 10:06 Відповісти
Reespeektaaa! 👍
показати весь коментар
04.10.2022 13:51 Відповісти
Во-первых, это красиво
показати весь коментар
04.10.2022 10:11 Відповісти
какта ніпаізраільскі ета...
показати весь коментар
04.10.2022 10:15 Відповісти
Эстонцам огромное спасибо и глубочайшее уважение.
показати весь коментар
04.10.2022 10:26 Відповісти
Естонія допомагає найбільше зі всіх партнерів (в відсотковому відношені до наявного у них військового спорядження). Дякуємо!!!
показати весь коментар
04.10.2022 10:43 Відповісти
Троллинг 99 левела =)
показати весь коментар
04.10.2022 11:02 Відповісти
Терміново випустіть з тюрми ватника, нехай збирає нам на байрактар.
показати весь коментар
04.10.2022 11:35 Відповісти
русофобія виходить на новий рівень 😃
показати весь коментар
04.10.2022 12:37 Відповісти
В случае с дронами - на новые высоты!
показати весь коментар
04.10.2022 13:54 Відповісти
 
 