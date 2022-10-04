Путін хоче провести ядерне випробування на кордоні з Україною, - The Times
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російський диктатор Путін має намір продемонструвати свою готовність застосувати зброю масового знищення за допомогою ядерного випробування на кордонах України.
Про це пише The Times, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, Кремль сигналізує про свою готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою.
Побоювання щодо ядерної ескалації посилилися вчора після інформації про те, що потяг секретної ядерної дивізії рухається у бік України.
Польський військовий аналітик Конрад Музика стверджує, що поїзд із військовою технікою, помічений у центральній частині Росії, пов'язаний з 12-м Головним управлінням Міністерства оборони Росії і він "відповідає за ядерні боєприпаси, їх зберігання, технічне обслуговування та транспортування".
Будь ласка, зачекайте...
Бомбосхвищ надійних і метро є надто мало, щоб розводити дискусію про можливість і шанси вижити, а тим більше про реакцію Заходу на такий злочинний крок рашку.
Наші ЗСУ просто виконують свою роботу і громлять ворогів, а НАТО в любому випадку розробляє стратегію і кроки стосовно рашку в разі застосування нею ядерної зброї, бо це вже від нас не залежить і якось вплинути ми теж не можемо.
В Україні все залежить виключно від ЗСУ, а ми повинні їх підтримувати і просто далі жити
https://mobile.twitter.com/konrad_muzyka
Сенсация высосана из пальца.
ядерні випробування України будуть у відповідь??? якщо ні, то нащо годувати таких недопрезидентів.
з обнуленим карликом вже давним-давно все ясно, а ці двоє що???
Розумійте, що це ІПСО... так би мовити, остання лінія для *****, щоб якось утриматись при владі
Якщо кацап перевозить ядерну бомбу розмірами, скажімо, 50 x 50 x 100 см, всередині свинцевого контейнера (чи з карбіду бору, чи іншого матеріялу) -- як Ви цей факт зібралися "засікати" з космосу?
Можете навести посилання на які-небудь наукові чи популярні статті, це обґрунтовується можливість цього?
Тіки про буквар не треба. Ми не в садочку, й говоримо про серйозні речі.
Тільки дурень не вчитьсяна власних помилках.
Необхідний закон про обов"язковий тест на IQ кандидатам в Президенти, високопосадовцям, депутатам ( Коля-Котлета!, Кива, Арахамія!), щоб дурні і ідіоти не вирішували долю Країни.
тому як що і будуть використовувати, то це тактичну ЯО малої потужності
фрашистські прапори!
А розмов було, що амери усе знають ... Це якщо інфа вірна, звичайно.