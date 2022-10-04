Росію викинули з Ради ІСАО. Тепер уже фінально, - посол України в Канаді Ковалів

Росія остаточно не змогла переобратися до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Про це повідомила посол України в Канаді, де розташована штаб-квартира ICAO, Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер уже фінально - росію викинули з Ради ІСАО. Опозорені програшем в першій групі вони навіть не ризикували подаватися в 3-ю групу, де б також з тріском програли. Це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли росію виключили повністю з керуючого органу. Викинули заслужено - через системні порушення Чиказької Конвенції. Правда завжди переможе!", - пише вона.

Раніше повідомлялося, що Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) - основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування мав відбутися 4 жовтня. Втім, як зрозуміло із допису Ковалів, Росія не подавала заявку на цей раунд голосування.

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