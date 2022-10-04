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Новини За кордоном
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Росія (47229) ІСАО (10) Ковалів Юлія (55)

Росію викинули з Ради ІСАО. Тепер уже фінально, - посол України в Канаді Ковалів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

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Росія остаточно не змогла переобратися до керуючої ради Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO).

Про це повідомила посол України в Канаді, де розташована штаб-квартира ICAO, Юлія Ковалів, інформує Цензор.НЕТ.

"Тепер уже фінально - росію викинули з Ради ІСАО. Опозорені програшем в першій групі вони навіть не ризикували подаватися в 3-ю групу, де б також з тріском програли. Це перший прецедент серед усіх організацій системи ООН, коли росію виключили повністю з керуючого органу. Викинули заслужено - через системні порушення Чиказької Конвенції. Правда завжди переможе!", - пише вона.

Раніше повідомлялося, що Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) - основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування мав відбутися 4 жовтня. Втім, як зрозуміло із допису Ковалів, Росія не подавала заявку на цей раунд голосування. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Давно пора і викинути з ООН, причому безповоротно!
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04.10.2022 10:54 Відповісти
як мінімум з Ради Безпеки
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04.10.2022 19:06 Відповісти
Не зрозуміло що ця купа гівна там взагалі робила, але добре що ще в одній організації для людей перестане нею смердіти...
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04.10.2022 11:01 Відповісти
Теперь летчикам оркам вообще не святит устроится потом в гражданской авиации,а они так мечтали что даже требовали засекретить их участие в войне.
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04.10.2022 11:03 Відповісти
"А вони що, до цього часу там були присутні??? І це із забороною польотів ТА без обслуговування літаків, з вкраденими машинами???? До цього часу? " мій коментар за 02.10
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04.10.2022 11:19 Відповісти
Всьо правільна! Расіса снова всєх пєрєіграла. Лєтать на пендосскіх ілі гейропейскіх воздушних самобєглих тєлєгах - большой грєх! Не сравоплавно ето.
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04.10.2022 12:14 Відповісти
хорошая новость... идет тихая демилитаризация и денацификация страны свинопасов... свинопасам самолеты не нужны...
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04.10.2022 12:58 Відповісти
а зачем вам летать если самолетов нет?
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04.10.2022 13:29 Відповісти
почему нет? Около 600 украла
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04.10.2022 19:07 Відповісти
 
 