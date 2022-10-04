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З окупованого Криму після оголошення РФ мобілізації виїхали 10 тис. людей, - представництво президента

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Після початку примусової та незаконної мобілізації Кримський півострів залишили близько 10 тисяч громадян України.

Про це повідомило представництво Президента України в АРК з посиланням на дані Меджлісу кримськотатарського народу, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що за перші три дні після проголошення мобілізації лише кримським татарам незаконно роздали понад 1500 повісток.

Незаконно мобілізованих мешканців Криму без підготовки та навіть інструктажів відправляють у зону бойових дій на Херсонському напрямку, зазначають у представництві.

"Місцеві продовжують залишати територію окупованого Криму, значна частина серед них - кримські татари. За інформацією Меджлісу, з окупованого Криму виїхало близько 10 тисяч наших громадян - у росію та за кордон", - зазначають у представництві.

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Крім того, проросійські активісти займаються умисними переслідуваннями українських громадян, які рятуються від злочинної мобілізації.

Автор: Ольга Лузан
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04.10.2022 11:02 Відповісти
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04.10.2022 11:07 Відповісти
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04.10.2022 11:12 Відповісти
ЗСУ вам не доктор
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04.10.2022 11:19 Відповісти
 
 