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Україна обговорює зі США постачання ракет, що б’ють далі, ніж HIMARS, - Маркарова
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Україна обговорює зі США постачання ракет, які з радіусом дії вищі, ніж у систем залпового вогню HIMARS.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю CNN.
"Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз точаться", - сказала вона.
Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова зазначила: "Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння".
Топ коментарі
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