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Україна обговорює зі США постачання ракет, що б’ють далі, ніж HIMARS, - Маркарова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маркарова

Україна обговорює зі США постачання ракет, які з радіусом дії вищі, ніж у систем залпового вогню HIMARS.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це посол України в США Оксана Маркарова заявила в інтерв'ю CNN.

"Ми завжди говорили, що нам потрібні озброєння з великим радіусом дії. Дискусії зараз точаться", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Україна США право контролювати вибір цілей у разі постачання ракет з дальністю польоту понад 100 км, Маркарова зазначила: "Ми завжди тісно працюємо з нашими партнерами. Наші міністри оборони та головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення йдуть також на базі Рамштайн. Так що я не думаю, що між нами є якесь непорозуміння".

Читайте: Україна пропонує США узгоджувати потенційні цілі у разі передачі ЗСУ ракет ATACMS, - CNN

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
До чого тут HIMARS?
HIMARS просто пускова установка, а наскільки далеко летить, залежить від ракети, яку в нього засунуть
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04.10.2022 11:44
+6
Ще одна піарщіца- пісдунья вилезла

ДІПЛОМАТ МАЕ ВМИТИ МОВЧАТИ ‼️‼️‼️
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04.10.2022 12:30
+5
Цікаво,хто із війсковихСША,чи з українських війскових ділиться з Маркаровою подібною інформацією.?х/з
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04.10.2022 12:28
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04.10.2022 11:25 Відповісти
дайте что то ипануть по москве хоть раз
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04.10.2022 11:26 Відповісти
Нее, один раз мало. За один раз может не дойти...
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04.10.2022 11:53 Відповісти
Ну да. По поезду надо
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04.10.2022 11:26 Відповісти
Для начала, чтобы что-то получить, надо просить больше, чтобы затем согласиться на меньшее. Эти ракеты еще вопрос есть ли в последних модификациях с защищенным gps, на который не работают помехи или ложная передача сигнала, а также их вполне могут сбивать (а могут и не сбивать). Нам надо AGM-86 ALCM (томагавк воздушного базирования). Им можно атаковать военно-промышленные заводы на России и также атаковать даже бункер на Алтае, дозаправляясь где-то по пути и используя Казахстан как скрытную авиабазу. Подвесить его либо под миг-29, либо даже под гражданский самолет, хватит даже 1 штуки если взять на борт, нам не нужны ковровые бомбардировки. США нам это не дадут, но именно это и надо просить, явно показав военную пользу от применения данных ракет. И они дадут атакмс или же более слабые крылатые ракеты, турецко-французскую SOM, например. И это не будет даже пропорциональным ответом на действия кацапов, даже и близко. Мы по ним должны 10000 ракет запустить этих, чтобы сравниться с ответом на агрессию.
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04.10.2022 11:29 Відповісти
за ATACMS на 300 км для HIMARS навіть ще не довомились, цікаво що ж тоді вона має на увазі під "далі, ніж HIMARS"? одразу щось на 500 км?
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04.10.2022 11:36 Відповісти
До чого тут HIMARS?
HIMARS просто пускова установка, а наскільки далеко летить, залежить від ракети, яку в нього засунуть
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04.10.2022 11:44 Відповісти
Ну, вона, можливо, й не повинна у цих речах розбиратися. Вона вибиває далекобійні ракети, а нюанси, то вже таке
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04.10.2022 12:28 Відповісти
Язиком вибиває
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04.10.2022 12:33 Відповісти
газета.сру
04 октября 2022, 10:32
Сенатор Цеков заявил, что Украина воюет за независимость США ради ослабления России

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04.10.2022 11:48 Відповісти
Такого соседа-монстра, который лупит по тебе по мере поступления мочи в его голову, надо не просто ослабить, а развалить на части.
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04.10.2022 12:54 Відповісти
позитива всем

газета.сру
04 октября 2022, 12:43
Мобилизованный россиянин умер после конфликта с сослуживцем в военной части Омска
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04.10.2022 12:59 Відповісти
Задолбали амеры варить на медленном огне эту жабу нашими руками.
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04.10.2022 11:49 Відповісти
Это их стиль. США точно в таком же темпе помогали СССР во время Второй мировой, но без их помощи вряд ли можно было скрутить рога тогдашней Германии.
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04.10.2022 12:05 Відповісти
помощь ссср переоценена
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04.10.2022 12:42 Відповісти
Все военачальники СССР признавали её главной причиной перелома в войне.
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04.10.2022 12:50 Відповісти
я имел ввиду вклад ссср в итог 2МВ
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04.10.2022 12:58 Відповісти
Не согласен! можно отвергать идеологию совка, но нельзя отрицать очевидного.
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04.10.2022 13:01 Відповісти
Цікаво,хто із війсковихСША,чи з українських війскових ділиться з Маркаровою подібною інформацією.?х/з
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04.10.2022 12:28 Відповісти
Вона - протеже Ермака . За то , що записала ту промову гончарука на телефон і здала його ОПУ
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04.10.2022 12:32 Відповісти
не загоняй, Єомак гівно, але Маркарова протеже найвеличнішого Гетьмана . Скажи ще що не знаєш за АКТИВБАНК
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04.10.2022 18:52 Відповісти
Как кто? Хенерал-яфрейтор бронекопытных войск подводной авиации с горно-********* уклоном Абдрыстович.
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04.10.2022 12:33 Відповісти
Ще одна піарщіца- пісдунья вилезла

ДІПЛОМАТ МАЕ ВМИТИ МОВЧАТИ ‼️‼️‼️
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04.10.2022 12:30 Відповісти
Кто этой ЗЕлёной свинке про такие вещи хрюкать разрешил?
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04.10.2022 12:31 Відповісти
ця "зелена свинка" подруга Петра та Гонтарєвой)))
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04.10.2022 18:53 Відповісти
Та вы шо? Чем докажите?
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04.10.2022 19:07 Відповісти
здивований що не знаєте таких простих речей...і хто був головою Мінфіна в 2018 де вона взагалі то з 2015...вона взагалі не дипломат а фінансист і Зєля її в Штати за грошима заслав, а неї добрі стосунки з МВФ
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04.10.2022 19:34 Відповісти
поки ядерний статус України не буде відновлено - ці всі ракети, це ні про що....
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04.10.2022 13:15 Відповісти
 
 