Терорист Безлер підозрюється у катуванні українців в окупованому Криму, - прокуратура АРК
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Колишньому ватажку "ДНР" Ігорю Безлеру повідомлено про підозру в катуванні українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.
"Підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Автономної Республіки Крим. У березні 2014 року, перебуваючи у м. Сімферополь, підозрюваний разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їх публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова", - йдеться в повідомленні.
Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).
За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Безлера та катування активістів Автомайдану.
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С. Рунов, а если сокращенно, то - Срунов.
https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/07/how-russia-issues-fake-passports-to-its-operatives-in-ukraine/
( був особистим водієм-охоронцем Артурчика Гєрасимова-********* Гетьмана на всех ТВ шоу, за сумісництвом Голови фракції у ВР)