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Терорист Безлер підозрюється у катуванні українців в окупованому Криму, - прокуратура АРК

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

безлер

Колишньому ватажку "ДНР" Ігорю Безлеру повідомлено про підозру в катуванні українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Підозрюваний активно сприяв окупації ЗС РФ території Автономної Республіки Крим. У березні 2014 року, перебуваючи у м. Сімферополь, підозрюваний разом зі спільниками викрав трьох громадян України через їх публічну демонстрацію проукраїнської позиції в Криму та спротив окупації півострова", - йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними ЗМІ, йдеться про Ігоря Безлера та катування активістів Автомайдану.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
мертвому Безлеру то все до сковородкив Аду да да понимаю формаольно но ОН ПОКОЙНИК НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ.. а что с 2014 года не в курсе были его делишек?????
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04.10.2022 11:40
+3
как бы на Зеленского не вышли с этакой прытью...
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04.10.2022 11:28
+2
Ви нє панімаєтє, ето другоє.
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04.10.2022 11:31
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как бы на Зеленского не вышли с этакой прытью...
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04.10.2022 11:28 Відповісти
Ви нє панімаєтє, ето другоє.
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04.10.2022 11:31 Відповісти
Депутата від пес герасімова на міжнародний поліграф, як "бувшого" шефа цього уї@ана
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04.10.2022 15:23 Відповісти
Скинем половину назначенного срока, если доставит нам С.Рунова и его женушку в багажнике авто. Очень хорошее предложение, выгодное всем сторонам.
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04.10.2022 11:31 Відповісти
Хто такий Рунов і навіщо він вам?
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04.10.2022 11:33 Відповісти
Конспиративное имя Игоря Всеволодовича Гиркина, он же Игорь Иванович Стрелков.
С. Рунов, а если сокращенно, то - Срунов.
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04.10.2022 11:39 Відповісти
Глубокоуважаемый военачальник и стратег-реконструктор Игорь Гиркин Стрелковович. Который попросил подложный паспорт у ФСБ для проникновения в командиры заградотряда в Херсоне, а те над ним посмеялись и опустили его, дав паспорт на имя С.Рунов. Дальше его попустили как следует и заставили отращивать ваххабитскую бородку, ну зато накинули ботов в телеграм для статуса, теперь это послушный пес, но он все еще должен предстать перед судом за убийство пятидесятников.
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04.10.2022 11:41 Відповісти
мертвому Безлеру то все до сковородкив Аду да да понимаю формаольно но ОН ПОКОЙНИК НАСКОЛЬКО Я ПОМНЮ.. а что с 2014 года не в курсе были его делишек?????
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04.10.2022 11:40 Відповісти
відвідайте вікі, виявляється - живий паскуда
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04.10.2022 13:04 Відповісти
що за брудні натяки на непрофесійність видатного Генплокулола від Гетьмана?)))) А, Безлер таки живий

https://www.bellingcat.com/news/uk-and-europe/2019/11/07/how-russia-issues-fake-passports-to-its-operatives-in-ukraine/

( був особистим водієм-охоронцем Артурчика Гєрасимова-********* Гетьмана на всех ТВ шоу, за сумісництвом Голови фракції у ВР)
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04.10.2022 18:49 Відповісти
 
 