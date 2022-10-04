Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним, - указ
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Президент Володимир Зеленський затвердив рішення, згідно з яким Україна не вестиме будь-яких переговорів із російським диктатором Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на указ.
Так, глава держави ввів у дію рішення РНБО від 30 вересня.
У першому пункті рішення йдеться: "Констатувати неможливість проведення переговорів з Президентом Російської Федерації В.Путіним".
Також РНБО вирішила схвалити текст Спільного звернення Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-міністра України до Організації Північноатлантичного договору.
"Кабінету Міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії Російської Федерації, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців" , -йдеться в 3 пункті.
Також Кабміну доручено забезпечити посилення обороноздатності України шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.
Водночас Верховній Раді рекомендовано з метою підвищення стійкості держави прискорити прийняття відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку Російської Федерації.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з РФ, але вже з іншим президентом Росії.
Будь ласка, зачекайте...
Когда Ху.ло лично вело переговоры с Украиной? Он все равно какую небудь собаку вместо себя пошлёт
А Вовуся решил его отказ использовать,буд то он чявото там решает.
Утвердили,что с любым согласны договорняки делать.Ху.ло то все равно
отказался.
а це заступник єрмака товаріщь Татаров ‼️‼️
Зєлупа - то молодець серед овець. Бо щє вчора Зєлупа плював в бік ЗСУ, відкриваючи одну за одною кримінальні справи на патріотів, та був готовий відсмоктати у *****. Навіть декілька місяців поспіль вже після 24 Лютого Зєлупа потайки весь час наполегливо шукав змоги вести перемовини з ****** через путінських гаманців якто Абрамовіч, Фрідман й тощо. А зараз вже навіть на російському ТВ Путіна тролить будь-хто, починаючи від пропагандонів середньої ланки, до Рамзана Кадирова.
Песковым,Шойгу,Кадыровым и.т.д
Они любого бомжа с вокзала пошлют и Зе его лично встретит.
Указ ни о чём
Тоді з Росії знімуть санкції .
Все вирішує зброя якби не було б ленд-лізу можливо Україні довелося б капітулювати а зараз недоцільно виконувати жодних умов Росії
Звичайно, він на посту президента готовий здохнути. Тільки не за нас, а залишившись на цьому посту пожиттєво.
Та й не знайдеться в гондурасєї хоча б один -- адекватний.
Цирк: если другие не соглашаются ,то мне не очень то и хотелось.
Безоговорочное подписание протокола
То есть воевать никто не собирается
Безоговорочная капитуляция.
Переговоры могут быть только между союзниками, по поводу дележа пирога! С противником только --- капитуляция!!
Зеля вже був готовий пристати на умови *****, і якби не Борис Джонсон,Байден, Блінкен ....навіть не хочу й передбачувати.....
І не робіть вигляд, що Ви цього не знали...
А " я буду разговаривать с другим" - это вмешательство во внутренние дела чужой страны.
Но посоветовать формулировку некому. Все профессиональные дипломаты заменены арахамиями....
Вгадайте з трьох раз: кого б вибрали расєянє-- махатму Ганді чи Малюту Скуратова??
Топнул ножкой и надули губки.
Але не з рфією. Сподівається, що там зміниться влада і тоді пацани добазаряться.