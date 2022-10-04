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армія РФ (13489) розвідка (3618) мобілізація (1458)

Мобілізованим у РФ бракує спальних місць, їжі, форми та грошей, а поліція готується до придушення майбутніх протестів, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,мобілізація

Росія не має можливості забезпечити мобілізованих навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Головного управляння розвідки України.

У межах проведення мобілізаційних заходів на території омського танкового інженерного інституту планувалося розміщення 6000 осіб. Утім, до 30 вересня до інституту фактично прибуло 9000 мобілізованих. Було повідомлено, що до 1 жовтня має прибути ще 2000 мобілізованих.

"Керівництво закладу не має можливості забезпечити цей особовий склад навіть мінімальними умовами для проживання та харчуванням. Немає спальних місць, не вистачає вбиральнь, в приміщеннях відсутнє опалення. Вночі температура повітря опускається до мінус 6. Серед мобілізованих багато хворих, яким не надається медична допомога. У зв’язку з цим, новоприбулі відправляються до міста Єкатеринбург, але там ситуація аналогічна. До того ж більшість мобілізованих не отримали військової форми з формулюванням – "не вистачило"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий комісар Центрального та Сеймського округів Ігор Ясько повідомив командуванню про значні складнощі при проведенні мобілізації. Подібні заходи не проводились з 1941 року і адміністративна система просто не готова до виконання поставлених завдань. За його словами: "люди відключають домофони та не відчиняють двері". В результаті 27 вересня зі 170 повісток було вручено лише 16, а 28 вересня зі 180 – 10.

У Брянській та Курській областях мобілізовані змушені самі купувати форму та спорядження. При цьому власники воєнторгів різко підвищили ціни, що викликає масове невдоволення та скарги.

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У Бурятії наростає невдоволення повальною мобілізацією. Зокрема, в селі Баргузін були мобілізовані навіть ті чоловіки, які взагалі ніколи не служили в армії. Усіх мобілізованих направили до адміністративного центру Борзя Забайкальського краю. З’ясувалося, що на пункті збору відсутні теплі речі, тож мешканці Баргузіну були змушені збирати "гуманітарну допомогу" для мобілізованих односельчан.

Загалом, робота військкоматів у РФ характеризується як "хаотична". Відповідні посадові особи, намагаючись виконати план часткової мобілізації, видають повістки незалежно від віку, стану здоров’я та наявності військового досвіду. Виникли суттєві проблеми із грошовим забезпеченням як мобілізованих, так і військовослужбовців ЗС РФ за контрактом. Частішають випадки невиплати грошових винагород, збільшується кількість звернень до суду та прокуратури з метою отримання обіцяних виплат. Разом з тим за можливість ухилення від мобілізації вимагають хабарі до 500 тисяч російських рублів.

"Щоб приборкати чергові антимобілізаційні протести поліція РФ активізує підготовку нових підрозділів "особливого призначення"", - додавли в ГУР.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Патамуша кацапскіє свіньї далжни жить как свіньї-в грязі і гавнє...Ета іх радная ісконная скрєпа...
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04.10.2022 11:36
+7
С дидами та же история была, только в фильмах этого не покажут
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04.10.2022 11:41
+7
Типичний подход нквд - собрать ГОЛОБОСУЮ АРМИЮ НИЩИХ І ПОСЛАТЬ это стадо умирать за мильярдеров И ИХ СЫНОВЕЙ ВНУКОВ ЗЯТЬЁВ
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04.10.2022 12:01
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Патамуша кацапскіє свіньї далжни жить как свіньї-в грязі і гавнє...Ета іх радная ісконная скрєпа...
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04.10.2022 11:36 Відповісти
Так они так и живут.
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04.10.2022 12:28 Відповісти
Ми їм тут викопаємо ямки для вічного відпочинку.
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04.10.2022 11:36 Відповісти
Украинская земля много разного оккупанта приняла за столетия. И этих примет. На чернозём. Если раньше эту падаль свиньи не скушают.
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04.10.2022 12:30 Відповісти
Ось вдома і подихайте, ЗСУ буде меньше мороки ..
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04.10.2022 11:37 Відповісти
С дидами та же история была, только в фильмах этого не покажут
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04.10.2022 11:41 Відповісти
На фотке отряд легендарного элитного спецназа? Трепещи НАТО)
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04.10.2022 11:41 Відповісти
тому, що в "тєльняшке", є чим придушувати протести...
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04.10.2022 11:48 Відповісти
Особисто я висловлюю свою глибоку стурбованість (тобто мені абсолютно пох).
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04.10.2022 11:45 Відповісти
Все предельно ожидаемо и разворачивается как по сценарию. Кстати, стали же появляться ролики, что Наташки уже хотят поскакать на крепком украинском мужском половом ***, а русню послать к черту. Быстро соображают можно сказать, смекнули уже, что чеченцы и дагестанцы (и ряд ОПГ армейских и спецслужбистских) четкий план имеют как брать Кремль и превращать всех русаков в послушных рабов, а их женщин в проституток или комнатную обслугу с правами меньше, чем у ишака.
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04.10.2022 11:46 Відповісти
Расейские солдатики занимались сексом. Но что-то пошло не так.
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04.10.2022 11:46 Відповісти
Про ЦЕ потім художній фільм знімуть...
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04.10.2022 11:57 Відповісти
Про любовь
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04.10.2022 12:00 Відповісти
На мобіків нічого не вистачає. Та то й зрозуміло - вони просто гарматне м'ясо. А от на формування "нових підрозділів "особливого призначення" (Джерело: https://censor.net/ua/n3371374) всього вистачить, я впевнений. Бо то запорука утримання влади ботоксним та іншими кремлядями.
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04.10.2022 11:49 Відповісти
Вы их пися+попа соедините и всё проблем решон
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04.10.2022 11:51 Відповісти
аб семье ашот пазаботица, а крепостная кацапсина обязана сдохнуть в придорожной канаве:

Zа золотой унитаз Путлера !
Zа дворец для уточки Медведева !
Zа пенсии 137 высокодуховных русских пенсионеров, которые Абрамивичи кидает еврогейским официантам на загнивающем западе !
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04.10.2022 11:54 Відповісти
Даите ім калаші -- шоб поліція не душила .
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04.10.2022 11:54 Відповісти
чого досі немає цієї новини на сайті? ... це ж просто хохма)) ... скрєпна гомоармія росії атакую Україну

https://twitter.com/i/status/1576971394474467328
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04.10.2022 11:56 Відповісти
В них немає що їсти російський солдат може і голодним сидіти
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04.10.2022 11:58 Відповісти
Типичний подход нквд - собрать ГОЛОБОСУЮ АРМИЮ НИЩИХ І ПОСЛАТЬ это стадо умирать за мильярдеров И ИХ СЫНОВЕЙ ВНУКОВ ЗЯТЬЁВ
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04.10.2022 12:01 Відповісти
Проблемы кацапiв украiнцев не хвилюют!
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04.10.2022 12:03 Відповісти
Головне - аби на всіх вистачило падальних-торбин, які чорного коліру на увесь зріст (сайз, повнота та ін. параметри не вораховуються).
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04.10.2022 12:08 Відповісти
А навiщо стаду потрiбнi спальнi мисця,грошi,форма?Ну iжа,так е пiднiжний корм!
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04.10.2022 12:09 Відповісти
Це добре,але і нам треба аналізувати цю ситуацію та робити власні висновки для себе.Бо у разі власної одночасної мобілізації такої кількості людей проблеми будуть такі ж самі,не треба ілюзій.Це для тих,розумників,хто так волає,що потрібно негайно всіх до війська.
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04.10.2022 12:13 Відповісти
Фиолетово. Всё равно вся кацапня - будущие трупы
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04.10.2022 12:23 Відповісти
ДДТ и Юрий Шевчук- Я Завтра Брошу Пить


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04.10.2022 12:48 Відповісти
Хай нiкого не тiшить, що майбутнiм мобiкам не вистачає одягу, їжі т.п. почитайте краще Безславні виродки Росії: вони скаржаться на амуніцію, але готові вбивати наведу лише цитату «На многих социальных пабликах российских городов, например, ростовских, сейчас стоит вой и ной мобилизованных, как дорого покупать военное снаряжение, аптечки, броники, каски, термобелье, и прочее необходимое на фронте. Нет ни одного человека, который бы написал "это не наша война, это преступление убивать украинцев, это преступление нарушать государственную границу Украины".Нет! Понимаете, нет?Зато там живо обсуждают цена на военную амуницию, злятся на "барыг проклятых", которые взвинтили сразу после объявления путиным мобилизации цены в три-пять раз. А еще там считают, обсуждают окупятся ли вложения в амуницию, если из Украины ранее попавшие и выжившие российские военные привозят доллары, евро, красивую мебель. Золото, качественную еду и одежду, ноутбуки и телефоны…

"Это все окупится, братаны, главное, быть внимательным".

"Собрать снарягу стоит 60-80000 рублей, это минимум вариант, лайт, так сказать, если по нормалюхе, то 120000 потянет, мой брательник привез техники и бабосов на пару лямов из укропии".

"Зачем покупать что-то, лучше снимать с убитых укропов, у них все натовское, импортное, качественное".

"Если двинем ближе к Польше, то вообще в шоколаде будем, а там и Берлин".
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04.10.2022 13:18 Відповісти
Будут они в шоколаде. Только не в том. И Берлин им будет. Полный Берлин...
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04.10.2022 16:42 Відповісти
 
 