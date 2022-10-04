УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15676 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
1 442 13
Дерипаска (75) санкції (6850) США (14478)

Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про скасування санкцій, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дерипаска

Верховний суд США відхилив апеляцію російського олігарха Олега Дерипаски щодо скасування санкцій, накладених на нього у 2014 році.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Суд ухвалив рішення через кілька днів після того, як прокуратура США оприлюднила кримінальне обвинувачення , яке стверджує, що Дерипаска порушив санкції, запроваджені у 2018 році за його зв’язки з Путіним.

Bloomberg зазначає, що санкції проти олігарха були запроваджені на підставі указів, підписаних у 2014 році тодішнім президентом США Бараком Обамою у відповідь на окупацію Росією Криму. Адвокат мільярдера стверджував, що вони були незаконними і що рішення апеляційного та окружного суду, які їх підтримали, загрожують надати президенту США занадто багато влади.

Дерипаска стверджував, що Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США перевищило свої повноваження, оскільки запровадило санкції, які не були прив’язані до надзвичайної ситуації в країні.

Видання зазначає, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження дає президенту США право запроваджувати санкції у разі оголошення надзвичайного стану в країні. Адвокат Дерипаски стверджував, що президент "не оголошував надзвичайний стан у країні через "глобальну шкідливу діяльність" Росії".

Також читайте: Російського олігарха Дерипаску можуть посадити у США на 20 років за ухиляння від санкцій

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+7
показати весь коментар
04.10.2022 12:08
+6
показати весь коментар
04.10.2022 12:01
+6
Деричеську паску за їдну тіко паскудну пику треба відразу запроторити до буцегарні.
показати весь коментар
04.10.2022 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
04.10.2022 12:01 Відповісти
Деричеську паску за їдну тіко паскудну пику треба відразу запроторити до буцегарні.
показати весь коментар
04.10.2022 12:02 Відповісти
Не проишло і 8 років .
показати весь коментар
04.10.2022 12:03 Відповісти
Надеюсь, Дерипаска разорится как и вся кацапия
показати весь коментар
04.10.2022 12:03 Відповісти
Цих російських олігархів треба доводити до ручки щоб з багатого чоловіка став бомжом
Бо ці олігархи фінансують війну. Ось тому треба відбирати гроші в олігархів.
Тому США правильно вчинили . А на що сподівався Дерипаска сказати що він не причетний до війни? Всі олігархи мають заводи холдінги і платять податки путіну які йдуть на війну.
показати весь коментар
04.10.2022 12:05 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 12:08 Відповісти
Це якийсь добрий безхатченко?
показати весь коментар
04.10.2022 12:12 Відповісти
Мені цікаво не те , скільки ця мразота спасла украінців , а скільки
лимонів отримав Агрохімія за відстоювання інтересів цього гаманця путлєра !!
показати весь коментар
04.10.2022 12:21 Відповісти
🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😅😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
04.10.2022 12:16 Відповісти
А чому там відсутній Арахамія- головний захистник рос.алігархів?
показати весь коментар
04.10.2022 12:21 Відповісти
Не допоміг єврею папір від абхазської мавпи
показати весь коментар
04.10.2022 12:32 Відповісти
Накиньте цьому г*ндону ще санкцій, щоб ***** до хребта пройняло!!!
показати весь коментар
04.10.2022 12:38 Відповісти
Чому у нас клоуни ще не наклали санкції - тому що немає смислу, печерський суд за пару годин зніме
показати весь коментар
04.10.2022 14:45 Відповісти
 
 