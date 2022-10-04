Верховний суд США відхилив позов російського олігарха Дерипаски про скасування санкцій, - Bloomberg

Верховний суд США відхилив апеляцію російського олігарха Олега Дерипаски щодо скасування санкцій, накладених на нього у 2014 році.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

Суд ухвалив рішення через кілька днів після того, як прокуратура США оприлюднила кримінальне обвинувачення , яке стверджує, що Дерипаска порушив санкції, запроваджені у 2018 році за його зв’язки з Путіним.

Bloomberg зазначає, що санкції проти олігарха були запроваджені на підставі указів, підписаних у 2014 році тодішнім президентом США Бараком Обамою у відповідь на окупацію Росією Криму. Адвокат мільярдера стверджував, що вони були незаконними і що рішення апеляційного та окружного суду, які їх підтримали, загрожують надати президенту США занадто багато влади.

Дерипаска стверджував, що Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США перевищило свої повноваження, оскільки запровадило санкції, які не були прив’язані до надзвичайної ситуації в країні.

Видання зазначає, що закон про міжнародні надзвичайні економічні повноваження дає президенту США право запроваджувати санкції у разі оголошення надзвичайного стану в країні. Адвокат Дерипаски стверджував, що президент "не оголошував надзвичайний стан у країні через "глобальну шкідливу діяльність" Росії".

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