На Київщині триває навчання саперів, у деяких громадах області можливі звуки вибухів

Протягом сьогоднішнього дня, 4 жовтня, у Вишгородському районі будуть проводитися навчання для саперів.

Про це повідомляє в телеграмі Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед запланованих заходів – відпрацювання фахівцями навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.



"Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів. Просимо жителів дотримуватися правил безпеки, зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

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