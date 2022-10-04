На Київщині триває навчання саперів, у деяких громадах області можливі звуки вибухів
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Протягом сьогоднішнього дня, 4 жовтня, у Вишгородському районі будуть проводитися навчання для саперів.
Про це повідомляє в телеграмі Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед запланованих заходів – відпрацювання фахівцями навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.
"Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів. Просимо жителів дотримуватися правил безпеки, зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.
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Будь ласка, зачекайте...
Певно, то звуки поганих учнів...
)))
в зазделегіть виконатих ямах.