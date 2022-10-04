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На Київщині триває навчання саперів, у деяких громадах області можливі звуки вибухів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Протягом сьогоднішнього дня, 4 жовтня, у Вишгородському районі будуть проводитися навчання для саперів.

Про це повідомляє в телеграмі Київська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед запланованих заходів – відпрацювання фахівцями навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

"Тому в деяких громадах області можливі звуки вибухів. Просимо жителів дотримуватися правил безпеки, зберігати спокій та довіряти виключно офіційним джерелам інформації", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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триває навчання саперів, у деяких громадах області можливі звуки вибухів

Певно, то звуки поганих учнів...
)))
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04.10.2022 12:21 Відповісти
Вибухи - це знищення вибухово-небезпечних предметів
в зазделегіть виконатих ямах.
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04.10.2022 12:26 Відповісти
Добре, що хоч пообіді сказали, а то мама мені вже телефон з ранку обірвала!
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04.10.2022 12:36 Відповісти
Грохот сегодня был, как будто склад какой-то детонировал. На учения не похоже совсем. Учения как-то иначе звучат, я почти каждый день слышу.
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04.10.2022 18:46 Відповісти
 
 