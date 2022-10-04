Відкриття портів для експорту металопродукції допоможе Україні знизити залежність від зовнішніх запозичень, - нардеп

Розблокування морських портів для експорту металопродукції дасть Україні понад 600 мільйонів доларів щомісяця, що допоможе знизити залежність від зовнішніх запозичень та забезпечити безперебійну роботу українських підприємств.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Відкриття портів для експорту металу – дуже важливе питання і для української, і для світової економіки, і тут усе залежить від того, скільки зусиль буде докладено для його вирішення. 600 мільйонів доларів, які Україна може отримувати від експорту, – це дуже суттєва цифра, яка допомогла б країні знизити залежність від зовнішньої фінансової підтримки, і знизити тиск на наших міжнародних партнерів", - переконаний він.

Також Гончаренко висловив впевненість, що світ має посилювати тиск на агресора, у тому числі з допомогою чергових санкцій. Зокрема, має бути введене повне ембарго на російську металопродукцію.

"Світ має жорсткіше реагувати на агресію Росії. Адже наразі санкцій на металургійну продукцію з РФ майже немає, і це дуже велика помилка", - наголосив він.

Раніше залізнорудні комбінати України закликали президента Володимира Зеленського посприяти у розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.

У свою чергу народний депутат Людмила Буймістер зауважила, що розблокування портів для експорту металу – це стратегічний та критичний для України напрямок, у якому необхідно вести постійну роботу. Адже відновлення експорту забезпечить країні валютну виручку, яка зараз вкрай необхідна.

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