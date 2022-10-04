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Відкриття портів для експорту металопродукції допоможе Україні знизити залежність від зовнішніх запозичень, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метал,маріуполь

Розблокування морських портів для експорту металопродукції дасть Україні понад 600 мільйонів доларів щомісяця, що допоможе знизити залежність від зовнішніх запозичень та забезпечити безперебійну роботу українських підприємств.

Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

"Відкриття портів для експорту металу – дуже важливе питання і для української, і для світової економіки, і тут усе залежить від того, скільки зусиль буде докладено для його вирішення. 600 мільйонів доларів, які Україна може отримувати від експорту, – це дуже суттєва цифра, яка допомогла б країні знизити залежність від зовнішньої фінансової підтримки, і знизити тиск на наших міжнародних партнерів", - переконаний він.

Також Гончаренко висловив впевненість, що світ має посилювати тиск на агресора, у тому числі з допомогою чергових санкцій. Зокрема, має бути введене повне ембарго на російську металопродукцію.

"Світ має жорсткіше реагувати на агресію Росії. Адже наразі санкцій на металургійну продукцію з РФ майже немає, і це дуже велика помилка", - наголосив він.

Раніше залізнорудні комбінати України закликали президента Володимира Зеленського посприяти у розблокуванні морських портів для експорту металопродукції. Як сказано в їхньому відкритому листі, відновлення експорту принесе у бюджет мінімум 5 млрд грн щомісяця у вигляді податків і зборів.

У свою чергу народний депутат Людмила Буймістер зауважила, що розблокування портів для експорту металу – це стратегічний та критичний для України напрямок, у якому необхідно вести постійну роботу. Адже відновлення експорту забезпечить країні валютну виручку, яка зараз вкрай необхідна.

Також читайте: Експорт металу через порти необхідний Україні, щоб пережити тяжкий майбутній рік, - нардеп

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Лёха, Гудок сколько забошлял?
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04.10.2022 12:25
+4
Там кому дасть, державі чи "ахметці"? А за розблокування портів *уйло захоче якихось преференцій.
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04.10.2022 12:26
+2
Особенно для" для світової економіки"😄
ЕС продаёт зерна на экспорт больше чем Украина или Срацея.
То же самое и с металлом.
Привет Ахметову.
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04.10.2022 12:38
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Лёха, Гудок сколько забошлял?
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04.10.2022 12:25 Відповісти
Это по старой памяти, когда вместе в партии регионов служили))))
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04.10.2022 13:18 Відповісти
Лёха и в Музейном переулке пасётся. Регулярно. А кто же там имеет офис, как вы думаете?
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04.10.2022 15:02 Відповісти
Там кому дасть, державі чи "ахметці"? А за розблокування портів *уйло захоче якихось преференцій.
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04.10.2022 12:26 Відповісти
Особенно для" для світової економіки"😄
ЕС продаёт зерна на экспорт больше чем Украина или Срацея.
То же самое и с металлом.
Привет Ахметову.
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04.10.2022 12:38 Відповісти
Яка Україна? Про Україну треба було думати до 2014 року, а не роздирати її по сортах. Олігархам сильна держава не потрібна була, а тепер пищать.
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04.10.2022 12:45 Відповісти
Так как именно депутат Гончаренко предлагает разблокировать порты, которые как все прекрасно понимают и без него, способствуют развитию экономики? Кстати это именно тот гавнодепутат, который с пеной из рта доказывал, что словацкие САУ Дана нам не подходят и всё это "афера"... И при всём при этом он ещё депутат до сих пор, почему-то
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04.10.2022 12:50 Відповісти
саме цікаве експорт "продукції" а не "металолому"
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04.10.2022 13:35 Відповісти
Кожен день ця джинса.
А залізорудні комбінати не хочуть надати допомогу ЗСУ для розблокування портів?
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04.10.2022 13:42 Відповісти
путінські агенти заворушилися.

за розбльокування Одеси на зерно з путіна зняли санкції на російське зерно.

вочевидь, промацують як з українців знову ідіотів зробити щоб зняти санкції на російський метал.
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04.10.2022 14:17 Відповісти
Главное шоб запад санкции вводил,а Украина их отменяла. Это так надо,свою продукцию на их место просовывать.
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04.10.2022 14:31 Відповісти
Ну, дайте же Ахметову заработать!

Бедный олигарх как всегда нуждается в деньгах-
война войной, а обед по расписанию.

Мало того что эта **** вместе с Януковичем подожгли Донбас в 2014, так он ещё и плачется о « металлопродукции»!

Пинчук тоже «пострадал»- трубы в РФ перестал продавать..
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04.10.2022 18:49 Відповісти
 
 