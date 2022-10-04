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Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України: "Але своїх військових ми нікуди не посилаємо". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що країна бере участь у так званій "спецоперації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Щодо нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - зазначив білоруський диктатор.

За його словами, він не хоче "допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".

"По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав Лукашенко.

"Так, ми лікуємо. Лікували людей, якщо потрібно. Так, ми годуємо людей. І не тільки росіян. Ми найбільше годуємо тих біженців, бідних, бідних людей, які по 400-500 осіб за добу прибувають до нас із України. Ну як їх не нагодувати, як їх не лікувати?! Ось така наша участь у цій військовій операції. Іншого немає і не буде", - додав самопроголошений "президент".

Також читайте: Лукашенко боїться участі у війні проти України та робить все, щоб Білорусь туди не вступила, - Буданов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Да, вы трусливо стреляете через границу, думая что вам не прилетит в ответ
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04.10.2022 12:41
+24
Пи#дюк усатый.
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04.10.2022 12:41
+17
Тупе чмо, твоє місце на шибениці 🤬🖕
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04.10.2022 12:41
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Бацька!
Ще не пора перевзутися та вдарити у старшобратню спину?
Ти ж такий хитрий, ми просто в захваті!
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04.10.2022 12:40 Відповісти
А деньги кто бульбофюреру будет давать и спонсировать весь его местечковый "социализм", ты штоль? Ему нужны жёсткие вежливые санкции и всем беларусам тоже, чтобы они больше так не наживались на нашей войне, а не слушать и вестись на его очередные словесные выкрутасы и петли, начиная с далёкого 1994! года
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04.10.2022 12:45 Відповісти
Да какой он бацька. Хватит хорошее слово обижать.
пюрешка он.
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04.10.2022 13:31 Відповісти
Прийде час він так і зробить, не сумнівайся. Але його це вже не врятує
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04.10.2022 13:48 Відповісти
Пи#дюк усатый.
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04.10.2022 12:41 Відповісти
Обыкновенная усатая проститутка гейского типа, обслуживающего совершенно не бесплатно лысого карлика на каблуках и орально, и анально...
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04.10.2022 13:31 Відповісти
Тупе чмо, твоє місце на шибениці 🤬🖕
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04.10.2022 12:41 Відповісти
Я подивлюсь, як ти співати будеш, коли Калиновці при підтримці українських підрозділів підуть на Мінськ.
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04.10.2022 12:41 Відповісти
Да, вы трусливо стреляете через границу, думая что вам не прилетит в ответ
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04.10.2022 12:41 Відповісти
В переводе на кацапский"я хитросделаный"
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04.10.2022 12:42 Відповісти
Ихтамнет на минималках?
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04.10.2022 12:42 Відповісти
Гнида білоруська, щоб Ти падло ... "Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав Лукашенко. СУ..А БІЛОРУСЬКА.Але білоруська гнида віддала територію бульбостану рашисту , щоб рашист вбивав в спину мирних українців і стріляв в саме серце України -Київ.
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04.10.2022 12:43 Відповісти
Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) - белорусский политический, государственный и военный деятель. Фактически занимает пост Президента и Главнокомандующего Вооружёнными Силами Белоруссии с 20 июля 1994 года.
Ще питання Є?
Чи ти вже "Віцебськ" вважаєш територією України?
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04.10.2022 13:10 Відповісти
Ага! А на Чернігівщині тувинці з бурятами з білоруським акцентом говорили І під Михайло-Коцюбинським чуваші над колоною білоруські прапори піднімали!
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04.10.2022 13:04 Відповісти
Чує, що відповідати прийдеться ))
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04.10.2022 12:44 Відповісти
Все что боится Бульбофюрер ето то что его же армия пойдет на его же дворец и вытащив его за ноги разорвет на площади.
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04.10.2022 12:44 Відповісти
*******, усатый, ты уже попал
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04.10.2022 12:44 Відповісти
Довбо(ОЙ)б, тобі п*зда!
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04.10.2022 12:45 Відповісти
Хитрий лис Лука.
І вашим, і нашим, і кремль не роздратувати, і у війну не вступити.
"Так, зізнаюся, б'ю. Але ж не вбиваю!".
З одного боку всю свою республіку надав для потреб агресора, і аеродроми, і запуски ракет. А з іншого боку на День Незалежності України бажає "Мирного Неба".
Давно помічено - хочеш з одним задом всидіти на двох стільцях, в результаті і стільці зламаєш і зад поб'єш.
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04.10.2022 12:45 Відповісти
" Мы не стреляли! Мы только снаряды подавали! С беларуских складов!"
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04.10.2022 13:06 Відповісти
Після оголошення мобілізації в ********** повноцінний вступ Білорусі у війну це лише питання часу. Лука-димогенератор уже все навколо засмердів виставляючи себе "нейтральною жертвою зобовязань перед "союзною державою", але навіть діти розуміють що білорусь не держава а колонія ********** і він вже давно не легітимний президент, а гауляйтер від *****.
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04.10.2022 12:46 Відповісти
забалакує ***** зуби
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04.10.2022 12:46 Відповісти
Ти лиш посмій дати команду своїй армії кудись наступати, з твого колгоспу мокрого місця не лишиться!
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04.10.2022 12:47 Відповісти
Лукашенко визнав, що є співучасником військових злочинів, в тому числа вбивства українців.
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04.10.2022 12:47 Відповісти
Не бреши Бульбофюрер. В лютому-березні бачили ми твоїх військових.
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04.10.2022 12:49 Відповісти
Пленные ещё в феврале давали показания, что украинских пограничников расстреляли именно белорусы, расчистив дорогу.

"Когда мы пересекали границу, видели лежащих пограничников, возле которых стояли белорусские военные". Придёт время и сами белорусы начнут свидетельствовать, спасая свои никчемные шкуры и перекладывая вину на руководство
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04.10.2022 15:50 Відповісти
Чому цей вбивця Лукашенко ще не знищений? Де наш Мосад?
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04.10.2022 12:49 Відповісти
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04.10.2022 12:50 Відповісти
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04.10.2022 12:50 Відповісти
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04.10.2022 13:54 Відповісти
Сначала выборы фальсифицируют, потом бунтующих расстреливают, потом война
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04.10.2022 12:52 Відповісти
Картопляний уйобок
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04.10.2022 12:54 Відповісти
Надо в ответ у них Битума побольше
для будывныцтва покупать.
Вы верите,что кто то когда то их накажет или уменьшит торговлю?
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04.10.2022 12:55 Відповісти
Шизик, уже и Литва собирается напасть на вас? Карту покажи )))
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04.10.2022 12:58 Відповісти
Лука Мудищев уже оправдывается, что они "лечат" =) Следующим логичным шагом будет заявление об оккупации россией. А в конечном итоге, когда Украина выбьет рашистов с территории Крыма, он объявит войну россии. Знаем, - проходили.
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04.10.2022 12:58 Відповісти
Ах тыж усатая Дырявая Шляпа, будешь висеть рядом с ботаксным педофильным Шнырем!!!
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04.10.2022 13:06 Відповісти
Лукашенко признал , что Участвовал в изнасиловании , но только на пол шишечки , это же не считается Это же полный ****** , что то новое в юриспруденции
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04.10.2022 13:26 Відповісти
Були на півночі України в березні 2022 року білоруси з Мар*їної Горки та казахи . Виконували поліцейські функції..
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04.10.2022 13:37 Відповісти
То ЗСУ треба бити по русні на території Білорусі,не вбиваючи белорусів!
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04.10.2022 13:44 Відповісти
Ок муамару каддафи перед тем как его застрелить в жопу засунули черенок от лопаты, хорошо черенок ,и лучше бы вместе с лопатой , это для жопы путина, усатому только расстрел, так же правильно будет? Войска не посылал, только ракетами стрелял со своей территории, ну вот и казнь без лопаты будет, все по честному?
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04.10.2022 13:47 Відповісти
Это что ещё тут нам за дискриминация такая???
Всем заслуженным диктаторам, значит, почёт и уважение для жопы с лопатой, а нашему - так без лопаты?!
Категорически требуем строгого соблюдения полного протокола исторически сложившихся традиций прощания с диктаторами!!!
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04.10.2022 14:22 Відповісти
😂
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04.10.2022 15:03 Відповісти
Мерзота колхозная!
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04.10.2022 13:58 Відповісти
А в спину Украине самое оно!?Козлина!
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04.10.2022 14:18 Відповісти
бульбьі вже скоро дотямлять, що у порівнянні з війною валити луку-мудозвона разом з мусорами і москальськими армійським вождями це розвага....
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04.10.2022 15:49 Відповісти
Этот ******* должен висеть на дереве с верёвкой на шее
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04.10.2022 16:22 Відповісти
Все ОДКБ прийняло постанову не прийматиучасть в цій війні сумасшедших диктаторів
А ЛУКА решил йти на електостул Гааги
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04.10.2022 17:11 Відповісти
лжет паскуда
еще как посылают
уже побывало более 30 тыс.
маскируются под днровцев и москалей
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04.10.2022 19:15 Відповісти
почему мы до сих пор в суд на беларусь не подали? контрибуции они тоже должны платить, за обстрелы с их территории.....
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04.10.2022 20:01 Відповісти
 
 