Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України: "Але своїх військових ми нікуди не посилаємо". ВIДЕО

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що країна бере участь у так званій "спецоперації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Щодо нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - зазначив білоруський диктатор.

За його словами, він не хоче "допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".

"По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав Лукашенко.

"Так, ми лікуємо. Лікували людей, якщо потрібно. Так, ми годуємо людей. І не тільки росіян. Ми найбільше годуємо тих біженців, бідних, бідних людей, які по 400-500 осіб за добу прибувають до нас із України. Ну як їх не нагодувати, як їх не лікувати?! Ось така наша участь у цій військовій операції. Іншого немає і не буде", - додав самопроголошений "президент".

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