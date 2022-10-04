Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України: "Але своїх військових ми нікуди не посилаємо". ВIДЕО
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Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що країна бере участь у так званій "спецоперації".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Щодо нашої участі у спеціальній військовій операції в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не ховаємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових. Ми не порушуємо своїх зобов'язань", - зазначив білоруський диктатор.
За його словами, він не хоче "допустити поширення цього конфлікту на територію Білорусі".
"По-друге, не допустити завдання удару по Білорусі під прикриттям спеціальної військової операції з боку Польщі, Литви та Латвії. Як я казав, у спину росіянам стріляти ніхто не буде з території Білорусі. Ось наша участь", - додав Лукашенко.
"Так, ми лікуємо. Лікували людей, якщо потрібно. Так, ми годуємо людей. І не тільки росіян. Ми найбільше годуємо тих біженців, бідних, бідних людей, які по 400-500 осіб за добу прибувають до нас із України. Ну як їх не нагодувати, як їх не лікувати?! Ось така наша участь у цій військовій операції. Іншого немає і не буде", - додав самопроголошений "президент".
Будь ласка, зачекайте...
Ще не пора перевзутися та вдарити у старшобратню спину?
Ти ж такий хитрий, ми просто в захваті!
пюрешка он.
Ще питання Є?
Чи ти вже "Віцебськ" вважаєш територією України?
І вашим, і нашим, і кремль не роздратувати, і у війну не вступити.
"Так, зізнаюся, б'ю. Але ж не вбиваю!".
З одного боку всю свою республіку надав для потреб агресора, і аеродроми, і запуски ракет. А з іншого боку на День Незалежності України бажає "Мирного Неба".
Давно помічено - хочеш з одним задом всидіти на двох стільцях, в результаті і стільці зламаєш і зад поб'єш.
"Когда мы пересекали границу, видели лежащих пограничников, возле которых стояли белорусские военные". Придёт время и сами белорусы начнут свидетельствовать, спасая свои никчемные шкуры и перекладывая вину на руководство
для будывныцтва покупать.
Вы верите,что кто то когда то их накажет или уменьшит торговлю?
Всем заслуженным диктаторам, значит, почёт и уважение для жопы с лопатой, а нашему - так без лопаты?!
Категорически требуем строгого соблюдения полного протокола исторически сложившихся традиций прощания с диктаторами!!!
А ЛУКА решил йти на електостул Гааги
еще как посылают
уже побывало более 30 тыс.
маскируются под днровцев и москалей