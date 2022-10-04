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Новини За кордоном
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Жодного російського лобі в Ізраїлі немає, але діалог з РФ у нас є, - посол Бродський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

бродський,міхаель

В Ізраїлі немає російського лобі. Проте частина життєво важливих інтересів країни залежить від діалогу з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Чутки про потужне російське лобі в Ізраїлі сильно перебільшені. Жодного російського лобі в Ізраїлі немає. Є інтереси Ізраїлю і є турбота про безпеку і громадян Ізраїлю, і військових - Армії оборони Ізраїлю", - сказав він.

За його словами, всім відомо, що Росія сьогодні відіграє значну роль на Близькому Сході.

"І частина наших життєво важливих інтересів залежить від нашого діалогу з Росією. Не секрет, що у нас є діалог з РФ, є канал комунікацій з військово-стратегічних питань, які стосуються Близького Сходу та найближчих нам країн, насамперед Сирії", - додав Бродський.

Ізраїль також обговорює із Росією іранське питання.

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"І будь-який необережний крок з нашого боку може зашкодити цьому діалогу, завдати шкоди, яку, у свою чергу, завдасть шкоди безпеці Ізраїлю. Жоден уряд Ізраїлю не піде на такий крок, тому що він розуміє всю відповідальність, яку йому доведеться нести", - розповів посол.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+11
Жодного російського лобі в Ізраїлі немає - посол Бродський.

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04.10.2022 13:03
+8
Лобби нет, только гешефты
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04.10.2022 13:00
+8
Ага. У нас тоже все начиналось с диалога с разией. Смотрите чтобы скоро не пришлось дагавариваться с Ираном гдетопасередине и не вводить в Израиле иранский вторым государственным
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04.10.2022 13:01
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Налогоплатильщикам важен конкретный результат, особенно во время войны, а не просто диалог
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04.10.2022 12:52 Відповісти
Діалог з росією... все правильно робите. Вмієте вибрати союзника
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04.10.2022 12:52 Відповісти
Мова не про союзника, а про одного з спонсорів... як то кажуть "покірне телятко дві матки ссе"...
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04.10.2022 12:56 Відповісти
діалог слизняка і жаби
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04.10.2022 14:28 Відповісти
Йдіть в дупу.
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04.10.2022 12:54 Відповісти
Что кремль, что Израиль - одни и те же люди.
С 1917 года Россией русские никогда не управляли.
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04.10.2022 12:55 Відповісти
Відповідь ну, чисто по-єврейськи!
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04.10.2022 12:56 Відповісти
Не секрет, що у нас є діалог з РФ, є канал комунікацій з військово-стратегічних питань, які стосуються Близького Сходу та найближчих нам країн, насамперед України і Сирії", - так правильно.Адже у рашистів війсково- стратегічний інтерес в Україні вже давно є, а діалог ,далеко не ізраїльський монолог,котрий українському народу втирає дипломат.а й діла практичної війскової допомоги Україні.котрих немає, позаяк в діалозі з Ізраїлем, рашист вказує про те.що ця війскова допомога Ізраїлю Україні є для рашиста не бажаною з огляду його війсково- стратегічних планів в Україні.
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04.10.2022 12:58 Відповісти
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04.10.2022 12:59 Відповісти
Кожна краіна захищає своі інтереси і Ізраїль не є виключенням !
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04.10.2022 13:00 Відповісти
Лобби нет, только гешефты
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04.10.2022 13:00 Відповісти
Ага. У нас тоже все начиналось с диалога с разией. Смотрите чтобы скоро не пришлось дагавариваться с Ираном гдетопасередине и не вводить в Израиле иранский вторым государственным
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04.10.2022 13:01 Відповісти
Та відомі нам ваші домовленості... Ізраїль, робить вигляд, що не втручається, а ерефія- підпільно спонсорує їхні проблеми в регіоні, зате дюже любить... Їжаки в тУмані...
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04.10.2022 13:03 Відповісти
Жодного російського лобі в Ізраїлі немає - посол Бродський.

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04.10.2022 13:03 Відповісти
Такі да, ми вже все зрозуміли хто нам друг, а хто поц
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04.10.2022 13:10 Відповісти
мєжду капєлькамі
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04.10.2022 13:11 Відповісти
Нету никакого лобби - просто все "наши", все свои люди.
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04.10.2022 13:14 Відповісти
ну і зеля заодно
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04.10.2022 13:16 Відповісти
Хитрожопі тварюки
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04.10.2022 13:23 Відповісти
совісти у євреїв немає.

мразоти, як самі від німців страждали так волали щоб їм усі допомогали а як допомогти українцям так жидівська натура вилізла на поверхню.

тьху на вас.
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04.10.2022 14:14 Відповісти
Украина уже перевела своё посольство в Иерусалим? - Нет. Перестала голосовать против Израиля в ООН? Тоже нет. Но при этом - требует от Израиля помимо гуманитарной ещё и военную помощь? Очень логично, просто слов нет.
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04.10.2022 14:34 Відповісти
Ізраїль визнав голодомор геноцидом українського народу? Ні. А знаєш чому? Бо більшість виконавців були євреями. Прочитай список організаторів , оприлюднений СБУ і не тринди тут, що Україна щось винна. Ми все пам'ятаємо.
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04.10.2022 15:18 Відповісти
И что из того? Не большинство, а все убийцы евреев во время казацких войн и восстаний XVII - XVIII веков были этническими украинцами. Рабби Нахман завещал похоронить себя в Умани, чтобы быть ближе к мученикам Уманьской резни 1768 года. Как этот исторический факт должен влиять на взаимоотношения двух современных государств, которых тогда не существовало - Украины и Израиля? Да никак. Если хотите сотрудничества и помощи - учитесь строить отношения заново. Оставьте мёртвым хоронить их мертвецов.
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04.10.2022 18:21 Відповісти
от, нахіба ти тут свіжий когутику?
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08.10.2022 11:35 Відповісти
Нахiба? - Чтоб тебе в дупе припекало. В Израиле живут больше 200,000 украинских граждан. Только они на прошлых выборах выбрали Порошенко, а не блазня.
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08.10.2022 12:46 Відповісти
та не пались кацапа дупний, ти ж під обрізаного косиш.
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09.10.2022 03:11 Відповісти
Ізраїль також обговорює із Росією іранське питання. Джерело: https://censor.net/ua/n3371393


Іран також обговорює з росією ізраїльське питання

говоруни, авжеж

ставлення ізраїльських жидів до України - непоганий маркер стосовно підтримки США (які могли б, якби цього хтіли, нагнути будь-кого)
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04.10.2022 14:56 Відповісти
МБ сьогодні змагається з Ілоной в промоскальському хайпі(((
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04.10.2022 15:37 Відповісти
 
 