Жодного російського лобі в Ізраїлі немає, але діалог з РФ у нас є, - посол Бродський
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
В Ізраїлі немає російського лобі. Проте частина життєво важливих інтересів країни залежить від діалогу з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав в інтерв'ю РБК-Україна.
"Чутки про потужне російське лобі в Ізраїлі сильно перебільшені. Жодного російського лобі в Ізраїлі немає. Є інтереси Ізраїлю і є турбота про безпеку і громадян Ізраїлю, і військових - Армії оборони Ізраїлю", - сказав він.
За його словами, всім відомо, що Росія сьогодні відіграє значну роль на Близькому Сході.
"І частина наших життєво важливих інтересів залежить від нашого діалогу з Росією. Не секрет, що у нас є діалог з РФ, є канал комунікацій з військово-стратегічних питань, які стосуються Близького Сходу та найближчих нам країн, насамперед Сирії", - додав Бродський.
Ізраїль також обговорює із Росією іранське питання.
"І будь-який необережний крок з нашого боку може зашкодити цьому діалогу, завдати шкоди, яку, у свою чергу, завдасть шкоди безпеці Ізраїлю. Жоден уряд Ізраїлю не піде на такий крок, тому що він розуміє всю відповідальність, яку йому доведеться нести", - розповів посол.
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С 1917 года Россией русские никогда не управляли.
мразоти, як самі від німців страждали так волали щоб їм усі допомогали а як допомогти українцям так жидівська натура вилізла на поверхню.
тьху на вас.
Іран також обговорює з росією ізраїльське питання
говоруни, авжеж
ставлення ізраїльських жидів до України - непоганий маркер стосовно підтримки США (які могли б, якби цього хтіли, нагнути будь-кого)