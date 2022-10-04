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Жителям окупованої Луганщини треба евакуюватися, щоб вони не постраждали під час контрнаступу ЗСУ, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Російські окупаційні війська мінують під’їзні дороги, мости та будівлі.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Готуються до оборони. Окупанти мінують територію Луганщини: під‘їзні дороги, мости, адмінбудівлі, знакові споруди. Масової втечі серед рашистів немає. Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі", - зазначив очільник ОВА.

За словами Гайдая, зимувати люди зможуть тільки у селах.

"Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі. Централізоване опалення неможливо відновити так швидко", - додав він.

Також читайте: На Луганщині окупанти не поспішають з відновленням пошкодженої інфраструктури, а чоловіків призовного віку шукають дронами, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
«На херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается.
На сватовском направлении луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное - Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной - Рубежного».
терорист диркін
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04.10.2022 13:05
+2
Ви уже евакуацію проводити повинні
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04.10.2022 12:59
+2
как он будет проводить эвакуацию на захваченных врагом территориях? он просит жителей городов захваченных выехать оттуда.
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04.10.2022 14:19
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Как это зачем вы ВСУ прикрываются мирными жителями ? Твари рашисткие
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04.10.2022 12:56 Відповісти
Різниця у дві години.Я не встигаю стежити за ЗСУ

стало
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04.10.2022 12:58 Відповісти
«На херсонском фронте вчера весь день продолжались ожесточенные бои. Основные усилия противник направлял на бериславское направление - наступая в районе Дудчан (большая часть взята противником, наши войска отошли, взорвав дамбу водохранилища) и Давыдов Брода, где ситуация для наших частей также постоянно ухудшается.
На сватовском направлении луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное - Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной - Рубежного».
терорист диркін
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04.10.2022 13:05 Відповісти
Ви уже евакуацію проводити повинні
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04.10.2022 12:59 Відповісти
как он будет проводить эвакуацию на захваченных врагом территориях? он просит жителей городов захваченных выехать оттуда.
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04.10.2022 14:19 Відповісти
Все що кацапи не зможуть вивезти в ********* вони знищать. А далі скажуть що "там уже взять нєчєго" і добють артою рештки до фундаменту. "Перемогою" для кацапів оголосять знищення українських міст та сіл з метою ослаблення НАТО.
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04.10.2022 13:03 Відповісти
много в Лимане знищилы или в Купянске до фундамента много добили артой или в Изюме? Бежали аж пятки сверкали.
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04.10.2022 14:20 Відповісти
Будуть ще спроби реваншу, тобто наступ після прибуття мобіків. До кінця війни ми отримаємо пустелю вздовж кордону з ***********. Є також вірогідність застосування *********** тактичних ядерних снарядів - в Бєлгород прибули "іскандери"... В природі кацапа закладено що все на що він не може накласти лапу потрібно вбити. Згадайте їх фолькльор - "і за борт ее бросает в набєжавшую волну" або "так нє доставайся жє ти нікаму!" Але ми теж ще ті "гуманісти"! Кацапи в нас розбурхали такі древні інстинкти, що мені страшно від усвідомлення того на що ми здатні...
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04.10.2022 14:49 Відповісти
Пора готовить бомбоубежища по всей стране. Наша цель Украино-Китайская граница
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04.10.2022 13:04 Відповісти
 
 