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Жителям окупованої Луганщини треба евакуюватися, щоб вони не постраждали під час контрнаступу ЗСУ, - Гайдай
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупаційні війська мінують під’їзні дороги, мости та будівлі.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Готуються до оборони. Окупанти мінують територію Луганщини: під‘їзні дороги, мости, адмінбудівлі, знакові споруди. Масової втечі серед рашистів немає. Скоро будемо просити населення окупованих територій евакуюватися з міст, аби вони не постраждали при контрнаступі", - зазначив очільник ОВА.
За словами Гайдая, зимувати люди зможуть тільки у селах.
"Після деокупації містяни не залишаться на зиму. Людей запустимо тільки на короткий проміжок часу - подивитися дім, взяти речі. Централізоване опалення неможливо відновити так швидко", - додав він.
Топ коментарі
+8 Владимир Николенко 123e1460
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+2 Валентина Саюн c856325a
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стало
На сватовском направлении луганского фронта (от Северского Донца до бывшей границы с РФ) наши войска продолжали отходить. Обстановка полностью не ясна, но есть непроверенные данные, что противник уже сумел перерезать трассу Рубежное - Сватово и своими передовыми группами угрожает выходом в тыл гарнизону Сватово и охватом Кременной - Рубежного».
терорист диркін