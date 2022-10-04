Російська Рада Федерації одностайно схвалила "приєднання" захоплених українських територій до РФ
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Члени Ради Федерації РФ ратифікували документи з незаконним рішенням про "анексію" Росією територій Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.
Усі чотири документи сенатори схвалили одностайно.
Також Рада Федерації окремо ухвалила федеральні конституційні закони про "прийняття до складу РФ чотирьох нових суб'єктів".
Напередодні, 3 жовтня документи про незаконне рішення про "анексію" Росією територій Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України одностайно ратифікувала Державна Дума РФ.
Топ коментарі
+17 Garry Grant
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+8 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Будь ласка, зачекайте...
Там три четверті раші путіни.
А може,і більше.
Прощай, немытая россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, в госдуме 3,14дарасы,
И ты, им преданный народ....
Но теперь интересно где граница кацапии? ЗСУ теперь до владивостока должно идти?
що ж це робиться?
так це ж зневага до кацапні
Слава ЗСУ!!!!
називайте речі правильно