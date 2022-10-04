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Російська Рада Федерації одностайно схвалила "приєднання" захоплених українських територій до РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рада,федерації

Члени Ради Федерації РФ ратифікували документи з незаконним рішенням про "анексію" Росією територій Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

Усі чотири документи сенатори схвалили одностайно.

Також Рада Федерації окремо ухвалила федеральні конституційні закони про "прийняття до складу РФ чотирьох нових суб'єктів".

Напередодні, 3 жовтня документи про незаконне рішення про "анексію" Росією територій Донецької, Запорізької, Луганської та Херсонської областей України одностайно ратифікувала Державна Дума РФ. 

Також читайте: Держдума РФ підтримала анексію окупованих територій України

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
Н А С Р А Т И.
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04.10.2022 13:04
+13
Я правильно розумію, що тепер не обов язково зупинятися на Луганській і Донецькій обл. - якщо це вже росія, то немає перепон йти на ростов, курськ, бєлгород?
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04.10.2022 13:07
+8
Вилізе вам ота "одностайна анексія" через всі ваші дірки!
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04.10.2022 13:06
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Н А С Р А Т И.
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04.10.2022 13:04 Відповісти
Кто бы сомневался, стадо баранов-преступников
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04.10.2022 13:05 Відповісти
Вилізе вам ота "одностайна анексія" через всі ваші дірки!
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04.10.2022 13:06 Відповісти
Я правильно розумію, що тепер не обов язково зупинятися на Луганській і Донецькій обл. - якщо це вже росія, то немає перепон йти на ростов, курськ, бєлгород?
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04.10.2022 13:07 Відповісти
Альфу Центавра вже б зразу приєднали, чаво там мєлочіться...
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04.10.2022 13:08 Відповісти
Ну раз совфедэреф решил, то всё! отдаём им территории и сматываемся оттуда...
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04.10.2022 13:08 Відповісти
И как это спасет расию?
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04.10.2022 13:08 Відповісти
Думаю следующий шаг, будет аннексия Галактики и присоединение иных миров.
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04.10.2022 13:09 Відповісти
Дурень думкой багатіє
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04.10.2022 13:09 Відповісти
О,а ми чекаємо коли путін здохне.
Там три четверті раші путіни.
А може,і більше.
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04.10.2022 13:09 Відповісти
И что?
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04.10.2022 13:10 Відповісти
А, ну тепер все... вже ніц не зробиш! Сумно...
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04.10.2022 13:10 Відповісти
Та ну да, пора у них прощения просить за их аннексии...
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04.10.2022 13:15 Відповісти
Можете скрутить в трубочку и засунуть ***** в ж*****
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04.10.2022 13:17 Відповісти
Фарм, мы истинные росичи,руськие,на запроданцы.отказались от слова Русь теперь буряты е...может россиян нарожаете.жуть,из за тупости...
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04.10.2022 13:17 Відповісти

Прощай, немытая россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, в госдуме 3,14дарасы,
И ты, им преданный народ....
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04.10.2022 13:21 Відповісти
Как жЫть???
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04.10.2022 13:22 Відповісти
Очередной раз ******* кацапский нарид - прогавкали о включении в состав, значит командировочные дебилам платить не надо, а это основная часть их зарплат.
Но теперь интересно где граница кацапии? ЗСУ теперь до владивостока должно идти?
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04.10.2022 13:29 Відповісти
раша не признає свої ж кордони з Україною. Отже більше кодонів немає, а є лише лінія бойового зіткнення. І якщо обстрілюють із бувшої території раші, то маємо право відповідати контр батарейною боротьбою чи знищувати склади і угрупування на їхній бувшій території. Було б чим.
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04.10.2022 13:32 Відповісти
караул!! ЗСУ вже половину правобережжя Херсона откусила
що ж це робиться?
так це ж зневага до кацапні
Слава ЗСУ!!!!
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04.10.2022 14:02 Відповісти
это какая- то русофобия откровенная !
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04.10.2022 14:15 Відповісти
отара овець мекає в такт головному барану...
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04.10.2022 14:09 Відповісти
одностайно - однією зграєю
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04.10.2022 14:10 Відповісти
в рашке также как в гнилом совке все институты власти декоративные,всё под пахана строится
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04.10.2022 14:22 Відповісти
"одностайно схвалила приєднання НЕзахоплених територій"

називайте речі правильно
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04.10.2022 15:41 Відповісти
Кацапи,зверніть ці рішення в трубочку та засуньте їх собі в сраку.
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04.10.2022 15:54 Відповісти
то всіх під@рів додавати в санкційний список
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04.10.2022 20:07 Відповісти
 
 