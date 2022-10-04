За 3 місяці проєкту "Армія дронів" зібрано кошти на 986 безпілотників для ЗСУ, - Федоров

За три місяці існування "Армії дронів" підписали контракти на 1,9 млрд грн - це 986 безпілотників для ЗСУ.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що частина з цих безпілотників вже на фронті, решта - скоро також будуть працювати на перемогу.

За словами міністра, пожертвами проєкт підтримали 76 країн світу. Крім того, люди задонатили 115 своїх дронів.

"Дрони-камікадзе WARMATE 3.0. виявляють та уражають легкоброньовану техніку та засоби ППО. PENGUIN C-MIL Mk 2 UAS передають дані зашифрованими цифровими каналами, тож надійно захищені від перешкод", - зазначив Федоров.

Крім того, сотні дронів DJI Matrice RTK 300, DJI Mavic 3, Autel evo 2, українських UkrJet, Skyeton та SKIF допомагають українським воїнам ефективніше вести розвідку та зберігати життя, додав він.

Спільно із 17 школами у межаї проєкту "Армія дронів" навчили понад тисячу професійних операторів БПЛА.

"Бо для успішної розвідки і довгого життя дрона на фронті потрібно вміти професійно ним керувати", - пояснив посадовець.

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