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газ (2590) Росія (47229) Естонія (1040) електроенергія (1908) Алар Каріс (50)

Президент Естонії Каріс закликав громадян готуватися до можливих відключень світла: "Зусилля Москви явили своє жахливе обличчя"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

каріс,алар

Росія "грає в небезпечні ігри" не лише на полі бою, а й з енергетичною безпекою усієї Європи. Треба готуватися до "чорних сценарії".

Про це президент Естонії Алар Каріс заявив після засідання Ради з питань державної оборони країни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Delfi.

Він закликав співгромадян готуватися до можливих тимчасових відключень електрики. За словами Каріса, витік на газопроводах Північний потік - "явна ескалація" з боку РФ.

"Десятки років зусиль Москви створити через енергетичну залежність у Європи критичну вразливість явили тепер своє жахливе обличчя. Я хочу, щоб всі жителі Естонії знали, що це Росія стоїть за зростанням цін останнього року на енергію. Мета Москви - загнати Естонію і всю Європу в кут, змусити нас відступити від своїх принципів та підтримки України", - сказав він.

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Каріс підкреслив, що на шантаж "ніхто не піддасться", однак у світлі поведінки Москви "всім потрібно бути готовими до несприятливих сценаріїв розвитку подій, зокрема, відключень електрики".

Автор: Ольга Лузан
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04.10.2022 13:10 Відповісти
всіх роз"єднати, всіх заглодити, і всіх зжерти. Не складна арифметика, але ж нє "ето просто бізнес", а тепер всі будуть без світла сидіти, бо для когось бізнес вище за всі Закони.
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04.10.2022 13:23 Відповісти
Естонії потрібно швиденько змінювати постачальників/підходи. Все буде добре,це тимчасово і точно на краще.
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04.10.2022 13:32 Відповісти
Эстония уже с 2014 года не покупает с России электричество. Оставались еще подключения для синхронизации системы, ими занимаются. Плохо то что Европа по своей глупости влезла в зависимость от Российских энергоносителей, от чей освободится трудно, и зимою при пиковом потреблении могут быть кратковременные сбои, которые в свою очередь могут повлиять на страны Балтии.
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05.10.2022 10:12 Відповісти
Треба казати так, запасайтесь люди альтернативними джерелами енергіі, бо ху-ло може щось наробити.
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04.10.2022 13:44 Відповісти
 
 