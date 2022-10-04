УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15578 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
19 503 91
війна (56511) Зеленський (17456) Пєсков (1443) Росія (47229) переговори з Росією (552)

Пєсков про відмову України від переговорів із Путіним: "Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував рішення РНБО про неможливість проведення переговорів із Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання РИА Новости.

"Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Зеленський затвердив рішення РНБО про "неможливість проведення переговорів" з Путіним.

Читайте: Маск відповів Зеленському: Я підтримую Україну, але переконаний, що ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+60
С Порохом хотите поговорить?
Так там вам вообще пиченьки в клеточку(вафельки)
показати весь коментар
04.10.2022 13:12
+49
Усатая мочалка, твое место у параши.
показати весь коментар
04.10.2022 13:11
+24
Поки воєнний стан майбутнього президента не буде, ******* має це знати, влада в Україні обирається на відміну від расєї...))
показати весь коментар
04.10.2022 13:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усатая мочалка, твое место у параши.
показати весь коментар
04.10.2022 13:11 Відповісти
Надеялось на переговоры после я испытания
показати весь коментар
04.10.2022 13:12 Відповісти
С Порохом хотите поговорить?
Так там вам вообще пиченьки в клеточку(вафельки)
показати весь коментар
04.10.2022 13:12 Відповісти
Порох и Свинарчук Бизнес партнеры Медведчука Помним
показати весь коментар
04.10.2022 19:05 Відповісти
Чукча в чуме ждал рассвета, а рассвет наступит летом.
показати весь коментар
04.10.2022 13:12 Відповісти
Піськов:

"А я лєсінку паставіл і всє букви піріставіл"
показати весь коментар
04.10.2022 13:12 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 18:42 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 13:13 Відповісти
ёршик для унитаза
показати весь коментар
04.10.2022 13:20 Відповісти
"Как это придурок?"
А вот так!!!
Если кто-то выглядит, как придурок, ведет себя, как придурок, говорит, как придурок, то он придурок и есть.

показати весь коментар
04.10.2022 13:22 Відповісти
Поки воєнний стан майбутнього президента не буде, ******* має це знати, влада в Україні обирається на відміну від расєї...))
показати весь коментар
04.10.2022 13:13 Відповісти
Ким ся вубирає? Тупим зомбованим бидлом?! То ************** же ся не вубирає!
показати весь коментар
04.10.2022 13:45 Відповісти
ти ждун.. а може бздун.. лайно коротче
показати весь коментар
04.10.2022 13:15 Відповісти
То есть чмошник смирился, что ничего с действующей властью Украины сделать не может. Остается только ждать и надеяться , что следующий президент будет вроде яныка. Да только не факт, что свинарник будет существовать в привычном понимании к следующим выборам в Украине. Вполне возможно, что хан московии будет вести переговоры с сибирским каганатом о ценах на газ для москвы.
показати весь коментар
04.10.2022 13:17 Відповісти
Ніколи вже народ не допустить до влади якесь прокацапське бидло. Тут навіть Зелю видресирували на "армію, мову, віру", і усіх інших в цій парадигмі дресируватиміть. Ера яників, мертвечуків, мураєвих, рабіновічів і іншого прокацапського лайна минула.
показати весь коментар
04.10.2022 13:47 Відповісти
нажаль ні, пройде років з п'ять, може десять, й народ знову почне обирати якихось *******, котрі наобіцяли їм чергове чарівне позбавлення від "зубожіння"
показати весь коментар
04.10.2022 15:11 Відповісти
не нявкай, єрш *********** валізи.
показати весь коментар
04.10.2022 13:18 Відповісти
Майбутнього президента Піськов чекає. Скоріше це буде новий президент московії, проте не факт, що балакучи вуса його побачать. Ліквідують обох: і говоруна і його хазяїна.
показати весь коментар
04.10.2022 13:18 Відповісти
у хйла прикинули, что сдаваться Пороху не такое западло?
показати весь коментар
04.10.2022 13:18 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 13:20 Відповісти
Ось справжня фотка. )))

показати весь коментар
04.10.2022 13:35 Відповісти
Що, зашкварчало??)))
показати весь коментар
04.10.2022 13:20 Відповісти
Таракан зрозумів що все їм триндець.
показати весь коментар
04.10.2022 13:21 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 13:22 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 13:23 Відповісти
Ідіоти. Поки в Україні військовий стан влада не міняється і вибори не проводяться. Вам доведеться мати справу тільки з Зеленським, а він свою позицію не змінить.
показати весь коментар
04.10.2022 13:23 Відповісти
Так Чонгар вже здав..Що ще ссанич може просрати?
показати весь коментар
04.10.2022 14:25 Відповісти
Україна ж в свою чергу чекає відповіді від правонаступника парашистану і його главнюка, як би він себе не називав
показати весь коментар
04.10.2022 13:24 Відповісти
Так і буде: мирну угоду укладуть не путін і не зеленський...
показати весь коментар
04.10.2022 13:24 Відповісти
вони не тільки пісні і історію України крадуть, а й висловлювання її лідерів. расія жалюгідна, навіть придумати нічого толкового не можуть
показати весь коментар
04.10.2022 13:28 Відповісти
припекло карлику , повторуха-муха
показати весь коментар
04.10.2022 13:30 Відповісти
а зачекаємо коли х..ло здохне
показати весь коментар
04.10.2022 13:32 Відповісти
"Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"
Це він про Залужного мову веде? Ейзенхауер після ІІ Світової був президентом США!
показати весь коментар
04.10.2022 13:32 Відповісти
ну с Порохом у этих тварей еще хуже будет разговор развиваться)
показати весь коментар
04.10.2022 13:32 Відповісти
Сейчас ВП и президент во время ВП не изменится, поэтому вам прийдется иметь дело с Зеленским, а он на ваши капитулянские условия не пойдет.
показати весь коментар
04.10.2022 13:33 Відповісти
...пишіть правильно..** ніхто не дасть Зеленському піти на ваші капітулянські умови**.
показати весь коментар
04.10.2022 19:35 Відповісти
Это само собой.
показати весь коментар
04.10.2022 19:42 Відповісти
***** с Кравчуком поговорит!!!
показати весь коментар
04.10.2022 13:35 Відповісти
Молчало б вже, унітазний ершик
показати весь коментар
04.10.2022 13:38 Відповісти
Ми вам Порошенка спеціально виберемо, будете плакати за Зеленським
показати весь коментар
04.10.2022 13:39 Відповісти
Идите в .....ку вместе со своим кровавым клоуном
показати весь коментар
04.10.2022 14:33 Відповісти
Плохие новости, усатый. При военном положении выборы не проводятся.
показати весь коментар
04.10.2022 13:40 Відповісти
Де ця велич і скріпи, бо Росія з цими переговорами вже без вазеліну в сраку лізе. А тут такий облом.
показати весь коментар
04.10.2022 13:40 Відповісти
Следующим президентом Росии будет Зеленский?
показати весь коментар
04.10.2022 13:40 Відповісти
Нi,Iзраiль його не видасть..хоч вон i стратегiчнi партнери..
показати весь коментар
04.10.2022 14:29 Відповісти
Нет, Ургант. А чемоданчик за ним будет носить Ксюша
показати весь коментар
04.10.2022 14:33 Відповісти
Одним словом - ******.
показати весь коментар
04.10.2022 13:45 Відповісти
піськов справді думає, що путін не здохне до наступних президентських виборів в Україні?
показати весь коментар
04.10.2022 13:51 Відповісти
нелох помоложе, потому он ждать никого не будет в силу того, что никому ничего не должен а вообще, до выборов полтора года, как время летит...
показати весь коментар
04.10.2022 13:54 Відповісти
"Чекатимемо зміни позиції Зеленського або вже майбутнього президента України"

Павтаруха-муха, старая старуха. Нічого свого вигадати не можуть
показати весь коментар
04.10.2022 13:54 Відповісти
Хйло должен - успеть - поговорить исключительно с прокурором
показати весь коментар
04.10.2022 13:56 Відповісти
Ему будет полезнее успеть поговорить со священником.
показати весь коментар
04.10.2022 15:21 Відповісти
Говорящая писька-ПНХ!
показати весь коментар
04.10.2022 13:57 Відповісти
Наступним президентом України буде Бандера.
показати весь коментар
04.10.2022 13:57 Відповісти
Все буде з точністю але навпаки. Це трапиться і буде з путлером і його двійниками пісков хай готує собі мило.
показати весь коментар
04.10.2022 14:19 Відповісти
Путину уже гаплык. А Зеленский ещё молод, полон сил. По утрам делает зарядку и может сыграть х.уем на рояле. А путин уже под себя ходит.
показати весь коментар
04.10.2022 14:23 Відповісти
В чемоданчик ходит, в ядерный, уже и кнопку загадил.
показати весь коментар
04.10.2022 14:49 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2022 15:06 Відповісти
От щоб наше МЗС відкинуло дипломатичну мову та прямим текстом відповів пісюкові та ********* їхньою ж мовою : ЗА.БЁТЕСЬ ПЫЛЬ ГЛОТАТЬ..!!!
показати весь коментар
04.10.2022 14:26 Відповісти
Песков, готовься на выход. Куда ты побежишь, тебя ведь скоро поймают и если успеют, тогда будут судить, но вероятней всего тебя толпа разорвет на части.
показати весь коментар
04.10.2022 14:28 Відповісти
у них явная и о#уенная проблема с легитимностью украинских президентов, причем государственная позиция РыФы,заключается в отсутствии таковой, сначала бандеровцы и наркоманы выгнали дорогого их сердцу Яныка и назначили президентом нелегитимного Вальцмана-Порошенко и с этого момента все пошло наперекосяк, потом с Порошенко все таки разговаривали и жали ручки, потом президентские выборы и наркоманы и бандеровцы выбрали себе (снова нелигитимного) бандеровца и наркомана Зеленского, и даже само ***** по началу, пока получение ******** под Киевом не было четко обозначившимся, небрежно бросало: да там же не с кем разговаривать, наркоманы и всем знакомые бандеровцы, теперь немного им подначистили ****** и они снова легитимизируют Зеленского устами ершика для фекалий писькова, типа они будут говорить уже только со следующим, тем самым снова признавая легитимность настоящего, чисто юридическое понятие легитимности у них находится в прямой зависимости от получения рашкой ******** как на фронте так и в санкционной плоскости)) Отсюда вывод, их просто нужно постоянно *******, от этого у них происходит временное просветление в мозгах , не на долго, как только их перестают херачить, тьма снова сгущается и легитимность вновь оказывается как они говорят "под большим вопросом "
показати весь коментар
04.10.2022 14:32 Відповісти
никсон --- а как ты думаеш при порохе вальцмане и кровавом пастыре . кстати я не понимаю до чого тут вальцман --- смогли бы ************ быть под КИЕВОМ через 7 дней . а перед самой войной вова на лыжах катался в карпатах и сказал не надо панику розганять и беня ..случайно.. там отдыхал в одном пансионате ---- порох дал нам стратегическую передышку --- если бы ***** попер в 14 году нам был бы ****** --- теперь вова наш главком и все что он сделал и не сделал в 2022 году . за все он будет отвечать
показати весь коментар
04.10.2022 18:26 Відповісти
оЖидаемо превратолось в пустой срач... Те гавкнули..эти... А завтра Запад скажет : Зеля мы прижали ..х**ло уходит из Украины полностью...платит контрибуцию за Крым и Донбасс - садись с ним писать договоры. Сядет зеля на перговоры с х**лом или будет придерживаться УКаза РНБО?
Пустобрех, бл*
показати весь коментар
04.10.2022 14:36 Відповісти
Все верно, за исключением одного "АЛЕ", прижать ***** так ,чтобы оно сделало все вышеперечисленное и при этом осталось править неразвалившимся мордором невозможно, так что решение РНБО будет выполнено дефакто, как и за гитлера, капитуляцию будет подписывать какой-нибудь Кейтель-Герасимов, в то время как контора будет гримировать труп двойника ***** , для выдачи его за ***** настоящее, тогда как настоящее поселится на небольшом но очень респектабельном острове, где-нибудь в южнокитайском море.....
показати весь коментар
04.10.2022 14:57 Відповісти
Леньбыло писать...но раз реплика - напишу... Что такое решение РНБО скреплённое Указом МИМО Рады с т\з Конституции ? Это очередные фантазии дилетанта, презирающего Законы избравшей его страны
показати весь коментар
04.10.2022 15:01 Відповісти
ну это его "фирменный стиль" он заговорил о роспуске седьмого созыва (справедливости ради ,надо сказать что к нему вопросов было не меньше чем к восьмому) еще до того как был избран, то-есть он напрямую сказал ,что нарушит конституцию еще даже не произнеся присяги...... Народ и избранные им депутаты сожрали это, дальше антиконституционные действия стали чуть ли не нормой, он нарушает народ хавает..... Очень надеюсь что первые послевоенные выборы избавят нас как от гаранта конституции гарантированно ее нарушающего так и от парламента настолько дорожащего своими креслами в раде ,что позволяют гаранту это делать направо и налево, я уже со счета сбился сколько раз гарант ,рада и еще раз они вместе насрали на конституцию...
показати весь коментар
04.10.2022 15:29 Відповісти
Ніксон,от просто цікаво-ти чесний сам з собою,чи також маніпулюєш?Хто із шести президентів України-не порушував Конституцію,цієї ж України ? Ні,не один раз,чи не один і більше раз,а просто не порушував?Всі весь час це робили.То їм повноважень не вистачало,то їх Рада не задовільняла,но вишенька на Ко..торті по порушенню Конституції-кума в Генпрокурори...Нічого,проковтнули і втерлися.Тому лозунг-я президент,що хочу те й верчу-це по наших президентів...
показати весь коментар
04.10.2022 17:24 Відповісти
А я разве где-то хоть слово обронил о прошлых? Да, все нарушали, все по своему , но все без исключений,(тут надо сделать небольшое отступление, все они в разное время заглядывали в глаза путину и прочим рашистким правителям и всего один увидел там то, что там было на самом деле, Порох увидел там людоедскую контору,и непримиримую тягу к уничтожению нашей страны, в конце концов войну, и очень немало сделал, чтобы мы были к ней готовы, я понимаю ,невозможно быть готовым к войне абсолютно, но можно сделать ряд шагов которые будут вести к минимизаци потерь и явной демонстрации врагу ценника для него, если он решится напасть, пусть шаги Пороха были небольшими, но они были в правильном направлении, особенно учитывая то, что дальнейшие шаги, следующего президента , были в направлении полностью противоположном ) Дело в том ,что все они бывшие и их действия или бездействия можно рассматривать только в ретроспективе, неважно , согласны мы с ними или нет.....
И только один действующий в данный момент и будет действующим до конца войны, сколь велика его вина в свинстве творившимся всю его бытность президентом до начала войны и нивелируется ли она его заслугами после начала войны, пусть решает суд, надеюсь что он состоится, ну если не суд так хоть честные выборы......
Да, каждый по принципу ворочу что хочу, более того, каждый находясь у власти, за свое президентство совершает такое количество преступлений, часть из них уголовные и тяжелые, что почти каждому нужен договор со следующим о своей неприкосновенности, исключения первый и пятый президент, пятого все еще пытаются посадить, #уёвая практика пора прекращать..
Я живу надеждой что хоть один, седьмой , избранный после страшнейшей войны, будет без присущих всем нашим президентам желаний, которые они с разной успешностью претворяли и претворяют в жизнь.
1. Нацарювати мильён та втекти!
второе третье и все прочие желания вытекают из первого, тем не менее:
2. Иметь влияние на судебную власть, для принятия ею, нужных президенту решений, (неважно какое отношение к законности имеют эти решения , именно нужда всех президентов в карманном суде не позволяет нам разогнать это змеиное кубло, судейский корпус это раковая опухоль на щуплом теле Украины, которую необходимо выжечь каленым железом и еще 10 лет выжигать пущенные ею метастазы)
3. Долбанные друзья, родственники, кумовья и их кумовья ,долбанные друзья и родственники...
Да можно еще продолжать, но чем больший список мы составим, тем ближе будет наш гипотетический седьмой президент к какому-то богу, а я практически уверен, что он будет обычным человеком))
показати весь коментар
05.10.2022 14:15 Відповісти
ПАРАША усатая.....
показати весь коментар
04.10.2022 14:42 Відповісти
кремлівський дурдом невпинно деградує, клоунів ніхто не сприймає, тільки примусове лікування за рішенням суду в Гаазі.
показати весь коментар
04.10.2022 14:43 Відповісти
Ёршик намекает, что кацапы хотят вести переговоры с Залужным ?
показати весь коментар
04.10.2022 14:44 Відповісти
Да капитулируйте уже, какой-то

шанс пожить будет, хотя и не в комфортных условиях!
показати весь коментар
04.10.2022 14:54 Відповісти
жди... Гагага уже за поворотом)
показати весь коментар
04.10.2022 15:07 Відповісти
Проголосуємо себе штатом США і все
показати весь коментар
04.10.2022 15:12 Відповісти
Наївноє лєтнєє дітя. Зелений шпингалєт пересидить вас усіх, пердуни старі, з вашим ******. Спочатку - воєнний стан, де неможливі вибори, потім другий строк у мудрого наріда, для якого Зе герой... А коли дійде час до іншого президента, або ***** здохне, або паРаша дуба вріже.
показати весь коментар
04.10.2022 15:26 Відповісти
Простотпішов на йух,туалєтний йоршик.
показати весь коментар
04.10.2022 15:47 Відповісти
Все, запізнився - нічого коментувати, новина розібрана по літерам і додати нічого....
показати весь коментар
04.10.2022 16:27 Відповісти
Кремль скоро на коленях будет умолять Зеленского о переговорах. Но Зеленский ясно обозначил, что Россия должна выйти со всей территории Украины с Донбассом и Крымом!
показати весь коментар
04.10.2022 18:04 Відповісти
Кацапи пішли нафіг
показати весь коментар
04.10.2022 18:16 Відповісти
не дочекаєтесь виродки
показати весь коментар
04.10.2022 19:34 Відповісти
*** проголосую за Зеленского.что бы у усатой и ботокосной вафлистки шансов не было.вам не переговоры а сосать выхлопную трубу катафалка.
показати весь коментар
04.10.2022 19:37 Відповісти
Діма, наче досвідчений (най *******) політик який несе якусь хєрню, яка більше схожа на розмову дітей у садочку. Перша річ це те що бажання повинен проявити піня, а не його балакаюча голова. Друга, це те що робить будь які перемовини неможливими до поки Україна зазнає відвертого терору від мешканців бункеру. Третя річ, це відсутність відвертого каяття, бо переговори і всі ствердженні на них документи мають відбутися лише після того, як усі власники корочки рф встануть на коліна і привселюдно благатимуть пробачення.
показати весь коментар
04.10.2022 22:20 Відповісти
 
 