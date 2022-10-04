На Білорусь треба тиснути так само, як і на Росію, - міністр оборони Польщі Блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак закликав тиснути на Білорусь так само, як і на Росію.

Про це він заявив на відкритті Варшавського безпекового форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.

За його словами, білоруський режим стоїть пліч-о-пліч із Росією і підтримує агресію проти України. На Білорусь має бути такий тиск, як і на Росію, вважає Блащак.

Він зазначив, що широкомасштабне вторгнення РФ показало імперські амбіції Москви та, що кошмари повномасштабної війни в Європі не залишилися в минулому.

За його словами, євроатлантична спільнота має протистояти російським спробам демонтувати світовий порядок. На РФ треба максимально посилити всеосяжний тиск.

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"Поки Росія не буде готова ухвалити політичне вирішення цього конфлікту, що гарантуватиме довгострокову безпеку України, існуватиме необхідність у наданні широкої та всебічної підтримки Україні… Ми повинні пам'ятати, що вони платять найвищу ціну, борючись за свою і нашу свободу. Те, чого Київ може досягти за столом переговорів, дуже тісно пов'язане із ситуацією на полі бою", - додав Блащак.