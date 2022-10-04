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Новини За кордоном
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На Білорусь треба тиснути так само, як і на Росію, - міністр оборони Польщі Блащак

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

блащак

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак закликав тиснути на Білорусь так само, як і на Росію.

Про це він заявив на відкритті Варшавського безпекового форуму, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Ліга.нет.

За його словами, білоруський режим стоїть пліч-о-пліч із Росією і підтримує агресію проти України. На Білорусь має бути такий тиск, як і на Росію, вважає Блащак.

Він зазначив, що широкомасштабне вторгнення РФ показало імперські амбіції Москви та, що кошмари повномасштабної війни в Європі не залишилися в минулому.

За його словами, євроатлантична спільнота має протистояти російським спробам демонтувати світовий порядок. На РФ треба максимально посилити всеосяжний тиск.

Читайте: Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України: "Але своїх військових ми нікуди не посилаємо". ВIДЕО

"Поки Росія не буде готова ухвалити політичне вирішення цього конфлікту, що гарантуватиме довгострокову безпеку України, існуватиме необхідність у наданні широкої та всебічної підтримки Україні… Ми повинні пам'ятати, що вони платять найвищу ціну, борючись за свою і нашу свободу. Те, чого Київ може досягти за столом переговорів, дуже тісно пов'язане із ситуацією на полі бою", - додав Блащак.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+7
Цей "конфлікт" не має політичного рішення. Є військове і економічне - розгром і санкції.
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04.10.2022 13:26
+5
Білорусь треба помножити на нуль, а не панькатися іщи з сраними бульбашами!
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04.10.2022 13:39
+4
......Лукашенко: Мы участвуем в войне против Украины .....

Незаконный правитель Лукашенко открыто признал, что принимает участие в войне против Украины.

Об этом Лукашенко заявил во время совещания по вопросам военной безопасности, передает БелТА.

«Что касается нашего участия в «специальной военной операции» в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем», - заявил диктатор.
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04.10.2022 13:31
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Цей "конфлікт" не має політичного рішення. Є військове і економічне - розгром і санкції.
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04.10.2022 13:26 Відповісти
Не понимаю лояльного отношения к белорусской области. По факту, создали хаб для обхода некоторых санкций.
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04.10.2022 13:26 Відповісти
10 рублей .Ваня иди шишки собирай
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04.10.2022 13:42 Відповісти
Почему столько негатива к логичной и правильной пропозиции? Хочется избежать ответственности за войну? Отсидеться в своей хате с краю, вылизывая кацапский сапог? Не получится, манкурт.
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04.10.2022 13:48 Відповісти
К тому шо ты здесь за 5 рублей очко надрываешь
Ты очередь на мусорке уже занял на обед?
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04.10.2022 14:01 Відповісти
Так санкции не помогают и их надо отменить, правильно? Где-то я уже такое слышал. Да, кацапы сделали плацдарм. А кто встречал кацапов хлебом солью? Кто лечил кацапов? Кто помогал отправлять награбленное по почте? И не надо писать про калиновцев. Пару тысяч на 9 млн это даже не 0.1 процента. В белорусской области шанс встретить педика(в хорошем смысле) больше, чем проукраинского гражданина.
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04.10.2022 14:01 Відповісти
Педиков там хватает

https://photos.app.goo.gl/JgukKofPzG6TiSi9A
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04.10.2022 14:05 Відповісти
Золоті слова..
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04.10.2022 13:28 Відповісти
Ну якщо куяшенко признав учать у війні, значить можно сміло атакувати оркінські військові позиції на території бульбараші.
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04.10.2022 13:52 Відповісти
вы уже затиснули Беларусь. сделали хуже народу который не поддерживает диктатора и московского холуя лукашенко. ваши санкции шманкции превратили Беларусь во внутреннюю область росийской *********. а лукашенко ни горячо ни холодно. ни выехать и ни вьехать ни торговать Беларусь нормально не может. Людям чтоб получить шенген надо ехать на московию. Так чего вы идиоты добились? Создали плацдарм для росийской армии с кторого она нападает на Украину. Когда мозги включите?
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04.10.2022 13:33 Відповісти
припиніть цю дешеву ґебнюцьку маячню!
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04.10.2022 13:34 Відповісти
Щось я не бачив за 7 місяців жодної акції протесту "народа, который не поддерживает диктатора" проти участі РБ в агресії рашки щодо України!
Жодної!!!
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04.10.2022 14:09 Відповісти
......так Ваши предложения по этому поводу....... что нужно сделать что бы Луке было "горячо и холодно" , а Народу Беларуси - хорошо.......

....да, и чего добились лично Вы?......
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04.10.2022 13:41 Відповісти
Теперь поздно. Беларусь сидит глубоко в росийской опе , а вы имеете возможность получить удар с севера. Абсолютно бездарная политика привела к плачевным результатам.
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04.10.2022 13:47 Відповісти
.....хорошо, перефразирую - что не сделал запад , что бы не было того, что случилось?.......
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04.10.2022 13:51 Відповісти
Шо то козлятиной завоняло и лаптями
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04.10.2022 13:43 Відповісти
Прими душ и переобуйся, какошник.
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04.10.2022 13:48 Відповісти
Шо там Байден уже агент ФСБ или ещё нет?
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04.10.2022 14:02 Відповісти
А мы "создали плацдарм" до 24 февраля 2022 года или после?
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04.10.2022 14:11 Відповісти
Білорусь треба помножити на нуль, а не панькатися іщи з сраними бульбашами!
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04.10.2022 13:39 Відповісти
Найправильніший коментар
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04.10.2022 13:54 Відповісти
Баньте кацапів, розповзлися по Цензору
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04.10.2022 14:25 Відповісти
Білорусь - це ворог, який завдав удару Україні ...з її територіі на танках заїхали вбивці та гвалтівники і лише Білорусь несе відповідальність за них , бо це її кордон...вона мовчить, отже це її влаштовує...
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04.10.2022 16:54 Відповісти
 
 