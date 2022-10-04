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Міністр оборони Люксембургу Бауш: "Україна може й повинна перемогти у війні"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

люксембург,бауш

Міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш вірить у перемогу України над російським агресором.

Як повідомляє Укрінформ, про це під час виступу на Варшавському безпековому форумі сказав заступник прем’єр-міністра та міністр оборони Люксембургу Франсуа Бауш, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, зі створенням Європейського Союзу в Люксембурзі вважали, що війни в Європі припиняться, тому розв’язана москвою війна проти України стала для його країни шоком.

"В Люксембурзі були шоковані тим, що робить путін і росія сьогодні в Україні, розв’язавши агресію проти суверенної держави в центрі Європи", - сказав Бауш.

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Він зауважив, що Люксембург не міг залишатися осторонь і відразу вирішив надавати Україні допомогу для боротьби з агресором.

"Це перший випадок в історії, коли моя країна витратила гроші на військову допомогу європейській державі", - зазначив Бауш.

За його словами, від березня й по сьогоднішній день Люксембург, "маленька країна", надав Україні військової допомоги та летальної зброї на суму понад 72 мільйони євро.

"Тому що ми віримо, що Україна може й повинна перемогти в цій війні", - сказав Бауш, додавши: "агресія Путіна і його спроби анексії територій іншої європейської держави сьогодні є неприпустимими й ніколи не повинні мати місце в сучасній Європі".
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Топ коментарі
+5
Нужно пустить кровь Коломойскому. И уверен про него забудут на следующий день а не через 10 лет
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04.10.2022 13:50
+4
ох ці люксембургобандерівці
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04.10.2022 13:32
+3
ЗСУ зачищають Дудчани Херсонської!
Відео опублікували у Telegram-каналі Bochkala_WAR.
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04.10.2022 13:35
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ох ці люксембургобандерівці
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04.10.2022 13:32 Відповісти
ЗСУ зачищають Дудчани Херсонської!
Відео опублікували у Telegram-каналі Bochkala_WAR.
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04.10.2022 13:35 Відповісти
ура, міністр з арміею 450 чол. за нас
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04.10.2022 13:38 Відповісти
Страна - основатель конфедерации БеНеЛюкс (в последствии ЕС) и основатель НАТО.

Глава государства (Великий Герцог) - одна из самых влиятельных персон в ЕС.
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04.10.2022 13:45 Відповісти
я в захваті, друже
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04.10.2022 13:50 Відповісти
+Помилка.
Бк Ни Люкс (Бельгия, Нидерланды Люксембург).
Benelux То якщо инглиш, або фрєнч.
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04.10.2022 14:19 Відповісти
Хароший мужик!
На Папанова схожий...
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04.10.2022 13:38 Відповісти
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04.10.2022 13:43 Відповісти
Нужно пустить кровь Коломойскому. И уверен про него забудут на следующий день а не через 10 лет
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04.10.2022 13:50 Відповісти
Падло бородате
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04.10.2022 16:25 Відповісти
Украине некуда отступать, Украина будет воевать до победы!
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04.10.2022 13:45 Відповісти
ну, якщо міністр оборони з армією в 900 душ дав наряд поставити росію раком то діватися нікуди, поставимо.
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04.10.2022 14:11 Відповісти
Ми аже перемогли клятий кацапстан - залишилось закріпитися🙁
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04.10.2022 16:23 Відповісти
 
 