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Новини За кордоном
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Прем’єрка Фінляндії Марін підтримала проєкт будівництва паркану на кордоні з Росією: Умови для ухвалення такого рішення є

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,росія,фінляндія

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін підтримала проєкт будівництва паркану вздовж фінсько-російського кордону.

Про це повідомляє Yle, передає Цензор.НЕТ.

Марін вважає, що для зведення часткового огородження вздовж державного кордону між Фінляндією та Росією є підстави.

Раніше прикордонна служба Фінляндії запропонувала побудувати паркан у найважливіших точках східного кордону для посилення контролю.

На думку прем'єр-міністерки, ідея хороша і до неї варто поставитися серйозно.

"Необхідна парламентська одностайність у цьому питанні... Однак умови для ухвалення такого рішення є", – сказала Марін і висловила сподівання, що відповідне рішення буде ухвалено швидко.

Протяжність сухопутного кордону Фінляндії з Росією становить приблизно 1300 км. За даними прикордонної служби, фіксована огорожа буде потрібна на максимальній відстані 260 кілометрів.

Марін вважає, що на будівництво паркану знадобиться кілька років.

Прем'єр-міністерка Фінляндії не вважає, що паркан посилить напруженість у відносинах між Фінляндією та Росією.

"Європа перебуває у стані війни. Ви не можете потрапити в набагато більш напружену ситуацію, ніж ця", – сказала Марін.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Для этого надо референдум в Украине провести про присоединение Карелии к Финляндии. А фины его утвердят и присоединят. По другому схема для паРаши не работает.Они по другому не понимают, без "референдума".
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04.10.2022 13:53
+3
Спочатку поверніть собі Карелію, а потім вже будуйте таку собі "стіну Маннергейма"
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04.10.2022 13:49
+1
Польща відгороджується!
Фінляндія відгороджується!
Країни Балтії відгороджуються!
Ніхто з дикунами з золотої орди не хоче мати справу!
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04.10.2022 13:48
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Польща відгороджується!
Фінляндія відгороджується!
Країни Балтії відгороджуються!
Ніхто з дикунами з золотої орди не хоче мати справу!
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04.10.2022 13:48 Відповісти
Спочатку поверніть собі Карелію, а потім вже будуйте таку собі "стіну Маннергейма"
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04.10.2022 13:49 Відповісти
Для этого надо референдум в Украине провести про присоединение Карелии к Финляндии. А фины его утвердят и присоединят. По другому схема для паРаши не работает.Они по другому не понимают, без "референдума".
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04.10.2022 13:53 Відповісти
Evgeny N

В Європі "працюють" кордони встановлені по результатах ДСВ, тому Фінлядія, як країна поважаюча міжнародні кордони, навіть говорити про це не буде.
А от коли паРаша розвалиться і Карелія на частина лЯнЯнградської обл. самі попросяться до складу Фінляндії, може бути, хоча ще дуже добре треба подумати чи потрібні їм рАсєйські населюки.
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04.10.2022 14:10 Відповісти
та обов'язково ров з крокодилами, а інакше пролізуть...
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04.10.2022 13:57 Відповісти
А я не так оптимістично налаштована , після мобілізаціі і країни Балтіі, і Польща, і Фінлядія стільки в себе наперли кацапів, що паркан вже не допоможе ...там де є хоч десяток кацяп вважайте теріторію забрудненою,і парадокс, чим більш їх будеш закликати до порядку тим скоріше вони анексуюють теріторію куди вони пробралися.
І почнеться все з статусу "біженець",а вони не біженці, вони дизертири,що почали цю війну,підтримували ії .а тепер бежуть в ненавистну Европу, яку вони і досі ненавидять, кацапа заздрісна істота, не треба було пускати кацяпу в свій дім,невже приклад України нічому не навчив..
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04.10.2022 14:05 Відповісти
Лилия Стацкая

"після мобілізаціі і країни Балтіі, і Польща, і Фінлядія стільки в себе наперли кацапів"
Та невже?
Щось, шановна, Ви переплутали або недочули і самі нафантузували.
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04.10.2022 14:14 Відповісти
Що я "нафантуззувала"? Зараз на кордоні з Єстонією,ФСБ тих хто виїхав з України пропускають у останню чергу, (я не виправдовую ціх людей, кажу відразу,що вони збігли у рашку),але росіян пропускають у першу чергу,як ви думаєте ,чому? Тому що,оці всі "біженці" з рашки,сама справжня повзуча оккупація , так було і в Україні, запустили кацяпське бидло до себе, ось зараз вже в Латвіі кацяпи виповзають на плоші з російськими прапорцями,-" тут нарушают права руськоязічних!" ,не з цього починалося в Україні? Далі, ви добре вмієте читати ,чи навмисно захищаєте ціх "біженців " з кацапіі? Я бачу коли ви зареструвалися на ЦН ,Юрий Собкевич Реєстрація:27.02.2022
як раз після повномаштабного вторгнення росіі до України ,до того війна вас не цікавила в Україні? 8 років йде війна! І таких як ви "розумних" тут багато.Не думаю ,що це "совпаденіє" . Ви дуже добре навчилися писати українською, але риторика не змінилася.
І на останок -У Фінляндії розміщатимуть утікачів з Росії окремо від жінок та дітей з України Джерело: https://censor.net/ua/n3371037
Ось про що я кажу, а це як запустити до себе ДОБРОВІЛЬНО! смертельний вірус! І паркани не допоможуть, треба гнати кацяпське бидло відусіль,а не запускати за паркан ,до себе.І українці це добре засвоїли, можете не сумніватися.Привіт із Одеси.
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04.10.2022 15:25 Відповісти
Лилия Стацкая

Що я "нафантуззувала"?

Польща взагалі раБсєянь давно не пускала до себе, Естонія та Фінляндія пускали, до недавніх часів відносно невелику кількість (меньше ніж попало до Грузії за тиждень "мобілізації"), які роз'їджались в основному в більш "теплі" країни (поцікавтесь якій взагалі % населюків паРашки має загран. паспорти, а з відкритим Шенгеном зокрема).
Інформація з Вашого посилання мені відома з того ж 02.10 (зверну Вашу увагу, це почалось з "мобілізації, до того там населюки паРашки не затримувались).

"Реєстрація:27.02.2022 як раз після повномаштабного вторгнення росіі до України ,до того війна вас не цікавила в Україні? ... Не думаю ,що це "совпаденіє" . Ви дуже добре навчилися писати українською, але риторика не змінилася."

Я на "Лізі" був зареєстрований з першої половини квітня 2014, після виборів 2019 мене декілька разів банили за "занадто" критичні дописи в адресу "нової" влади, я майже перестав тут писати, але потім вирішив переєструватися під справжнім ім'ям та прізвищам.
Доречі, є і інши ресурси, де я зареєстрований під тим же ім'ям та прізвищам значно раніше.
Коли почалася війна я чудово знаю, дещо для Перемоги я зробив, военкомат відвідав вперше 13.04.2022, без усяких повісток/дзвінків.
Риторика у мене нормальна (почитайте хочаб мої коменти до 3-5 статтей), перший раз чую, що нормальне знання рідної мови це погана ознака.

Якщо намагаєтесь відслідкувати троля за ознакою знання мови то звертайте увагу на загальну лінгвістику, словарний запас, побудову фраз, якщо людина тільки періодично використовує українську, то тут можуть бути проколи. Але це не 100% спрацьовуюча методика.

Тепер до Вас особисто, Ви з вірних фактів намагаєтесь робити сумнівні висновки, а точніше не правильні, але на свою користь, до того ще і переходите на особисті якості іншого коментуючого, що є ознаками троля, маю позитивну думку, що з довгого читання/спілкування з дійсно з тролями Ви підсвідомо підхопили від них ці моменти.
Доречі, без образ, "із Одеси" приклад такого русизму, правильніше буде - "з".
Привіт з Києва.
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05.10.2022 22:08 Відповісти
Заберите назад Карелию и по ее границе стройте бетонный забор.
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04.10.2022 14:40 Відповісти
А вы говорите Сеня!
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04.10.2022 14:47 Відповісти
а на паркані табличку "обережно, злі та дурні кацапи"
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04.10.2022 14:57 Відповісти
 
 