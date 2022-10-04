Мобілізованих направлять до зони "спецоперації" разом із задіяними там підрозділами, вдалося мобілізувати вже понад 200 тис. осіб, - Шойгу
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Мобілізовані росіяни будуть направлятися до районів проведення "спеціальної військової операції" після бойового злагодження разом із вже задіяними там підрозділами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.
"У райони бойових дій військовослужбовці повинні прямувати після підготовки та бойового злагодження", - зазначив очільник Міноборони країни-окупанта.
За словами Шойгу, застосування зазначених підрозділів плануватимуть лише спільно з тими підрозділами, які вже беруть участь у бойових діях.
Також він заявив, що понад 200 тис. осіб уже прибули до ЗС РФ у рамках "часткової мобілізації".
Топ коментарі
+43 Татьяна Москаленко 8eae40a4
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+28 Олександр Дніпро
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+24 Алекс Скела
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.......потом баб своих после 40-ка попрут могилизировать?......
А гумор під час скрутних обставин дозволяє зберегти розум і не з'їхати з глузду.
Попри те, що - остання інфа, - понад 350тис орків дезертирували, на всіх могілізованих не вистачає форми; і, тим більше, калашів. Продано все.
https://photos.app.goo.gl/yaoNnWsidAkyeYFf8
Щоб наші воїни влучали в них без промаху, навіть, з закритими очима.
А наших воїнів не брала жодна куля, жоден уламок, чи ще якийсь твердий предмет.
Лада, ой ні, 5 кг риби. Але це тільки першим чмобілізованим. Всім іншим - пачка сірників і роздрукований портрет куйла
С нами Мать Росомаха,атес наш Песец и духи огненной воды"
Шойга
- Атаковать! - звонит Хозяин из Кремля.
- Атаковать! - телефонирует генерал из теплого кабинета.
- Атаковать! - приказывает полковник из прочной землянки.
И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом - а они все идут и идут, и нет им конца.
Н. Н.НИКУЛИН книга "ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ"