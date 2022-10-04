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війна (56511) Росія (47229) Шойгу (573) мобілізація (1458)

Мобілізованих направлять до зони "спецоперації" разом із задіяними там підрозділами, вдалося мобілізувати вже понад 200 тис. осіб, - Шойгу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шойгу

Мобілізовані росіяни будуть направлятися до районів проведення "спеціальної військової операції" після бойового злагодження разом із вже задіяними там підрозділами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"У райони бойових дій військовослужбовці повинні прямувати після підготовки та бойового злагодження", - зазначив очільник Міноборони країни-окупанта.

За словами Шойгу, застосування зазначених підрозділів плануватимуть лише спільно з тими підрозділами, які вже беруть участь у бойових діях.

Також він заявив, що понад 200 тис. осіб уже прибули до ЗС РФ у рамках "часткової мобілізації".

Також читайте: Я особисто попереджав Шойгу про наслідки застосування ядерної зброї, - Остін

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+43
Не могу понять,зачем кацапам чужие земли,скоро на вашей жить будет некому.Одни в бегах,другие в мешках.
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04.10.2022 13:50
+28
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04.10.2022 13:59
+24
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04.10.2022 13:45
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04.10.2022 13:45 Відповісти
Не могу понять,зачем кацапам чужие земли,скоро на вашей жить будет некому.Одни в бегах,другие в мешках.
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04.10.2022 13:50 Відповісти
расчищают землю для азиатов- китайцев, индусов, японцев.
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04.10.2022 14:02 Відповісти
Им не земля нужна, а война и кровь. Не умеют они жить и другим не дают.
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04.10.2022 14:47 Відповісти
Так они и сами не могут понять зачем им чужая земля.
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04.10.2022 15:18 Відповісти
...для ЗСУ роботи непочатий край. Але нічого, впораються
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04.10.2022 13:50 Відповісти
Несомненно, работы много. Но не настолько, как полгода назад. Процесс идет.
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04.10.2022 14:11 Відповісти
Писдьош аленевода как говорят в армии делите на 16.
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04.10.2022 13:50 Відповісти
Не осіб,а тушок. Здохнеш разом з ними, олєнєвод.
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04.10.2022 13:54 Відповісти
🤣Повинні? Ой не смішіть мої капці! Єдине, що повинні ваші раби - померти для того, щоб кремлівськи щури продовжили утримуватись при владі. А де і як - то вже справа ЗСУ...
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04.10.2022 13:54 Відповісти
Армія рогоносців наближається. Вже хто-хто ,а орколєді постараються ,щоб оснастити своїх милих великими, бойовими рогами. Бо з іншою зброєю можливі трабли.
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04.10.2022 13:55 Відповісти
шойгу *******...
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04.10.2022 13:57 Відповісти
С момента объявления моГилизации уничтожено 5700 орков. На одного уничтоженного 2-3 раненых, 0,1 пленных, один правдами-неправдами уехавший. Итого ещё не начав моГилизацию они потеряли не менее 10% от всех наловленных. Да и качество бомжей/алкоголиков оставляет желать лучшего!
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04.10.2022 13:57 Відповісти
.....утилизация росийского мужского населения - пенсионная реформа по росийски........
.......потом баб своих после 40-ка попрут могилизировать?......
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04.10.2022 13:58 Відповісти
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04.10.2022 13:59 Відповісти
росія єдина країна у світі-аналогів немає-яка МОЖЕ ІСНУВАТИ,тільки коли!!!**** ВЕДЕ ВІЙНУ З КИМОСЬ і це парадокс і це НЕМОЖЛИВО ПОЯСНИТИ,як тільки-ОСОБЛИВИМ БОЖИМ ПЛАНОМ щодо цих відщеплених від ЦЕРКВИ і по суті цівилізаційно ДИКИХ росіян!!
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04.10.2022 14:01 Відповісти
Вам,це кому?
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04.10.2022 14:13 Відповісти
Стасік, зараз на конях і з ******* не воюють.
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04.10.2022 14:16 Відповісти
Добре, що Ви це помітили! Сподіваюсь міністр оборони прочитає вас на цензорі
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04.10.2022 14:16 Відповісти
Ви на якому зараз напрямку?🤣🤣🤣
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04.10.2022 15:10 Відповісти
Командування ЗСУ своїми діями показало, що вони адекватні люди і професіонали. І давати ім поради в коментарях на цензорі якось недоречно.
А гумор під час скрутних обставин дозволяє зберегти розум і не з'їхати з глузду.
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05.10.2022 08:16 Відповісти
не сцы свинорыл - вам писда...!
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04.10.2022 14:40 Відповісти
200 тысяч - это вместе с тувинскими оленями?
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04.10.2022 14:04 Відповісти
Баранами, но суть та же ))
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04.10.2022 17:11 Відповісти
Їхня мобілізація провалюється.
Попри те, що - остання інфа, - понад 350тис орків дезертирували, на всіх могілізованих не вистачає форми; і, тим більше, калашів. Продано все.
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04.10.2022 14:04 Відповісти
По мойму их специально посылают,что бы в плен сдавались и за Счёт Украины харчевались
https://photos.app.goo.gl/yaoNnWsidAkyeYFf8
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04.10.2022 14:10 Відповісти
Оленевод угробил орду козлов и решил на помощь привести орду баранов.
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04.10.2022 14:13 Відповісти
Общество Зелёных глубоко возмущено запланированным выловом 5x200 тыс = 1 миллиона килограмм рыбы!
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04.10.2022 14:14 Відповісти
1000 тонн рыби сразу? Зелённые начнёт протестовать.
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04.10.2022 15:15 Відповісти
Та это всё такое, это даже не донецко-луганские сепары в железных касках, покорные терпилы... эти похуже будут, эти еще думают, что у них есть какие-то права, а стало быть будут отказываться выполнять приказы, бежать чуть-что, сдаваться и так далее.
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04.10.2022 14:17 Відповісти
Бажаю, щоб всі вони забули свої наміри, попутали дороги.
Щоб наші воїни влучали в них без промаху, навіть, з закритими очима.
А наших воїнів не брала жодна куля, жоден уламок, чи ще якийсь твердий предмет.
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04.10.2022 14:18 Відповісти
За кожного чмобілізованого кацапській родині Лада, ой ні, 5 кг риби. Але це тільки першим чмобілізованим. Всім іншим - пачка сірників і роздрукований портрет куйла
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04.10.2022 14:20 Відповісти
"Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним
С нами Мать Росомаха,атес наш Песец и духи огненной воды"
Шойга
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04.10.2022 14:23 Відповісти
Свіжина прибула ..
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04.10.2022 14:23 Відповісти
Кадровая армия погибла на границе. У новых формирований оружия было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров - наперечет. Шли в бой необученные новобранцы…

- Атаковать! - звонит Хозяин из Кремля.

- Атаковать! - телефонирует генерал из теплого кабинета.

- Атаковать! - приказывает полковник из прочной землянки.

И встает сотня Иванов, и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметов. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства: не так просто убивать людей ряд за рядом - а они все идут и идут, и нет им конца.


Н. Н.НИКУЛИН книга "ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ"
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04.10.2022 14:31 Відповісти
Шось не дуже віриться, повісток 200 тищ вручили - може, надто замалий термін, бо за тиждень ті набухані фашисти навіть тампонів не назбирають... Хоча коли той кацап правду казав
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04.10.2022 14:53 Відповісти
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04.10.2022 14:59 Відповісти
бедные наши ЗСУ! как перемолоть теперь и эту орду....
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04.10.2022 19:40 Відповісти
 
 