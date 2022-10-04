Мобілізованих направлять до зони "спецоперації" разом із задіяними там підрозділами, вдалося мобілізувати вже понад 200 тис. осіб, - Шойгу

Мобілізовані росіяни будуть направлятися до районів проведення "спеціальної військової операції" після бойового злагодження разом із вже задіяними там підрозділами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"У райони бойових дій військовослужбовці повинні прямувати після підготовки та бойового злагодження", - зазначив очільник Міноборони країни-окупанта.

За словами Шойгу, застосування зазначених підрозділів плануватимуть лише спільно з тими підрозділами, які вже беруть участь у бойових діях.

Також він заявив, що понад 200 тис. осіб уже прибули до ЗС РФ у рамках "часткової мобілізації".

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