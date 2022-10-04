Обговорення членства України в НАТО відбуватимуться в рамках Північноатлантичної ради, - посол в Альянсі Галібаренко

Офіційна заявка України на вступ до Північноатлантичного Альянсу формалізувала діалог про наше майбутнє членство в НАТО.

Про це заявила посол України в НАТО Наталія Галібаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується конкретного плану дій, то тут, звичайно, м’яч на стороні НАТО, тому що після того, як заявка була офіційно передана, країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. Мене радує, що тепер дискусія про наше майбутнє членство по факту отримала формалізований характер", - наголосила дипломат.

За її словами, раніше, коли офіційно питання членства не ставилося, це були неофіційні обговорення в кулуарах, а тепер вони відбуватимуться в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях.

Галібаренко зазначила, що одне з перших обговорень буде на рівні послів, а друге, не виключено, відбудеться вже в рамках засідання міністрів оборони.

12-13 жовтня глави оборонних відомств зберуться у форматі Рамштайн, а потім відбудеться засідання міністрів оборони країн НАТО, де очікується участь українського міністра оборони Олексія Резнікова. А в листопаді планується засідання міністрів закордонних справ НАТО.

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