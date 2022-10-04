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Новини Політика України
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Шабунін (459) Центр протидії корупції (226)

Влада почала чергову атаку на антикорупційні інституції після успіхів нового очільника САП, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

шабунін

У порядку денному ВР з’явився законопроєкт, який легалізує схему, за якою Банкова допомогла уникнути відповідальності заступнику голови ОП Олегу Татарову.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, влада руками нардепа ОПЗЖ Григорія Мамки почала чергову атаку на антикорупційні інституції після успіхів нового керівника САП.

"У порядку денному парламенту вже на цей тиждень з’явився законопроект 4681 Мамки. Його суть дуже проста. Він легалізує схему, за якою Банкова відмазала Татарова від НАБУ/САП за допомогою Печерського суду. Проект дозволяє фігурантам антикорупційних справ фактично на вибір скаржитися або до ВАКС, або до Печерського суду. Який суд і чому оберуть фігуранти справи Укрнафти (Коломойського) або умовний Трухін, мабуть, пояснювати не потрібно", - пояснив Шабунін.

Законопроєкт з’явився ще в 2021 році, однак парламент тоді за нього так і не проголосував, хоча правоохоронний комітет Ради його погодив.

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"Прийняття цього проекту навіть в першому читанні:

1) може зірвати виконання вимог щодо відкриття переговорів про членство в ЄС (які президент пообіцяв виконати до кінця року),
2) майже точно зірве переговори щодо нової програми з МВФ.

Адже пропоновані норми прибирають виключну юрисдикцію ВАКС, САП і НАБУ на розслідування ТОП-корупції, а це одна з ключових умов для наших партнерів. Цей законопроект Мамки запроваджує для Банкової безвідмовний механізм порятунку своїх корупціонерів від НАБУ/САП.  Корупціонерів, які, наголошу, збираються красти податки не лише українців, а й американців, британців, громадян ЄС – з наданої нам міжнародної допомоги і т.д", - зазначив Шабунін.

Голова ЦПК звернувся до спікера Ради Руслана Стефанчука: "Навіщо ви це робите? Вас примушують з Банкової? Хто саме? Чи це ініціатива голови профільного комітету ВРУ Сергія Іонушаса? Невже і минулий раз (з проектом "Клочка") вас знову нічому не навчив? Навіщо Раді знову ганьбити Україну? Хтось на Банковій дуже хоче гарантувати своїми схематознікам безпеку? Так нехай цей хтось йде і вмовляє президента стати суб‘єктом подання цих норм. Хотів би я подивитися на ці жалюгідні спроби розумників з ОП переконати Зеленського під цим, пробачте, лайном підписатися. Навіщо, пане Спікере, ви мараєте і себе, і Раду, допомагаючи цим корупціонерам?".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
Коаліція "слуг урода" та "ригів". Це до того, хто, реально, зробив нарід разом.
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04.10.2022 15:09
+28
всіх членів опзж вже давно треба було розвісити на гілляках навколо ради, а не чекати, коли вони виконають своє завдання, як агенти фсб, або чогось там ще...
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04.10.2022 15:09
+20
Опзж підтримують за всі законопроекти "слуг коломойского-дерьмака".
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04.10.2022 15:11
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всіх членів опзж вже давно треба було розвісити на гілляках навколо ради, а не чекати, коли вони виконають своє завдання, як агенти фсб, або чогось там ще...
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04.10.2022 15:09 Відповісти
Опзж підтримують за всі законопроекти "слуг коломойского-дерьмака".
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04.10.2022 15:11 Відповісти
Як вже заїбали фсбшна агентура і їбучи казнокради
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04.10.2022 15:17 Відповісти
До чого тут агентура? безуглих арахамій, зе та решту третьякових обрали 73 дупоголових!
От вони Вас (та й всю країну) насправді "заї**ди!
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04.10.2022 16:24 Відповісти
"Аби да каби"...
А хто це мог зробити? Музичко? Кузьма на протест вивести?
Все це "контрольований хаос"... Нація слабка та безпорадна боротись за свої права та майбутнє.

Маємо надію що після ЗСУ з'явиться нові спільноти та орієнтири.
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04.10.2022 16:10 Відповісти
Hanka Panyanka - дівоча пам'ять, опзж пам'ятаєте, а про зелайно забули?!
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04.10.2022 16:21 Відповісти
На розмінування цих "радників" на чолі з ємаком. Хоч якась буде користь з цього навозу.
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04.10.2022 18:56 Відповісти
Коаліція "слуг урода" та "ригів". Це до того, хто, реально, зробив нарід разом.
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04.10.2022 15:09 Відповісти
ой да ладно сывочолий гедьман этих рыгов крышевал и дал им голову поднять
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04.10.2022 15:21 Відповісти
При ньому вони розквітли. Канали купували, вугілля возили, нафту качали через віджаті тоубопроводи... Сивочолий в історії України назавжди буде фігурою капітулянтом з мінскими, як би тут не всирались його шавки.
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04.10.2022 15:35 Відповісти
Ти не хочеш росказати, скільки українському народові і Україні вартує мінська капітуляція сивочолого і "зелена капітуляція" ?І нікому не розказуй про "шавок" котрих купив бабломойский для України і її народу.Не тужся.
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04.10.2022 15:45 Відповісти
ще трохи і ваші табори зійдуться в розумінні, що ми говорим про одних і тих же акторів на помості та единого сценариста за завісой)
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04.10.2022 16:12 Відповісти
Головно,що Ваш табір мовчанням підтримував дії "зеленого актора" після того, як той отримав українську булаву, але свого часу , акціями протесту,висловлював своє невдоволення діями Петра.Сценарист за завісой
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04.10.2022 16:20 Відповісти
Можливо ви й недопетраєте що то фізичний, бюрократичний, економічний) геноцид який триває 300 років... Чому? Тому що не вмієте раціонально мислити, тіьки розбещуєтесь за те що (можливо) вам платять...
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04.10.2022 16:34 Відповісти
Саме про Ваше розбещення , я і написав.Ви все правильно зрозуміли.З оплатою сценаристів за завісою протестуємо проти того, хто не підходить сценаристу за завісою , і толеруємо (мовчимо)знову ж таки за проплату сценариста тому, хто підходить сценаристу за завісою .В даному випадку часові межі не мають значення,чи то 300 років,а чи за часів Порошенка,або "зе" .
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04.10.2022 16:44 Відповісти
Добрий приклад, як патріотизм сильніше проявляється за межами батьківщини
Будете організовувати щось - інформуйте.
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04.10.2022 17:15 Відповісти
Чимось свіженьким розродитися можете, чи лише пережоване передвиборче лайнецо?
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04.10.2022 16:05 Відповісти
Так Пам'ятаємо "новиє чєсниє ліца":
Канали купляли для влади , або переробляли під СН ( Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал , а національний переробили " під вилизування" ), битум на дороги купляли у росії, ел.енергію купляли у росії і , взагалі, товарооборот з росією збільшувався за "нових ліц" ( Оборот внешней торговли РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8% ) ...це ж "не торгівля на крові,"...."це ж творчєство"....
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04.10.2022 16:51 Відповісти
Кришував і дав голову підняти? В чому це проявлялось? Факти, будь ласка.
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04.10.2022 16:06 Відповісти
шо там мертвечук на Банковій робив? чому на центральному ТВ всі роки правління хетьмана цілодобово йшла прросійска та антиукраїньська пропаганда.? Чому головні представники Партії регіонів опинились після 2014 го року не в буцигарні а Верхоно раді.? багато ще чму
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04.10.2022 18:50 Відповісти
Коли мертвячук робив щось на Банковій?
Яка проросійська реклама йшла і на яких каналах?
Хто обрав партію ригів після 2014 року у Раду?
Потім розповісте мені, у якому році мертвячук та його партія ригів пройшла у Раду?
У якому році він став доларовим міліардером?
Чому журнашлюхи мервячука працюють на зЕ-беня-мертвячук марафоні?
І багато ще "чому"?
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04.10.2022 19:24 Відповісти
Глава организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук время от времени проводят встречи в Администрации президента.

Об этом сообщается в материале журналистов программы "Схемы", опубликованном "Радио Свобода".

Так, на протяжении четырех месяцев наблюдения за визитерами президента, журналисты заметили, что Медведчук приезжает к Администрации президента.

Перед введением Россией санкций против компаний и граждан Украины, Порошенко и Медведчук встречались по крайней мере дважды.

При этом, журналисты отмечают, что видеофиксации визитов пытались помешать охрана Медведчука, работники Управления госохраны и Нацполиция. Также, когда наблюдение за Администрацией президента было замечено, визиты Медведчука попытались скрыть: его кортеж начал заезжать во двор АП с боковых входов.

У Порошенко подтвердили факт встреч, однако пояснили их исключительно необходимостью обсуждения вопроса освобождения пленных на Донбассе и в России.
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04.10.2022 20:12 Відповісти
"разом" треба взяти в лапки! Що це означає :"разом". А хто ти такий, щоб я був с тобою разом? Маячня!
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04.10.2022 17:24 Відповісти
А мене ще замахал в доску цей кончений шабуня. Вилизував зад зеленим, вилизував, але- не скалалося! Він один з тих сволочних грантоїдів, котрі запевняли керівництво всіх западних країн підтримати зелену сволоту в 2019 році, й рубаху на грудях рвав за "новые лица", та й сам сподівався, що прилипне до державного корита за підтримку. Але сукі урода кидають всіх навкруги, шабуня пішов на хрін разом з багатьма, хто тут рвав волосся на жопі за них перед виборами. Бо зеленим ***** с бабломойським самім мало))))) Тому мені ця продажна мерзота шабуня -огидна . Він тут же, як тільки десь шось грінпоцівськи курви йдуть на поступки , тому ще пішов великий громадський резонанс, тут же буде облізувати очко наполеонію, бо все одно на щось сподівається)))
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04.10.2022 17:35 Відповісти
шабуня, ну хоч раз визнай чесно, що ти один з перших доклав руку до цього бардаку, на чолі з Zе, дермаком і татаровим, etc!
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04.10.2022 15:17 Відповісти
Тому пан Шабунiн,що цей спiкер турбобiльшости дуже любить грошi.
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04.10.2022 15:19 Відповісти
Пані Тетяно, хто не любить гроші ....той дуже-дуже підозріла людина...
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04.10.2022 15:24 Відповісти
Грошi можна любити,але заради цього" кохання" не можна робити протизаконнi дii,це вже продажнiсть.
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04.10.2022 15:50 Відповісти
та скажіть спасибі, що вам хтось правду скаже
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04.10.2022 15:42 Відповісти
Це так,дякую пану Шабунину.
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04.10.2022 15:51 Відповісти
Голобородько-2 керує країною,а Голобородько-1 не знає,що робити,тому що у Голобородько 2 всі повноваження,він навіть у внутрішню політику США вліз.
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04.10.2022 15:21 Відповісти
татаров думає що він всемогутній? ПОЖИВЕМО- ПОБАЧИМО...
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04.10.2022 15:23 Відповісти
Зелена владо, нас з такими замашками в НАТО, та в ЄС не візьмуть! Кому дорікатимете "чому ми не в ЄС, та НАТО"?!! Частину українців вже не одурачите, що хтось вам винен!!
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04.10.2022 15:28 Відповісти
В нато він заявку подав! а де реформи....спочатку пдч отримай по закону.
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04.10.2022 15:34 Відповісти
Щи Бунін байки розповідає.Юлькіно отродье.
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04.10.2022 15:37 Відповісти
Война войной!!!а деньги мрази любят!!!
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04.10.2022 15:39 Відповісти
"Не мамкай мені тут!" (с)
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04.10.2022 15:45 Відповісти
Заворушилися гніди!
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04.10.2022 15:45 Відповісти
неначасі!!! (с)
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04.10.2022 16:04 Відповісти
буде переворот
ці підараси зовсім відірвалися від реальності....
дай Бог щоб тільки війна скінчилась
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04.10.2022 16:10 Відповісти
Це вкотре вказує, що злодійську сутність зеленої плісняви, яка безкарно займалася дерибаном бюджету за допомогою корупційних схем, не змінила війна. Спочатку, злякавшись власної армії та народу, вони переодяглися в патріотичний одяг, а коли переляк пройшов, взялися за звичне, за допомогою своєї більшості в Раді та приручених опонентів з числа опзж.
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04.10.2022 16:17 Відповісти
Віталію Шабуніну - шана, подяка та підтримка ✊
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04.10.2022 18:17 Відповісти
 
 