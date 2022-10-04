Влада почала чергову атаку на антикорупційні інституції після успіхів нового очільника САП, - Шабунін
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У порядку денному ВР з’явився законопроєкт, який легалізує схему, за якою Банкова допомогла уникнути відповідальності заступнику голови ОП Олегу Татарову.
Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, влада руками нардепа ОПЗЖ Григорія Мамки почала чергову атаку на антикорупційні інституції після успіхів нового керівника САП.
"У порядку денному парламенту вже на цей тиждень з’явився законопроект 4681 Мамки. Його суть дуже проста. Він легалізує схему, за якою Банкова відмазала Татарова від НАБУ/САП за допомогою Печерського суду. Проект дозволяє фігурантам антикорупційних справ фактично на вибір скаржитися або до ВАКС, або до Печерського суду. Який суд і чому оберуть фігуранти справи Укрнафти (Коломойського) або умовний Трухін, мабуть, пояснювати не потрібно", - пояснив Шабунін.
Законопроєкт з’явився ще в 2021 році, однак парламент тоді за нього так і не проголосував, хоча правоохоронний комітет Ради його погодив.
"Прийняття цього проекту навіть в першому читанні:
1) може зірвати виконання вимог щодо відкриття переговорів про членство в ЄС (які президент пообіцяв виконати до кінця року),
2) майже точно зірве переговори щодо нової програми з МВФ.
Адже пропоновані норми прибирають виключну юрисдикцію ВАКС, САП і НАБУ на розслідування ТОП-корупції, а це одна з ключових умов для наших партнерів. Цей законопроект Мамки запроваджує для Банкової безвідмовний механізм порятунку своїх корупціонерів від НАБУ/САП. Корупціонерів, які, наголошу, збираються красти податки не лише українців, а й американців, британців, громадян ЄС – з наданої нам міжнародної допомоги і т.д", - зазначив Шабунін.
Голова ЦПК звернувся до спікера Ради Руслана Стефанчука: "Навіщо ви це робите? Вас примушують з Банкової? Хто саме? Чи це ініціатива голови профільного комітету ВРУ Сергія Іонушаса? Невже і минулий раз (з проектом "Клочка") вас знову нічому не навчив? Навіщо Раді знову ганьбити Україну? Хтось на Банковій дуже хоче гарантувати своїми схематознікам безпеку? Так нехай цей хтось йде і вмовляє президента стати суб‘єктом подання цих норм. Хотів би я подивитися на ці жалюгідні спроби розумників з ОП переконати Зеленського під цим, пробачте, лайном підписатися. Навіщо, пане Спікере, ви мараєте і себе, і Раду, допомагаючи цим корупціонерам?".
Будь ласка, зачекайте...
От вони Вас (та й всю країну) насправді "заї**ди!
А хто це мог зробити? Музичко? Кузьма на протест вивести?
Все це "контрольований хаос"... Нація слабка та безпорадна боротись за свої права та майбутнє.
Маємо надію що після ЗСУ з'явиться нові спільноти та орієнтири.
Будете організовувати щось - інформуйте.
Канали купляли для влади , або переробляли під СН ( Нардеп "Слуги народу" купив телевізійний канал , а національний переробили " під вилизування" ), битум на дороги купляли у росії, ел.енергію купляли у росії і , взагалі, товарооборот з росією збільшувався за "нових ліц" ( Оборот внешней торговли РФ и Украины в 2021 году вырос на 22,8% ) ...це ж "не торгівля на крові,"...."це ж творчєство"....
Яка проросійська реклама йшла і на яких каналах?
Хто обрав партію ригів після 2014 року у Раду?
Потім розповісте мені, у якому році мертвячук та його партія ригів пройшла у Раду?
У якому році він став доларовим міліардером?
Чому журнашлюхи мервячука працюють на зЕ-беня-мертвячук марафоні?
І багато ще "чому"?
Об этом сообщается в материале журналистов программы "Схемы", опубликованном "Радио Свобода".
Так, на протяжении четырех месяцев наблюдения за визитерами президента, журналисты заметили, что Медведчук приезжает к Администрации президента.
Перед введением Россией санкций против компаний и граждан Украины, Порошенко и Медведчук встречались по крайней мере дважды.
При этом, журналисты отмечают, что видеофиксации визитов пытались помешать охрана Медведчука, работники Управления госохраны и Нацполиция. Также, когда наблюдение за Администрацией президента было замечено, визиты Медведчука попытались скрыть: его кортеж начал заезжать во двор АП с боковых входов.
У Порошенко подтвердили факт встреч, однако пояснили их исключительно необходимостью обсуждения вопроса освобождения пленных на Донбассе и в России.
ці підараси зовсім відірвалися від реальності....
дай Бог щоб тільки війна скінчилась